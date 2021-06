Soulmia compte un grand nombre de mordus de mode économes provenant des quatre coins du monde, avec 5 millions de visites mensuelles et plus de 400 000 abonnés sur son site Web. L'expérience d'achat des clients demeure la priorité de Soulmia, et la marque a formé une grande équipe de service à la clientèle qui offre un soutien à la clientèle 24 h sur 24, 6 jours sur 7.

Soulmia propose différentes options de livraison à ses clients. La marque s'est associée à des fournisseurs de services de livraison fiables pour offrir à ses clients différentes options d'expédition qui répondent à leurs besoins, y compris le courrier, l'envoi express et les colis. La marque est également fière de sa chaîne d'approvisionnement à réponse rapide. À la suite de la réception des commandes, sept jours suffisent à Soulmia pour acheminer les produits des centres de fabrication aux entrepôts. La chaîne d'approvisionnement communique les demandes des consommateurs de façon efficace, ce qui permet à Soulmia d'offrir une expérience de magasinage de grande qualité aux clients.

Soulmia a mené à bien de nombreuses réalisations au cours de la dernière année. Afin de remercier ses clients pour leur soutien, la marque lancera sa campagne du 1er anniversaire. La promotion offrira à ses clients des rabais allant jusqu'à 70 % et des prix uniques sous forme de cadeaux.

Pour en savoir plus sur les célébrations du 1er anniversaire de Soulmia: https://bit.ly/3xpVvTz .

« Le soutien et la confiance de nos clients ont été le principal moteur de notre croissance continue. Nous sommes déterminés à améliorer continuellement nos produits et services afin de garantir la satisfaction de nos clients », a déclaré Owen Deng, directeur de la marque pour Soulmia.

Au moment où la marque passe à l'étape suivante, d'autres catégories seront lancées, comme des vêtements pour enfants, des vêtements pour animaux de compagnie, etc. De plus, Soulmia créera plus de dix sous-marques aux styles distincts.

Soulmia continuera de renforcer son équipe de soutien à la clientèle dans le but d'améliorer l'expérience de magasinage des clients. De plus, l'entreprise tirera parti efficacement de services multicanaux sur les médias sociaux et les appareils mobiles.

Afin d'améliorer le service offert à ses clients de plusieurs pays et régions, Soulmia fournira un contenu et des services plus localisés dans un plus grand nombre de langues, comme l'allemand, l'espagnol, l'arabe et le français. La marque prévoit également étendre son service de livraison à plus de 100 pays ou régions d'ici la fin de 2021.

