19e salon commercial des fleurs et des arbres de la Chine centrale à Xuchang, dans la province du Henan

Le salon de cette année, qui souligne la revitalisation de l'environnement naturel chinois grâce aux pratiques écologiques, s'est centré sur huit thèmes principaux : la cérémonie d'inauguration, un forum de haut niveau des secteurs floricole et forestier, plusieurs expositions et évènements mercatiques, une présentation spéciale sur les fleurs et arbres les plus remarquables au monde, la cérémonie de remise des prix, une cérémonie de signature d'invitation à l'investissement, la visite écologique et culturelle de Xuchang ainsi que différents évènements organisés par des entreprises commanditaires, entre autres. Le salon est parrainé par l'Association chinoises des fleurs, présenté par le département forestier du Henan, la branche de pépinière de l'Association chinoises des fleurs, l'Association des fleurs du Henan et la municipalité de Xuchang, avec le gouvernement local du district de Yanling et l'Association des fleurs de Xuchang comme organisateurs.

Le district de Yanling, dans la province du Henan, où le salon des fleurs se tient, est une région unique en Chine en raison de ses conditions environnementales et climatiques qui permettent de planter et de faire pousser des fleurs que l'on trouve uniquement soit dans le Nord soit dans le Sud de la Chine. Avec une tradition botanique et forestière remontant à la dynastie Tang, la ville est connue en Chine comme la « capitale des fleurs » et la prune que l'on y cultive a la réputation d'être la plus savoureuse au monde. Présentement, dans le district de Yanling, une superficie de 450 kilomètres carrés est utilisée pour planter plus de 2 400 variétés de fleurs et arbres.

Ces 19 dernières années, le salon des fleurs a participé à la promotion de l'amélioration de la qualité et de l'efficacité dans les secteurs botanique et forestier et il a permis l'intégration de toute la chaîne de production, de la plantation à la récolte en passant par le traitement et la commercialisation des produits. Afin d'améliorer l'écologie de la région par une botanique et une foresterie responsables et de mettre sur pied un secteur de services prospère pour soutenir le tourisme, le district a activement développé les domaines du tourisme et de la santé, deux secteurs à faible empreinte carbone pour lesquels l'abondance et la variété de fleurs et d'arbres ainsi que l'écologie locale jouent un rôle important.

