19e édition du Défi-vélo de la Maison des greffés Lina Cyr - De Beloeil à Lévis : 206 248 $ amassés pour soutenir la Maison des greffés

MONTRÉAL, le 15 juill. 2025 /CNW/ - Les 11 et 12 juillet dernier, plus de 90 cyclistes ont pris part à la 19e édition du Défi-vélo, organisé par la Maison des greffés Lina Cyr, et ont pédalé 300 km en soutien aux personnes greffées. Grâce à la mobilisation d'un grand nombre de participants et de partenaires, un montant de 206 248 $ a été amassé, surpassant celui de l'an dernier et dépassant l'objectif visé. Ce soutien servira à soutenir les activités et les opérations quotidiennes de l'organisme accueillant les personnes en attente d'un don d'organes ou qui ont reçu une greffe.

« La somme amassée est extrêmement précieuse pour la fondation, alors que le Défi représente notre principale source de financement. Il nous permet de continuer d'assurer des soins de qualité dans un environnement humain et sécuritaire, d'offrir un accompagnement personnalisé et chaleureux, et de donner du réconfort aux personnes greffées et à leurs proches pendant cette période difficile », souligne Micheline Cyr Asselin, directrice générale de la Maison des greffés Lina Cyr.

Rouler 300 km pour soutenir les greffés et le don d'organes

Depuis sa création, le Défi-vélo a permis d'amasser plus de 1,5 million de dollars afin d'assurer la pérennité de la mission de la Maison des greffés Lina Cyr. Ce défi annuel rassemble des cyclistes de partout au Québec. Il vise à sensibiliser la population à l'importance du don d'organes et de tissus, tout en récoltant des fonds pour soutenir les patients greffés et leurs proches. Deux options de parcours sont proposées aux cyclistes : un défi de 300 km réparti sur deux jours, ou un parcours de 150 km complété en une seule journée. Pour cette édition, le trajet menait de Belœil à Lévis avec un arrêt à Victoriaville.

« C'est toujours extraordinaire de voir, année après année, autant de cyclistes, de bénévoles et de partenaires participer à l'événement et soutenir les personnes greffées. La Maison des greffés aide tellement de gens à passer à travers cette dure épreuve, c'est émouvant de voir autant de gens se rassembler pour la soutenir à leur tour. Cette année, j'étais particulièrement heureux de réaliser que je ne connaissais pas tout le monde : ça veut dire que le Défi grandit, qu'il attire de nouveaux visages et que la relève est là pour les années à venir », ajoute Patrice Dionne, co-porte-parole et fondateur du Défi-vélo.

À propos de la Maison des greffés Lina Cyr

En 1994, Lina Cyr répond au besoin criant d'avoir une maison d'hébergement pour les patients venant de régions éloignées. Depuis, plus de 43 000 personnes, patients et accompagnateurs, provenant de toutes les régions du Québec et du Canada, dont le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et la Nouvelle-Écosse, ont profité d'un hébergement à la Maison des greffés Lina Cyr. Aujourd'hui, sa fille, Micheline Cyr Asselin, poursuit la mission de l'organisme, qui accueille annuellement plus de 1 500 personnes en attente d'un don d'organes ou qui ont reçu une greffe dans un environnement humain, chaleureux et sécuritaire.

Pour en savoir plus : https://maisondesgreffes.com/.

