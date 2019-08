1933 Industries transfère des plants de cannabis vers sa nouvelle installation de culture au Nevada, débute un nouveau cycle de croissance et augmente son offre de produits

VANCOUVER, le 20 août 2019 /CNW/ - 1933 Industries Inc. (la «Société» ou «1933 Industries») (CSE: TGIF) (OTCQX: TGIFF), une entreprise de produits de consommation courants de cannabis intégrée verticalement est heureuse d'annoncer qu'elle a commencé, après une longue période de tests sur l'ensemble du système, le transfert de plants de cannabis vers sa nouvelle installation de culture à Las Vegas.

«Il s'agit d'une toute nouvelle installation et nous avons travaillé sans relâche pour nous assurer que tous les systèmes étaient opérationnels avant le transfert de nos plants», a commenté M. Tim Spencer, directeur de la culture. Les nouvelles installations permettent à la société de cultiver cinq fois plus de fleurs de cannabis qu'auparavant en vue de répondre à la forte demande pour sa gamme de produits AMA (Alternative Medicine Association), de fleurs séchées et de concentrés vendus dans des dispensaires licenciés du Nevada. L'AMA produit également des marques renommées telles que Gotti's Gold, Kurupt's Moonrocks et Denver Dab Co en vertu d'accords de licence. L'augmentation de la production de fleurs dans les nouvelles installations répondra à la demande croissante de produits de cannabis de qualité supérieure et aura un impact significatif sur les résultats nets de la société.

La société accueillera dans son nouvel établissement OG DNA Genetics (DNA), un leader mondialement reconnu dans la recherche et développement de génétiques de cannabis. DNA a choisi AMA comme partenaire dans le Nevada en raison de ses installations à la fine pointe, de ses canaux de distribution étendus et de ses normes de qualité élevées. DNA apportera à AMA une expertise spécifique dans le développement d'une souche à phénotype cohérent, conçue pour une nouvelle gamme de fleurs et de joints préroulés co-marqués.

«Nous avons construit une installation unique en son genre, intégrant les dernières technologies en vue d'augmenter le rendement, renforcer la santé des plantes et assurer la cohérence et la qualité de nos produits», a déclaré Chris Rebentisch, PDG. «En tant que cultivateurs expérimentés, nous comprenons que le contrôle de l'environnement de croissance est la partie la plus importante de la culture du cannabis artisanal de grande qualité. C'est pourquoi nous avons consacré beaucoup de temps, d'argent et de planification dans la construction d'un établissement à la fine pointe de la technologie. Nous investissons dans des actifs qui fourniront un approvisionnement continu en matières premières nécessaires à la production de nos produits de cannabis de qualité supérieure et à l'amélioration de nos marges.»

Afin de vérifier que les plantes reçoivent les quantités exactes d'éléments nutritifs et le taux d'humidité voulue, l'installation a été équipée d'une automatisation de type goutte-à-goutte afin de normaliser les techniques de culture et de mettre en place des systèmes efficaces d'abreuvement et d'alimentation en vue de réduire les déchets. «Nous pouvons mesurer avec précision le contenu en eau et en air, ce qui signifie que nous alimentons la croissance de chaque plante avec des données en temps réels plutôt qu'avec un avis subjectif. Ce niveau de raffinement témoigne également de notre engagement en faveur d'une qualité constante.» a ajouté M. Spencer.

Une fois que les plants de cannabis sont installés dans notre nouvel établissement, elles végéteront pendant environ quatre semaines avant que le cycle de floraison ne commence pour huit semaines supplémentaires. Les prochaines étapes comprennent la récolte, le séchage, l'emballage et les tests effectués par des tiers. Le cycle complet dure environ 16 semaines.

À Propos de 1933 Industries Inc.

1933 Industries Inc. est une société de cannabis intégrée verticalement ayant des activités tant aux États-Unis qu'au Canada. La société, par l'intermédiaire de ses deux filiales, possède des marques de cannabis reconnues ainsi que des actifs et licences nécessaires à la culture, l'extraction et la transformation de cannabis. Dans le but de fournir des produits de bien-être naturels, notre portefeuille de marques primées comprend: le cannabis et les concentrés AMA, le Canna Hemp™ infusé de CBD, le Canna Hemp X™, et le Canna Fused™. Nos partenaires dans le cadre d'accords de licence incluent notamment: Denver Dab Co, Birdhouse Skateboards™, Gotti's Gold et Kurupt Moonrocks. La société détient également 91% d'Alternative Medicine Association, LC (AMA) et 100% d'Infused MFG.

À Propos de Canna Hemp™

La crème apaisante Canna Hemp™ CBD a été nommée «Meilleure crème topique» par Leafy dans la catégorie Best in State: The Top State Specific Products and Experiences of 2018.

http://www.cannahemp.com

https://www.leafly.com/news/strains-products/best-in-state-2018-nevada-cannabis

À Propos de Canna HempX™

Le Canna Hemp X™ a été nommé «Meilleure crème topique contre la douleur» par Herb et son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Le Canna Hemp X™ est une crème de récupération sportive à base de CBD, destinée aux athlètes, qui comble le fossé entre la récupération et la performance maximale.

http://www.cannahempx.com

https://herb.co/learn/best-cannabis-products/

Ni le CSE ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du CSE) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Avis concernant les déclarations prospectives: Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L'utilisation de n'importe lequel des mots "anticiper", "continuer", "estimer", "s'attendre" "peut", "va", "projeter", "devrait", "croire" et des expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations regardantes. Bien que la société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles sont fondées les déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, car elle ne peut donner aucune assurance qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futures, elles impliquent par leur nature même des risques et des incertitudes. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux actuellement prévus en raison de nombreux facteurs et risques, notamment de divers facteurs de risque décrits dans les documents d'information de la société, qui peuvent être consultés sous le profil de la société sur www.sedar.com. 1933 Industries ne s'engagent aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

SOURCE 1933 Industries Inc.

Renseignements: Pour plus d'informations, veuillez contacter: Alexia Helgason, Directrice des communications 604-674-4756 (ext. 1), alexia@1933industries.com; Chris Rebentisch, PDG et directeur, 604-674-4756 (ext. 1)

Related Links

https://1933industries.com/