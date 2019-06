1933 Industries Respecte son Engagement Relativement à la Distribution Massive de ses Marques de CBD en Dépassant Maintenant les 800 Points de Vente aux États-Unis

Canna Hemp ™ s'impose comme l'une des marques de renom sur le marché

VANCOUVER, le 17 juin 2019 /CNW/ - 1933 Industries Inc. (la «Société» ou «1933 Industries») (CSE: TGIF) (OTCQX: TGIFF), une entreprise de produits de cannabis de consommation courants intégrée verticalement et possédant des actifs de culture et de production licenciés soutenant ses marques de produits, est heureuse d'annoncer qu'elle continue d'exécuter sa stratégie d'expansion en étant présent dans plus de 800 magasins avec sa marque haut de gamme de produits de bien-être Canna Hemp ™, maintenant distribuée d'un océan à l'autre aux États-Unis.

La Société reste concentrée sur l'expansion de ses marques avec un vaste réseau de distribution croissant et diversifié, englobant désormais des dispensaires de cannabis autorisés, des dispensaires offrant exclusivement du CBD, des magasins de santé et de bien-être ainsi que des magasins de cigarettes et de vapes dans 46 États américains. Plus de 200 points de vente traditionnels offrent la marque Canna Hemp ™, qui séduit les consommateurs soucieux de leur bien-être et à la recherche de produits alternatifs. L'éventail de produits de la marque Canna Hemp ™, formulés sur mesure, propose plus de 70 produits infusés au CBD à base de chanvre agricole de haute qualité possédant une gamme d'effets spécifiques. Les principaux chercheurs en cannabis, BDS Analytics et Arcview Market Research, estiment que les ventes de CBD dépasseront 20 milliards de dollars aux États-Unis d'ici 2024.

Mme Ester Vigil, présidente de la Société, a commenté: «Nous avons extrêmement bien réussi à développer nos propres canaux de distribution à travers le pays, qui consiste maintenant en l'un des plus grands réseaux de CBD et un facteur de différenciation clé de notre Société. Notre approche intégrée du marché est attrayante pour des partenaires potentiels dans la mesure où nous contrôlons la culture, l'extraction, la fabrication, le marketing, les ventes, la stratégie de marque et la distribution à grande échelle et, plus tard cette année, la transformation du CBD. À mesure que les produits à base de cannabis s'intègrent à la société en général, notre stratégie continuera de mettre l'accent sur l'augmentation de notre part de marché et sur la pénétration nationale de nos produits haut de gamme destinés aux consommateurs et conçus pour plaire à tous les ménages.» «Nous attribuons la croissance de nos ventes au fait que nos produits sont puissants et efficaces. Notre qualité est inégalée et nos clients témoignent de l'efficacité de nos produits.»

Leafly, la plus grande source d'informations sur le cannabis au monde, a nommé Canna Hemp ™ CBD Relief Cream "Meilleur Topique" dans sa liste de Best in State: The Top State Specific Products and Experiences of 2018. Notre Canna Hemp ™ CBD Relief Cream est le meilleur vendeur des produits topiques de la Société, cette crème transdermique conçue pour un procurer un soulagement ciblé à action rapide des zones de malaise, de l'inflammation, des douleurs articulaires arthritiques, des maux de dos, des spasmes musculaires, des tensions, des contusions, des crampes et des maux de tête.

La crème de récupération sportive à base de CBD destinée aux athlètes, le Canna Hemp X ™, a également été saluée. Herb, une société médiatique et œuvrant dans le secteur du cannabis, a nommé Canna Hemp X ™ «Le meilleur produit topique contre la douleur» dans son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Que ce soit pour apaiser la douleur, les spasmes musculaires, en passant par la guérison des contusions, des blessures et de l'arthrite, le Canna Hemp X ™comble le fossé qui sépare récupération et performance maximale.

De la graine à la vente, la Société propose une approche unique en matière de conformité et de transparence. Tous les produits Canna Hemp ™ sont soumis à des tests rigoureux pour garantir la pureté et l'innocuité de leur CBD. Le CBD en soi est testé par des laboratoires indépendants certifiés afin de s'assurer qu'elle ne contient pas de THC, aucun produit chimique nocif et aucun pesticide. De plus, tous les produits finis de CBD sont testés par des laboratoires certifiés indépendants et chaque produit est étiqueté avec un code QR lié aux résultats du laboratoire, garantissant ainsi l'exactitude du contenu en CBD indiqué sur l'étiquette.

À Propos de 1933 Industries Inc.

1933 Industries Inc. est une société de cannabis intégrée verticalement ayant des activités tant aux États-Unis qu'au Canada. 1933 Industries possèdent des actifs autorisés de culture et de production de cannabis tant à des fins médicales qu'à des fins récréatives, elle possèdent également des produits de marque exclusifs à base de chanvre, des services d'extraction de CBD et une société de conseil spécialisée dans le cannabis. Nos marques exclusives incluent notamment: AMA, Canna Hemp ™, Canna HempX ™, Canna Fused ™, Canna Hemp Paws ™ et Nineteen 33 THC. Birdhouse Skateboards ™, OG DNA Genetics, Denver Dab Co., The Real Kurupt's Moonrock ainsi que Gotti's Gold dans le cadre d'accords de licence.

Ni la Bourse canadienne des valeurs mobilières ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse canadienne des valeurs mobilières) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué..

Avis concernant les déclarations prospectives: Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L'utilisation de n'importe lequel des mots "anticiper", "continuer", "estimer", "s'attendre", "peut", "va", "projeter", "devrait", "croire" et des expressions similaires ont pour but d'identifier déclarations regardantes. Bien que la société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles sont fondées les déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, car elle ne peut donner aucune assurance qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futures, elles impliquent par leur nature même des risques et des incertitudes. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux actuellement prévus en raison de nombreux facteurs et risques, notamment de divers facteurs de risque décrits dans les documents d'information de la société, qui peuvent être consultés sous le profil de la société sur www.sedar.com. 1933 Industries ne s'engagent aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

