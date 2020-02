1933 Industries procède à sa première récolte de cannabis commerciale en Californie, étend la distribution des produits Canna Hemp™ et présente une mise à jour du marché

VANCOUVER, le 14 févr. 2020 /CNW/ - 1933 Industries Inc. (la « société » ou « 1933 Industries ») (CSE: TGIF) (OTCQX : TGIFF), une entreprise de produits de cannabis de consommation courante, verticalement intégrée et axée sur la croissance, est heureuse d'annoncer que, suite à son communiqué de presse du 7 janvier 2020, la première récolte de plants de cannabis de son exploitation californienne est présentement en cours et précise qu'elle a commencé à distribuer aux dispensaires de l'État des produits Canna Hemp™ à spectre complet conformes aux normes de la Californie.

Cette première récolte commerciale marque les débuts californiens des produits AMA et Blonde™ Cannabis

Suite à l'achèvement d'une installation de 20 000 pieds carrés combinée de culture, d'extraction, de fabrication et de distribution dans la région de Los Angeles, la société a commencé à récolter, cette semaine, sa première culture de cannabis afin d'être utilisée à la fois pour sa marque exclusive, Alternative Medicine Association (AMA), ainsi que pour son partenaire sous licence, la marque de luxe Blonde™ Cannabis, avec des produits destinés aux dispensaires en dehors du Nevada ce qui représente une première. Avec les cultures de Mimosa et de SFV OG, la récolte sera utilisée pour les produits emballés de fleurs et de joints préroulés de qualité supérieure de marque AMA et Blonde™. Sur une période d'environ trois semaines, les plantes récoltées entreront dans un processus de séchage, de mûrissement et des tests en laboratoire pour un produit fini qui devrait être disponible début mars.

Les produits de CBD à spectre complet Canna Hemp™ entrent sur le marché concurrentiel de la Californie

La société a établi une ligne de fabrication locale pour sa gamme exclusive de produits de bien-être de cannabidiol (CBD) contenant du CBD à spectre complet conforme aux normes en vigueur en Californie en vue d'une distribution directe aux dispensaires locaux. La société signale que la série initiale de 30 000 unités de produits CBD Canna Hemp™ à spectre complet a passé avec succès les tests de conformité requis par l'État et sera livrée aux dispensaires cette semaine. Les premiers produits disponibles comprennent les élixirs Canna Hemp™, les vapoteuses et cartouches pour vapoteuses ainsi que les élixirs Canna Hemp X™, avec les crèmes Canna Hemp™ Relief disponibles plus tard en février.

Mise à jour du marché et commentaire de la direction par M. Chris Rebentisch, PDG

Bien que le paysage de l'ensemble du secteur du cannabis ait radicalement changé et continue d'être sous pression, nous tenons à rassurer nos investisseurs que le cours actuel de l'action ne reflète pas nos activités commerciales alors que nous continuons d'exécuter notre stratégie. Avec deux projets d'immobilisations maintenant terminés, nous sommes sur la bonne voie pour livrer deux projets clés d'infrastructure au cours des prochains mois qui nous permettront de contrôler efficacement nos matières premières, de réduire nos coûts de production, d'augmenter nos revenus et nos marges avec la rentabilité comme priorité au cours de l'exercice 2021 et au-delà. Nous continuons de réaliser des gains d'efficacité dans l'ensemble de nos activités, en gérant notre trésorerie de manière prudente et en contrôlant les dépenses pour supporter les conditions actuelles du marché.

Culture au Nevada, expansion de l'extraction du tétrahydrocannabinol (THC) et mises à jour relativement au laboratoire d'extraction du chanvre certifié GMP

Nous respectons l'échéancier pour récolter des cultures commerciales à partir de mars tous les 14 à 18 jours à notre installation de culture de Las Vegas. Nous avons 5 zones de récolte avec des plants poussant à différents stades pour 4 des 5 zones. Nous sommes heureux d'annoncer que la biomasse de la première récolte de cette installation a été utilisée pour produire notre gamme de concentrés de première qualité pour le marché du Nevada et tirer parti de l'une des niches les plus excitantes de l'industrie du cannabis.

Le 27 janvier, nous avons soumis une troisième série de commentaires au Clark County Building Department (CCBD) pour l'agrandissement de notre installation d'extraction de THC. Un calendrier de construction sera publié une fois le permis de construire attribué. Entre-temps, nous avons préparé les travaux de mise à niveau électrique de l'installation.

Bien que l'examen de l'équipement d'extraction personnalisé pour le laboratoire d'extraction du chanvre GMP par les pairs n'ait pas été achevé à ce jour, nous sommes toujours en bonne voie pour livrer ce projet au milieu de l'année. Nous continuons de progresser dans la conception des bâtiments et l'ingénierie des équipements. Nous rapportons que le système de distillation a été livré à l'installation de Las Vegas. Tous les jalons seront signalés jusqu'à l'achèvement final de ce projet.

Notre objectif demeure le renforcement de nos opérations existantes au Nevada avec une capacité de production accrue, la croissance de nos activités en Californie et la génération de nouveaux revenus à partir de ce marché, ainsi que l'avancement de nos initiatives en trésorie tout en capitalisant sur la vente de notre gamme de produits CBD Canna Hemp™ sur les marchés attractifs du cannabis aux États-Unis. Un site Web de commerce électronique remanié pour Canna Hemp™ sera lancé ce vendredi avec une stratégie de vente directe aux consommateurs. La mission de notre entreprise est de fournir des produits sûrs qui se concentrent sur les avantages de la plante et qui sont conformes aux exigences des consommateurs, en offrant une qualité des ingrédients ainsi qu'une constance à des prix abordables.

À propos de 1933 Industries Inc.

1933 Industries est une entreprise verticalement intégrée et orientée vers la croissance, qui se concentre sur la culture et la fabrication de produits de cannabis de marque de consommation courante dans une large gamme de formats de produits. Opérant à travers deux filiales, la société contrôle tous les aspects de la chaîne de valeur avec des actifs de culture, d'extraction, de transformation et de fabrication soutenant son portefeuille diversifié de marques de cannabis et de partenaires de licence.

Notre portefeuille de marques primées comprend : le cannabis et les concentrés d'AMA, le Canna Hemp™ infusé de CBD, le Canna Hemp X™, et le Canna Fused™. Nos partenaires dans le cadre d'accords de licence incluent notamment : Birdhouse Skateboards™, Blonde™ Cannabis, Bloom™, Denver Dab Co., Grizzly Griptape, OG DNA Genetics, The Pantry Company, PLUGplay, et The Original Jack Herer®.

La société détient également 91 % d'Alternative Medicine Association, LLC (AMA) et 100 % d'Infused MFG LLC. 1933 Industries continue de se concentrer sur l'industrie légale du cannabis américain en tant qu'opérateur multiétats dans le Nevada, le Colorado et la Californie. La société exerce des activités en Californie via un accord de services de gestion avec Green Spectrum Trading Inc., un titulaire de licence commerciale de cannabis médicinal et récréatif dans l'État.

À propos de Canna Hemp™

La crème apaisante Canna Hemp™ CBD a été nommée « Meilleure crème topique » par Leafy dans la catégorie Best in State : The Top State Specific Products and Experiences of 2018.

http://www.cannahemp.com

https://www.leafly.com/news/strains-products/best-in-state-2018-nevada-cannabis

À propos de Canna HempX™

Le Canna Hemp X™ a été nommé « Meilleure crème topique contre la douleur » par Herb et son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Le Canna Hemp X™ est une crème de récupération sportive à base de CBD, destinée aux athlètes, qui comble le fossé entre la récupération et la performance maximale.

http://www.cannahempx.com

https://herb.co/learn/best-cannabis-products/

Ni le CSE ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du CSE) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Avis concernant les déclarations prospectives : Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L'utilisation de n'importe lequel des mots « anticiper », « continuer », « estimer », « s'attendre » « peut », « va », « projeter », « devrait », « croire » et des expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations regardantes. Bien que la société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles sont fondées les déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, car elle ne peut donner aucune assurance qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futures, elles impliquent par leur nature même des risques et des incertitudes. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux actuellement prévus en raison de nombreux facteurs et risques, notamment de divers facteurs de risque décrits dans les documents d'information de la société, qui peuvent être consultés sous le profil de la société sur www.sedar.com. 1933 Industries ne s'engagent aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

SOURCE 1933 Industries Inc.

Renseignements: Alexia Helgason, VP des relations aux investisseurs et communications, 604-674-4756 (ext. 1), [email protected]; Chris Rebentisch, PDG et directeur, 604-674-4756 (ext. 1)

Liens connexes

https://1933industries.com/