1933 Industries procède à l'ajout de Blonde™ Cannabis à son portefeuille d'actifs et à son lancement exclusif au Nevada

Avec un emballage esthétique et stylisé élégant, Blonde™ a créé une marque de produits de cannabis haut de gamme destinée à des consommateurs haut de gamme, diversifiés et soucieux de la qualité. «Notre objectif est de proposer des produits de cannabis de luxe offrant une expérience remarquable. Grâce à notre approche sophistiquée de stratégie de marque, nous voulions créer un produit fondé sur la qualité et la constance, car nous sommes confiants que ce produit dominera tous les marchés », a déclaré M. Tim Gavin, co-fondateur de Blonde™. «Trouver le bon partenaire qui partage notre vision était très important pour notre entreprise», a ajouté M. Gavin. «AMA a acquis une réputation exceptionnelle dans ce secteur et a été sélectionnée pour son approche irréprochable en matière de qualité et de régularité de ses processus de culture et de fabrication. AMA propose également un vaste réseau de distribution dans cet État. Nous sommes très heureux de nous associer à AMA et à 1933 Industries pour lancer notre marque Blonde™ et pour développer notre présence dans le marché du Nevada. »

Mme Ester Vigil, présidente de la société, a déclaré: «Collaborer avec l'équipe expérimentée des cofondateurs de Blonde™, Tim Gavin, Chris Keeffe et Jeron Wilson, a été une véritable source d'inspiration. En tant que société centrée sur l'importance de la marque, nous sommes enthousiastes à l'idée d'élargir notre gamme d'offres pour nos clients. Nous sommes convaincus que les consommateurs du Nevada adopteront la marque Blonde™ aussi rapidement que les Californiens et nous attendons avec impatience un partenariat à long terme.»

À propos de Blonde™ Cannabis

«Whatever satisfies the soul is truth» - Walt Whitman

La passion que nous avons de vivre notre réalité sans stigmatisation est quelque chose que nous pratiquons tous les jours. Parce que nous ne pouvions pas trouver une marque moderne de cannabis qui nous représente, nous avons créé la nôtre. Blonde ™ est une société de cannabis moderne, haut de gamme, qui s'efforce de fournir systématiquement du cannabis naturel de la plus haute qualité, avec un processus aussi fidèle que possible et respectant la plante dans son ensemble.

Comme tout bon viticulteur, nous sommes obsédés par tous les détails afin de créer une saveur nuancée, équilibrée et distincte dans tous nos produits. Exactement comme l'ensemble des décisions prises par un viticulteur tout au long du processus de culture, de fermentation et de stockage du vin ont une incidence sur le goût, l'odeur de la bouteille et votre expérience de dégustation.

Ce qui nous différencie est notre résine vivante et fraîche provenant d'une matière non séchée. C'est comme goûter à des fruits frais après avoir seulement mangé des fruits séchés. Nos plantes fraîchement coupées sont immédiatement congelées, de sorte que les monos terpènes délicats, les parfums et les arômes naturels qui existent dans la plante, ne s'évaporent pas. Nous utilisons un procédé d'extraction exclusif pour nous assurer que les concentrés de résine vivants purs restent fidèles au parfum de la fleur d'où ils proviennent, et ce, tout en conservant les arômes originaux frais, robustes et uniques de la plante.

Blonde™ est fabriquée de façon responsable aux États-Unis, à partir de matières premières et de provenance uniques à 100%. Tous nos produits sont certifiés propres, sans colorants ni pesticides.

L'expérience est exceptionnelle.

Et c'est notre réalité.

À propos de 1933 Industries Inc.

1933 Industries Inc. est une société de cannabis intégrée verticalement ayant des activités tant aux États-Unis qu'au Canada. La société, par l'intermédiaire de ses deux filiales, possède des marques de cannabis reconnues ainsi que des actifs et licences nécessaires à la culture, l'extraction et la transformation de cannabis. Dans le but de fournir des produits de bien-être naturels, notre portefeuille de marques primées comprend: le cannabis et les concentrés AMA, le Canna Hemp™ infusé de CBD, le Canna Hemp X™, et le Canna Fused™. Nos partenaires dans le cadre d'accords de licence incluent notamment: Denver Dab Co, Birdhouse Skateboards™, Gotti's Gold et Kurupt Moonrocks. La société détient également 91% d'Alternative Medicine Association, LC (AMA) et 100% d'Infused MFG.

À propos de Canna Hemp™

La crème apaisante Canna Hemp™ CBD a été nommée «Meilleure crème topique» par Leafy dans la catégorie Best in State: The Top State Specific Products and Experiences of 2018.

http://www.cannahemp.com

https://www.leafly.com/news/strains-products/best-in-state-2018-nevada-cannabis

À propos de Canna HempX™

Le Canna Hemp X™ a été nommé «Meilleure crème topique contre la douleur» par Herb et son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Le Canna Hemp X™ est une crème de récupération sportive à base de CBD, destinée aux athlètes, qui comble le fossé entre la récupération et la performance maximale.

http://www.cannahempx.com

https://herb.co/learn/best-cannabis-products/

Blonde™ Cannabis:

Tim Gavin, Co-fondateur

http://www.blondecannabis.com

@blondecannabis

Ni le CSE ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du CSE) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Avis concernant les déclarations prospectives: Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L'utilisation de n'importe lequel des mots "anticiper", "continuer", "estimer", "s'attendre" "peut", "va", "projeter", "devrait", "croire" et des expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations regardantes. Bien que la société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles sont fondées les déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, car elle ne peut donner aucune assurance qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futures, elles impliquent par leur nature même des risques et des incertitudes. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux actuellement prévus en raison de nombreux facteurs et risques, notamment de divers facteurs de risque décrits dans les documents d'information de la société, qui peuvent être consultés sous le profil de la société sur www.sedar.com. 1933 Industries ne s'engagent aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

Toutes les informations contenues dans le présent communiqué concernant Blonde™ ont été fournies par Blonde™ à la société pour être inclus dans le présent document. La société n'a pas vérifié de manière indépendante toutes ces informations et n'assume aucune responsabilité pour les déclarations erronées qu'elles contiennent.

SOURCE 1933 Industries Inc.

Renseignements: Pour plus d'informations, veuillez contacter: Alexia Helgason, Directrice des communications, 604-674-4756 (ext. 1), alexia@1933industries.com; Chris Rebentisch, PDG et directeur, 604-674-4756 (ext. 1); Blonde™ Cannabis: Tim Gavin, Co-fondateur, http://www.blondecannabis.com, @blondecannabis

