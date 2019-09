1933 Industries présente des prévisions de revenus records pour le quatrième trimestre

La société s'attend au meilleur trimestre de son histoire avec des revenus de 5,2 millions de dollars

VANCOUVER, le 12 sept. 2019 /CNW/ - 1933 Industries Inc. (la «Société» ou «1933 Industries») (CSE: TGIF) (OTCQX: TGIFF), une entreprise de produits de cannabis de consommation courants intégrée verticalement est heureuse de fournir des prévisions pour son quatrième trimestre clos le 31 juillet 2019.

Principales informations financières du quatrième trimestre

Informations financières sélectionnées. Tous les montants exprimés sont en dollars canadiens. Le rapport du quatrième trimestre ainsi que le rapport annuel audité de la société seront publiés au plus tard le 28 novembre 2019.

Sur la base des résultats préliminaires, la société prévoit un chiffre d'affaires de 5,2 millions de dollars pour le quatrième trimestre, ce qui représente une augmentation constante de 13% par rapport aux résultats du troisième trimestre (4,6 M$) et une augmentation de 33% par rapport au même trimestre de l'exercice 2018 (3,9 M$). La société prévoit que la marge brute continuera de s'améliorer au courant de la deuxième moitié de l'exercice 2020, puisque ses projets d'infrastructure deviendront pleinement opérationnels et fournissant les matières premières nécessaires pour ses produits de marque. Les revenus devraient continuer d'augmenter au cours de l'exercice 2020, à mesure que la société élargira la distribution de son vaste portefeuille de marques aux États-Unis et que de nouveaux partenaires de licence généreront de nouveaux revenus.

La société prévoit déclarer un solde de liquidités de 18,6 M$, en hausse de 3,9 M$ par rapport à la fin du trimestre précédent. La société prévoit également des revenus de 18 M$ pour l'exercice 2019, ce qui représente une augmentation de 42,9% par rapport à ses résultats pour l'exercice 2018 (12,6 M$).

Commentaires de la direction

M. Chris Rebentisch a déclaré: «Notre rapport sur les prévisions pour le quatrième trimestre démontre une croissance soutenue au sein de nos filiales. Nous prévoyons des revenus totaux de 18 millions de dollars pour notre exercice financier, notre chiffre d'affaires le plus important à ce jour. Nous avons pris plusieurs mesures pour préparer et positionner la société de manière à ce que la croissance de son chiffre d'affaires se poursuive tout au long de 2020. Nous disposons d'une trésorerie solide qui nous permettra de mener à bien nos grands projets d'infrastructures, d'accroître la production et la transformation en Californie et également d'ouvrir de nouveaux marchés en mettant un accès immédiat sur l'Arizona. Nous avons établi des bases solides et réorienté notre vision vers la création de marques haut de gamme de produits de consommation emballés offrant une expérience de consommation unique, et nous avons attiré de grandes marques en tant que partenaires dans le Nevada. Nous avons défini une stratégie de croissance disciplinée pour renforcer nos actifs et notre capacité de production dans le Nevada et en Californie, où nous constatons une augmentation de la demande des consommateurs pour nos produits haut de gamme AMA et Canna Hemp ™.»

Faits saillants opérationnels du quatrième trimestre

Mise à jour sur l'infrastructure

Au cours du trimestre, la société a achevé la construction et obtenu les autorisations nécessaires pour sa nouvelle installation de culture ultramoderne à Las Vegas. Lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle, celle-ci lui permettra de fournir un approvisionnement constant de matières premières qui devraient avoir un effet positif sur les marges et les revenus futurs. La société s'attend à ce que l'installation obtienne sa première récolte d'ici décembre 2019, puis continue de récolter toutes les deux semaines par la suite.

La société a indiqué que son installation de culture initiale était en cours de rénovation afin de pouvoir être utilisée comme installation d'extraction permettant d'accroître la production de matières premières pour ses concentrés de marque AMA tels que le shatter, le crumble, le sugar, la wax, le budder et le distillat. La société a soumis des plans d'aménagement au comté de Clark pour obtenir des permis et apporter des améliorations locatives à l'immeuble existant. La société indique que ce projet devrait être opérationnel d'ici la fin de 2019.

La société indique également qu'elle est sur la bonne voie pour ouvrir une installation sur mesure d'extraction de chanvre permettant d'isoler les CBD, CBN, CBG, CBC et plusieurs autres cannabinoïdes à haut rendement, mais également la capacité de produire des huiles à spectre complet et à large spectre, ainsi que des isolats, qui répondent aux normes GMP requises. Unique en son genre, le laboratoire de chanvre devrait permettre de réduire les coûts d'exploitation et de fabrication, d'accroître l'efficacité de l'extraction des cannabinoïdes grâce à un taux de récupération plus élevé et d'offrir des marges plus élevées aux produits de marque de la société.

Expansion dans d'autres États

La Californie représente le plus grand marché de cannabis au monde et la création d'une opération locale était une priorité pour notre entreprise. La société a récemment annoncé la signature d'un contrat de gestion avec la société californienne Green Spectrum, où l'entreprise utilisera son expertise en matière de fabrication et de construction de réseaux de distribution pour y entreprendre toutes les initiatives liées à l'établissement d'une nouvelle installation de fabrication et d'extraction de cannabis. En retour, la société a attribué à Green Spectrum un droit non exclusif et une licence lui permettant de produire, de fabriquer, de commercialiser et de vendre ses produits sous licence en Californie.

Green Spectrum fonctionne en tant que cultivateur, fabricant et distributeur de cannabis sous licence et est titulaire d'une licence de livraison à domicile, présentement en attente. En s'associant avec Green Spectrum, la société aura l'avantage de travailler avec un cultivateur bien établi pour construire et étendre ses réseaux de distribution pour ses marques dans le but de devenir un chef de file de l'industrie dans le secteur et de lancer la société en tant qu'opérateur multi-États avec un modèle clé en main pouvant être exporté vers d'autres états.

Partenaires de marque

La société a signé un accord de licence pour le lancement de Blonde™, une marque californienne haut de gamme faisant ses débuts au Nevada. AMA a reçu les droits exclusifs pour la culture de fleurs, la fabrication de joints préroulés, de vapes de résine et de cartouches sous la marque Blonde™, pour la distribution aux dispensaires agréés du Nevada.

À propos de 1933 Industries Inc.

1933 Industries Inc. est une société de cannabis intégrée verticalement ayant des activités tant aux États-Unis qu'au Canada. La société, par l'intermédiaire de ses deux filiales, possède des marques de cannabis reconnues ainsi que des actifs et licences nécessaires à la culture, l'extraction et la transformation de cannabis. Dans le but de fournir des produits de bien-être naturels, notre portefeuille de marques primées comprend: le cannabis et les concentrés AMA, le Canna Hemp™ infusé de CBD, le Canna Hemp X™, et le Canna Fused™. Nos partenaires dans le cadre d'accords de licence incluent notamment: Denver Dab Co, Birdhouse Skateboards™, Gotti's Gold et Kurupt Moonrocks. La société détient également 91% d'Alternative Medicine Association, LC (AMA) et 100% d'Infused MFG.

À propos de Canna Hemp™

La crème apaisante Canna Hemp™ CBD a été nommée «Meilleure crème topique» par Leafy dans la catégorie Best in State: The Top State Specific Products and Experiences of 2018.

http://www.cannahemp.com

https://www.leafly.com/news/strains-products/best-in-state-2018-nevada-cannabis

À propos de Canna HempX™

Le Canna Hemp X™ a été nommé «Meilleure crème topique contre la douleur» par Herb et son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Le Canna Hemp X™ est une crème de récupération sportive à base de CBD, destinée aux athlètes, qui comble le fossé entre la récupération et la performance maximale.

http://www.cannahempx.com

https://herb.co/learn/best-cannabis-products/

