1933 Industries octroi des options d'actions et annule l'assemblée extraordinaire des détenteurs de débentures convertibles

VANCOUVER, le 16 août 2019 /CNW/ - 1933 Industries Inc. (la «Société» ou «1933 Industries») (CSE: TGIF) (OTCQX: TGIFF), une entreprise de produits de consommation courants de cannabis intégrée verticalement, annonce l'octroi de 6 800 000 options d'achat d'actions incitatives à ses administrateurs, dirigeants, consultants et employés dans le cadre du régime d'options d'achat d'actions de la société. Les options sont exerçables pendant une période de trois ans au prix de 0,35 $ par action et seront acquises sur une période de trois ans.

Concernant l'annonce par la société qu'elle organiserait une assemblée pour les détenteurs de débentures de premier rang, convertibles et non garanties, portant intérêt à 10%, et venant à échéance le 14 septembre 2021 (les «débentures»), la société a décidé de ne pas poursuivre la modification des débentures annuler par le fait même, la réunion prévue pour le 28 août 2019. Le paiement des intérêts sera effectué en espèces.

La société rappelle également aux détenteurs de bons de souscription venant à échéance le 16 août 2019, que la date limite est aujourd'hui.

À Propos de 1933 Industries Inc.

1933 Industries Inc. est une société de cannabis intégrée verticalement ayant des activités tant aux États-Unis qu'au Canada. La société, par l'intermédiaire de ses deux filiales, possède des marques de cannabis reconnues ainsi que des actifs et licences nécessaires à la culture, l'extraction et la transformation de cannabis. Dans le but de fournir des produits de bien-être naturels, notre portefeuille de marques primées comprend: le cannabis et les concentrés AMA, le Canna Hemp™ infusé de CBD, le Canna Hemp X™, et le Canna Fused™. Nos partenaires dans le cadre d'accords de licence incluent notamment: Denver Dab Co, Birdhouse Skateboards™, Gotti's Gold et Kurupt Moonrocks. La société détient également 91% d'Alternative Medicine Association, LC (AMA) et 100% d'Infused MFG.

À Propos de Canna Hemp™

La crème apaisante Canna Hemp™ CBD a été nommée «Meilleure crème topique» par Leafy dans la catégorie Best in State: The Top State Specific Products and Experiences of 2018.

http://www.cannahemp.com

https://www.leafly.com/news/strains-products/best-in-state-2018-nevada-cannabis

À Propos de Canna HempX™

Le Canna Hemp X™ a été nommé «Meilleure crème topique contre la douleur» par Herb et son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Le Canna Hemp X™ est une crème de récupération sportive à base de CBD, destinée aux athlètes, qui comble le fossé entre la récupération et la performance maximale.

http://www.cannahempx.com

https://herb.co/learn/best-cannabis-products/

Ni le CSE ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du CSE) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Avis concernant les déclarations prospectives: Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L'utilisation de n'importe lequel des mots "anticiper", "continuer", "estimer", "s'attendre" "peut", "va", "projeter", "devrait", "croire" et des expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations regardantes. Bien que la société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles sont fondées les déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, car elle ne peut donner aucune assurance qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futures, elles impliquent par leur nature même des risques et des incertitudes. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux actuellement prévus en raison de nombreux facteurs et risques, notamment de divers facteurs de risque décrits dans les documents d'information de la société, qui peuvent être consultés sous le profil de la société sur www.sedar.com. 1933 Industries ne s'engagent aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

SOURCE 1933 Industries Inc.

Renseignements: Pour plus d'informations, veuillez contacter: Alexia Helgason, Directrice des communications 604-674-4756 (ext. 1), alexia@1933industries.com; Chris Rebentisch, PDG et directeur, 604-674-4756 (ext. 1)

