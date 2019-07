1933 Industries génère un chiffre d'affaires de 4,6 m$ et annonce ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2019

VANCOUVER, le 2 juill. 2019 /CNW/ - 1933 Industries Inc. (la «Société» ou «1933 Industries») (CSE: TGIF) (OTCQX: TGIFF), une entreprise de produits de consommation courants de cannabis intégrée verticalement, possédant des actifs de culture et de production licenciés soutenant ses marques de produits est heureuse de présenter ses résultats financiers du troisième trimestre («Q3») pour les périodes de trois mois et de neuf mois terminés le 30 avril 2019.

Principales informations financières du Q3 2019

Tous les montants exprimés sont en dollars canadiens.

Résultats consolidés

Q3 2019 Q2 2019 Revenus $4,597,361 $3,720,993 Marge brute $1,138,442 $2,088,740 Solde des liquidités $14,691,715 $8,811,807 Perte nette $7,277,021 $2,926,981 Perte du BAIIA $6,296,810 $1,267,916 Total de l'actif $60,756,930 $54,237,227 Résultats des opérations Neuf mois

terminés le 30

avril 2019 Neuf mois

terminés le 30

avril 2018 Revenus totaux $12,814,828 $8,721,690 Marge brute globale $4,866,274 $4,153,663 Perte nette $13,423,569 $1,884,099 Perte globale $12,421,893 $1,463,536 Perte de base et diluée par action $.06 $.01 Sommaire du bilan 30 avril 2019 30 avril 2019 Actif à court terme $19,756,131 $13,398,978 Total de l'actif $60,756,930 $41,339,616 Passif à court terme $3,968,158 $2,391,088 Total des passifs $13,831,853 $4,358,119 Total des capitaux propres $46,925,077 $36,983,497

Commentaire de la direction

M. Chris Rebentisch, PDG de 1933 Industries, a fait la remarque suivante : « Dans l'ensemble, nous sommes heureux d'annoncer une forte croissance par rapport à notre dernier trimestre, poussée par la demande croissante des consommateurs pour nos produits de cannabis AMA au Nevada et par la croissance impressionnante de notre gamme de chanvre Canna™ aux États-Unis, qui est également l'un des plus grands marchés de cannabis connaissant la plus forte croissance au monde. Depuis que nous sommes devenus une compagnie cotée en bourse, il y a deux ans, nous nous sommes concentrés sur la construction de l'une des marques de CBD les plus prestigieuses et respectées sur le marché et sur la croissance de notre part de marché au niveau du THC au Nevada, où nous continuons d'être l'un des plus grands fournisseurs de produits de marque dans l'État, avec une présence importante dans tous les dispensaires majeurs. Nous avons consacré beaucoup d'argent à l'expansion de notre infrastructure pour soutenir la croissance future de nos marques et nous avons augmenté nos dépenses dans le développement de produits, la constitution d'inventaires et les efforts de vente et de marketing ».

M. Rebentisch a ajouté : « Notre objectif pour l'avenir sera la croissance de notre portefeuille de produits à valeur ajoutée et l'innovation continue de nos marques uniques rapidement différenciées grâce leur grande qualité. Nous avons également l'intention d'investir dans notre usine d'extraction de chanvre, d'automatiser nos processus de fabrication et d'accéder à des marchés stratégiques. Nous avons maintenu une croissance organique grâce à une plate-forme solide, réalisé des gains d'efficacité opérationnelle dans l'ensemble de l'organisation et, à mesure que nos nouveaux actifs sont mis en ligne pour accroître notre capacité, nous nous attendons à une augmentation de nos revenus et de nos marges alors que nous poursuivons sur la voie de la rentabilité ».

Faits saillants du 3ème trimestre

Revenues: La Société a bien performé avec ses produits sur différents marchés de produits récréatifs et de marque grand public, ce qui a entraîné des revenus trimestriels de 4 597 361 $, ce qui représente une augmentation de 28 % par rapport au trimestre précédent et une augmentation de 40 % par rapport à la même période de l'exercice 2018.

Marge brute: La marge brute s'élève à 1 138 442 $, soit 24,8 %, comparativement à 1 440 557 $ au cours du troisième trimestre 2018, soit 43,7 %. La diminution de la marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice précédent est principalement attribuable à l'augmentation des achats de biomasse de tiers par Alternative Medicine Association (AMA) pour produire des concentrés et des produits finis, tout en augmentant notre part de marché. La Société prévoit que sa capacité de cultiver des quantités suffisantes de biomasses à partir de sa nouvelle installation pour répondre à ses besoins de production devrait entraîner une amélioration importante des marges brutes de la Société. Diminuant en partie l'impact de l'augmentation des coûts de l'AMA, Infused MFG. (Infused) a considérablement augmenté sa clientèle, ce qui a permis d'améliorer les économies d'échelle dans la production de produits à base de CBD, et qui a eu un impact positif sur la marge brute globale, dépassant même les 74 %.

Perte nette : La Société a enregistré une perte de 7 277 021 $, attribuable à la construction des infrastructures, à l'investissement dans le développement de la marque et à un rajustement de dépréciation de 3 044 86 $ de la firme de conseil de la Société, Spire Global Strategy Inc. (Spire). La Société a fait l'acquisition de Spire sur la base d'une évaluation indépendante, d'une équipe solide et d'un solide plan d'affaires visant à fournir des services au secteur florissant du cannabis au Canada et pour bâtir une entreprise diversifiée au sein de l'industrie du cannabis. Au fur et à mesure que le secteur évoluait tant en termes d'environnement réglementaire que de nature et de volume de contrats, les revenus attendus et le développement futur du marché de Spire n'ont pas été réalisés. La stratégie de la Société s'est depuis déplacée pour focaliser sur la croissance nationale de ses biens de marque grand public pour soutenir ses actifs de culture et d'extraction, là où l'expectative de rendement sur son investissement sera la meilleure pour l'entreprise.

Principales informations

AMA Q3 2019 Q2 2019 Revenus $1,784,861 $1,289,579 Marge brute (949,925) 174,785 Infused



Revenus 2,812,500 2,392,981 Marge brute 2,088,367 1,875,522

Les revenus d'AMA s'élèvent à 1 784 861 $ pour le troisième trimestre de 2019, en hausse de 38 % par rapport au trimestre précédent, tandis que la marge brute démontre une perte de 949 925 $. Infused démontre une hausse de ses revenus de vente à 2 812 500 $ pour le troisième trimestre de 2019, soit une augmentation de 18 % par rapport au trimestre précédent et représente par le fait même 61 % des revenus totaux de la Société pour le troisième trimestre de 2019. D'une année à l'autre, la croissance est de 1 620,449 $, soit une augmentation de 136 %. L'augmentation du chiffre d'affaires par rapport au trimestre précédent est principalement attribuable à la demande de produits AMA et Canna Hemp qui sont différenciés par leur qualité et leur efficacité de qualité supérieure, et qui sont soutenus par les principales platesformes de service à la clientèle et d'éducation de la Société.

Principaux développements en cours et à venir après le 3ème trimestre

Construction d'infrastructure

Le 28 juin 2019, la Société a reçu le permis d'occupation permanente pour son installation de culture intérieure de cannabis ultramoderne spécialement conçue à cet effet. L'installation est maintenant prête à entrer en activité, ce qui représente l'aboutissement de la réalisation d'une étape décisive pour la Société, en s'assurant un approvisionnement constant en matières premières pour ses produits de marque de fleurs et de concentrés et pour la production pour tiers et de marque sans nom.

Polyvalence et rendement accrus de notre installation d'extraction du chanvre

La Société a l'intention de créer une installation de traitement du chanvre à la fine pointe de la technologie, dotée d'une capacité de production accrue et d'une polyvalence lui permettant de travailler avec des différents cannabinoïdes. La Société, en collaboration avec une firme d'ingénierie de premier plan, a mené à bien une phase de recherche et développement approfondie afin de développer une conception personnalisée permettant de créer une installation de traitement du chanvre plus grande, plus efficace et plus robuste que celle initialement prévue et conçue conformément aux nouvelles réglementations et recommandations énoncées dans la loi Agricultural Improvement Act of 2018 communément appelée, Farm Bill. Cette usine de traitement, entièrement personnalisée, constituera l'une des plus importantes installations d'extraction de chanvre du Nevada, avec 12 000 pieds carrés d'espace, ce qui renforcera la place de la Société en tant qu'acteur majeur dans le secteur en plein essor du CBD et générera de nouveaux revenus en lien avec son modèle d'affaires. La Société a annoncé son intention de déployer un système d'extraction à l'éthanol sur mesure, dotée de capacités chromatographiques complètes, permettant d'isoler le THC, le CBD, le CBN, le CBG, le CBC et plusieurs autres cannabinoïdes, notamment la capacité de produire des huiles à spectre complet et à large spectre, ainsi que des isolats, qui répondent aux normes BPF requises. L'augmentation de la capacité est estimée à un débit mensuel maximal de 68 000 kg de biomasse de chanvre, produisant environ 5 000 kg d'huiles à spectre complet ou 4 500 kg d'isolat de CBD. La Société entend utiliser tous les isolats dans la fabrication de ses propres produits de consommation de marque CBD, afin de sécuriser son approvisionnement en matières premières, d'augmenter ses marges et de bénéficier d'un flux de revenus récurrents provenant de la vente à d'autres fabricants.

Expansion de la distribution d'un océan à l'autre

Infused a continué de prendre de l'expansion à travers les États-Unis en construisant son propre réseau de distribution dans 46 États et en vendant sa gamme de produits de bien-être Canna Hemp ™ dans plus de 600 points de vente, dont la majorité en Californie, au Nevada, en Arizona et au Colorado. Le nombre de points de vente a grimpé à 800 en juin, ce qui démontre la capacité de la Société à intégrer et à étendre ses offres basées sur le CBD sur de nouveaux marchés. La Société continue d'investir dans le développement de produits pour devenir une société centrée sur la marque, tirant sa force de son succès au Nevada et se développant à travers le pays.

Important portefeuille de propriété intellectuelle et de partenariats stratégiques

Avec un portefeuille croissant de plus de 250 SKU de produits contenant du THC et du CBD, la Société continue de renforcer son offre de produits en attirant les meilleures sociétés pour des partenariats stratégiques. La Société a signé trois accords de licence importants durant cette période avec des marques bien connues telles que OG DNA Genetics, Birdhouse Skateboards™ et Gotti's Gold.

AMA a signé un accord de licence avec OG DNA Genetics, une marque de cannabis reconnue mondialement, pour une licence exclusive de culture, de fabrication, de vente et de distribution de produits de cannabis co-marqués pour une période de deux ans dans l'État du Nevada.

Infused a annoncé un partenariat avec Birdhouse Skateboards™ pour le lancement exclusif de produits de chanvre et de CBD co-marqués et destinés au marché des sports d'action actuellement en pleine expansion. La collaboration entre Infused et l'un des noms les plus respectés dans le monde du skate, vise à développer plusieurs produits co-marqués, notamment des crèmes et des lotions de récupération CBD, ainsi que des crèmes et des lotions de récupération au chanvre uniquement, qui seront commercialisées sous Canna Hemp™ Noms Canna Hemp X™ et Birdhouse Skateboards™.

AMA a renforcé son partenariat avec l'artiste hip-hop Kurupt pour le lancement de Gotti's Gold au Nevada, une collection haut de gamme exclusive de produits de cannabis raffinés destinés à plaire aux utilisateurs adultes de tous les âges, afin de répondre à la demande croissante de produits de cannabis dans l'État

AMA et Infused ont continué de développer et de créer des marques uniques avec le lancement de Canna Fused™, une ligne infusée de CBD et de THC dans une variété de formats, comprenant des vapoteuses, des cartouches, des lotions ainsi que des baumes à lèvres. Infused a ensuite lancé des élixirs d'endurance et de récupération dans la gamme de produits d'action sportive Canna Hemp X™ et a engagé Sarah Moras, athlète professionnelle et combattante des arts martiaux mixtes, en tant qu'ambassadrice de la marque et athlète parrainée.

Activités de levée de capitaux

Placement privé

La Société a clôturé un placement privé de 10 000 000 d'unités à 0,45 $ par action, pour un produit total de 4,5 M$, entièrement souscrit par un investisseur.

Vente d'actifs et cession-bail

Après la fin du troisième trimestre, la Société a conclu une transaction de cession-bail pour le terrain et les installations de culture en construction à Las Vegas, dans le Nevada. La Société a vendu les actifs pour 14 027 035 $ (10 450 000 USD) moins divers ajustements au titre des droits de propriété, des commissions et des taxes de transfert, ce qui a abouti à un prix de vente net de 13 328 701 $ (9 862 700 USD). Après déduction des retenues à la source, du dépôt de garantie et des paiements de location, le produit net de la transaction pour la Société s'est établi à 11 981 956 $ (8 926 437 USD).

Exécution des bons de souscription

La Société a informé les porteurs de bons de souscription qu'elle accélérait l'expiration de ceux dont les dates d'échéance étaient le 24 avril 2019, le 17 mai 2019, le 14 juin 2019, le 16 août 2019 et le 4 octobre 2019, et qu'un avis serait envoyé aux détenteurs de débentures dont la date d'échéance est le 16 août 2019, les informant de son intention de forcer la conversion du solde des débentures en actions ordinaires. L'exercice de ces bons de souscription a généré pour la Société un produit net de 2 021 345 $.

Achat d'actifs

Achat de l'intérêt résiduel dans Infused

La Société a finalisé l'acquisition des 9% restants de parts émises et en circulation d'Infused, qu'elle ne possédait pas déjà, moyennant un prix d'achat de 1 248 000 $, payable par l'émission d'un billet à ordre d'une valeur en principal de 940 000 $ US et l'émission de 7 000 000 d'actions ordinaires dont le prix présumé est de 0,45 $ CA. Le billet porte intérêt à un taux de 6,0% par an et est garanti à hauteur de 7% des parts émises et en circulation des membres d'Infused. Le prix d'achat comprenait également l'émission de 1 000 000 de bons de souscription d'actions sous écrou d'un prix de levée de 0,53 $ et d'une date d'expiration du 29 mars 2021.

Gouvernance - Changements organisationnels pour favoriser la croissance

Changements au conseil d'administration et à la direction

M. Brayden Sutton a été nommé président du conseil d'administration et a quitté ses fonctions de PDG

a été nommé président du conseil d'administration et a quitté ses fonctions de PDG M. Chris Rebentisch a été nommé PDG

a été nommé PDG Mme Ester Vigil a été nommée présidente

a été nommée présidente M. Steve Radusch a été nommé directeur financier, tandis que M. Ryan Maarschalk a démissionné de son poste.

a été nommé directeur financier, tandis que M. a démissionné de son poste. M. Caleb Zobrist a été nommé vice-président exécutif et demeure conseiller juridique.

a été nommé vice-président exécutif et demeure conseiller juridique. M. Terry Taouss a été nommé au Conseil d'Administration tandis que M. Andy Richards a quitté ses fonctions d'Administrateur

Conseiller stratégique

CB1 Capital Advisors LLC est une société de conseil basée à New York spécialisée dans la santé et le bien-être par l'usage des cannabinoïdes, qui a été engagée comme conseiller stratégique pour un mandat de deux ans. CB1 Capital Advisors se concentre sur les sociétés de la chaîne d'approvisionnement proposant des solutions, des produits et des thérapies de bien-être à base de cannabinoïdes ayant des cas d'utilisation thérapeutique ou commerciale. En tant que conseiller, CB1 Capital Advisors conseille la Société en matière de stratégie et de développement commercial, notamment en analysant les opportunités d'investissement et de partenariat.

Marketing

La Société s'est lancée dans un certain nombre de campagnes de visibilité et propices aux investissements, participant à plus de 20 conférences, salons et présentations à travers les États-Unis, le Canada et l'Europe. La ligne Canna Hemp™ a été présentée dans le Celebrity Gift Lounge lors de la 91ème cérémonie des Oscars. La Société a lancé The Dawn of a New Era, un court métrage relatant le parcours du cannabis de l'aube de la civilisation à l'origine de la prohibition jusqu'à ses débuts dans la société moderne.

Des informations détaillées sur les données financières et le rapport de gestion sont disponibles sur https://sedar.com/

Mesures financières non conformes aux IFRS

La Société a fourni des informations financières pro forma non auditées. Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont des mesures non définies par les IFRS et n'ont pas de définitions normalisées en vertu des IFRS. La Société a fourni les mesures financières non définies par les IFRS, qui ne sont ni calculées ni présentées conformément aux IFRS, à titre d'information supplémentaires et s'ajoutant aux mesures financières calculées et présentées conformément aux IFRS. Ces mesures financières supplémentaires non définies par les IFRS sont présentées parce que la direction a évalué les résultats financiers, y compris les éléments ajustés et les excluant, et elle est convaincue que les mesures financières supplémentaires non IFRS présentées offrent une perspective et des perspectives supplémentaires lors de l'analyse de la performance opérationnelle essentielle de l'entreprise. Ces mesures financières supplémentaires non définies par les IFRS ne doivent pas être considérées comme supérieures, ni comme substitut ni comme une alternative aux mesures financières IFRS présentées dans le présent document, et ne doivent être considérées qu'en relation avec celles-ci.

À Propos de 1933 Industries Inc.

1933 Industries Inc. est une société de cannabis intégrée verticalement ayant des activités tant aux États-Unis qu'au Canada. 1933 Industries possèdent des actifs autorisés de culture et de production de cannabis tant à des fins médicales qu'à des fins récréatives et possède également des produits de marque exclusive à base de chanvre, des services d'extraction de CBD et une société de conseil spécialisée dans le cannabis. Nos marques exclusives incluent notamment: AMA, Canna Hemp ™, Canna HempX ™, Canna Fused ™, Canna Hemp Paws ™ et Nineteen 33 THC. Birdhouse Skateboards ™, OG DNA Genetics, Denver Dab Co., The Real Kurupt's Moonrock ainsi que Gotti's Gold dans le cadre d'accords de licence.

À Propos de Canna Hemp™

La crème apaisante Canna Hemp™ CBD a été nommée «Meilleure crème topique» par Leafy dans la catégorie Best in State: The Top State Specific Products and Experiences of 2018. La crème antidouleur transdermique primée procure un soulagement ciblé à action rapide contre les zones d'inconfort, lutte contre l'inflammation, soulage les douleurs articulaires arthritiques, les maux de dos, les spasmes musculaires, les tensions, les contusions, les crampes et les maux de tête.

http://www.cannahemp.com

https://www.leafly.com/news/strains-products/best-in-state-2018-nevada-cannabis

À Propos de Canna HempX™

Le Canna Hemp X™ a été nommé «Meilleur produit topique contre la douleur» par Herb et son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Le Canna Hemp X™ est une crème de récupération sportive à base de CBD destinée aux athlètes afin de leur permettre de se concentrer sur la récupération et leur bien-être. Cette crème topique aide à contrer les spasmes musculaires, facilite la guérison des contusions et des blessures et finalement apaise les symptômes de l'arthrite, le Canna Hemp X™ comble le fossé entre la récupération et la performance maximale.

http://www.cannahempx.com

https://herb.co/learn/best-cannabis-products/

Visitez notre site Web au http://www.1933industries.com

Ni le CSE ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du CSE) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Avis concernant les déclarations prospectives: Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L'utilisation de n'importe lequel des mots "anticiper", "continuer", "estimer", "s'attendre" "peut", "va", "projeter", "devrait", "croire" et des expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations regardantes. Bien que la société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles sont fondées les déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, car elle ne peut donner aucune assurance qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futures, elles impliquent par leur nature même des risques et des incertitudes. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux actuellement prévus en raison de nombreux facteurs et risques, notamment de divers facteurs de risque décrits dans les documents d'information de la société, qui peuvent être consultés sous le profil de la société sur www.sedar.com. 1933 Industries ne s'engagent aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

SOURCE 1933 Industries Inc.

Renseignements: Alexia Helgason, Directrice des communications et relation aux investisseurs, 604-674-4756 (ext. 1), alexia@1933industries.com; Chris Rebentisch, PDG et directeur, 604-674-4756 (ext. 1)

Related Links

https://1933industries.com/