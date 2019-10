1933 Industries fournit une mise à jour corporative

VANCOUVER, le 15 oct. 2019 /CNW/ - 1933 Industries Inc. (la « société » ou « 1933 Industries ») (CSE: TGIF) (OTCQX : TGIFF), une entreprise de produits de cannabis de consommation courants, verticalement intégrée, est heureuse de faire le point sur ses opérations.

Faits saillants :

1933 Industries continue de concentrer ses opérations dans le secteur du cannabis légal aux États-Unis en tant qu'exploitant multiétat dans le Nevada , le Colorado et la Californie.

, le et la Californie. 1933 Industries a été fondée il y a deux ans avec deux objectifs principaux soit la durabilité et la rentabilité et elle continue de mettre en œuvre son plan de croissance.

La société a mis en place des pratiques d'économie en capital permettant d'exploiter une entreprise allégée et durable ayant comme objectif principal, une rentabilité évolutive.

La société conserve un bilan solide avec suffisamment de liquidités pour financer des projets d'investissement, la capacité d'honorer les paiements de son obligation et ne détient actuellement aucune autre dette.

Grâce à une équipe de gestion expérimentée dans le secteur du cannabis et axée sur les opérations, celle-ci a amassé environ 36 M$ au cours des deux dernières années et a ajouté 60 M$ d'actifs à la société.

La direction a entrepris trois grands projets d'immobilisations au Nevada en vue de renforcer les infrastructures nécessaires à la culture de fleurs de cannabis, à la production de concentrés et à l'extraction de CBD dérivé du chanvre.

en vue de renforcer les infrastructures nécessaires à la culture de fleurs de cannabis, à la production de concentrés et à l'extraction de CBD dérivé du chanvre. Notre établissement de culture de Las Vegas a été achevé et la première récolte est maintenant attendue pour décembre, ce qui aura multiplié par cinq la production de fleurs et de matières premières pour fabriquer des concentrés de cannabis.

a été achevé et la première récolte est maintenant attendue pour décembre, ce qui aura multiplié par cinq la production de fleurs et de matières premières pour fabriquer des concentrés de cannabis. La nouvelle usine de fabrication située en Californie entrera en service en novembre ce qui augmentera également la capacité de culture de fleurs de cannabis haut de gamme de marque AMA de la société.

société. La gamme de produits de bien-être Canna Hemp™, propriété exclusive de la société, continue de s'imposer à travers les États-Unis comme une marque de CBD de premier plan et est désormais disponible dans plus de 800 points de vente au détail.

Des marques de renommée mondiale, telles que OG DNA Genetics et The Original Jack Herer®, ont choisi la filiale de la société, Alternative Medicine Association, comme partenaire exclusif dans le Nevada , tout comme la marque de luxe Blonde™ Cannabis, le producteur de concentrés Denver Dab Co., la marque de cannabis premium Gotti's Gold et le fabricant de matériel personnalisé PLUGplay.

, tout comme la marque de luxe Blonde™ Cannabis, le producteur de concentrés Denver Dab Co., la marque de cannabis premium Gotti's Gold et le fabricant de matériel personnalisé PLUGplay. Le grand détaillant spécialisé Zumiez propose désormais la crème pour sportifs à base de CBD de la société, la Canna Hemp X™, lancée en collaboration avec la société de skateboard Grizzly Griptape.

La crème exclusive pour sportifs Birdhouse Skateboards™/Canna Hemp X™ devrait être lancée en novembre et sera disponible chez Zumiez US.

Une responsabilité fiscale, un bilan solide et montant des liquidités

La société a récemment fourni des indications sur ses résultats financiers du quatrième trimestre (voir le communiqué de presse du 12 septembre 2019) et annoncera son rapport financier annuel au plus tard à la date limite réglementaire fixée au 30 novembre.

1933 Industries a été fondée il y a deux ans avec deux objectifs principaux soit la durabilité et la rentabilité et elle continue de mettre en œuvre son plan de croissance. La société a vendu son usine de culture et a négocié un contrat de cession-bail pour l'une des plus grandes installations de culture intérieure de cannabis artisanal de qualité supérieure du Nevada (voir le communiqué de presse du 15 mai 2019). Le produit brut de 10,45 millions de dollars est utilisé pour financer des projets d'infrastructure au Nevada et en Californie, pour ouvrir de nouveaux marchés en Arizona et au Colorado et pour poursuivre l'expansion de ses produits grand public de marque Canna Hemp™ aux États-Unis. La direction a réalisé une croissance séquentielle importante, trimestre après trimestre, d'une année à l'autre, créant ainsi une voie vers la rentabilité une fois que tous les projets seront pleinement opérationnels. En outre, la société a rationalisé ses unités d'affaires afin d'améliorer considérablement son efficacité opérationnelle et de réduire ses frais généraux.

Augmentation de la capacité de culture au Nevada et en Californie

La société a récemment annoncé qu'elle attend sa première récolte de fleurs de cannabis, de qualité supérieure, de sa nouvelle installation de culture à Las Vegas pour décembre, avec des récoltes ultérieures toutes les deux semaines par la suite (voir le communiqué de presse du 30 septembre). L'achèvement de l'installation intérieure de 67 750 pieds carrés, construite sur mesure, a été une étape importante pour la société, qui se positionne comme le plus important fournisseur en gros de fleurs de cannabis artisanales de qualité supérieure pour les dispensaires agréés et assure un approvisionnement constant en matières premières pour la gamme de produits et les partenaires sous licence de sa filiale, AMA. La production attendue de 700 livres représente cinq fois plus que sa capacité de production précédente et la société s'attend à ce que toutes les salles de floraisons soient remplies et récoltées de manière continue d'ici janvier 2020.

Les travaux des salles de culture et de fabrication, en Californie, devraient se terminer d'ici à la fin octobre et entrer en production d'ici novembre. Les activités en Californie sont gérées par la société, mais appartiennent à un tiers (voir le communiqué de presse du 15 août 2019). Les installations du Nevada et de la Californie procurent à la société près de 80 000 pieds carrés d'espace de culture, tout en lui permettant de maximiser ses capacités de culture et d'extraction dans les deux États.

La construction de nouvelles installations d'extraction progresse

La société confirme que les travaux de rénovation visant à augmenter la taille de son installation d'extraction actuelle suivent vont bon train et que la société prévoit obtenir les permis requis du comté de Clark cette semaine. La construction durera trois mois, ce qui doublera les capacités d'extraction et de production de la société (voir le communiqué de presse du 12 juillet 2019).

L'usine d'extraction de cannabidiol (CBD) provenant de chanvre, présentement en cours de développement, est conçue pour permettre d'isoler des cannabinoïdes tels que le CBD, le CBN et le CBG, à des volumes commerciaux, afin d'utiliser tous les isolats dans la fabrication de produits de marque exclusive de la société, et ce, dans le but d'accroître les marges bénéficiaires sur ces produits et de générer un nouveau flux de revenus récurrent. La société fournira une mise à jour complète en lien avec son usine d'extraction de CBD provenant de chanvre une fois qu'elle aura finalisé le calendrier de livraison de l'équipement, les approbations du comté et les plans d'ingénierie.

Positionnement de Canna Hemp™ en tant que meilleure gamme de produits de CBD aux États-Unis

En tant que société centrée sur la marque, la création d'un portefeuille solide de marques de premier plan à marge élevée qui attirent de nombreux consommateurs constitue une priorité pour la société. En plus des partenariats avec des grossistes, d'une couverture nationale pour ses produits et d'un nouveau partenariat avec le détaillant Zumiez aux États-Unis, la société a également ajouté un site de commerce électronique avec un portail de site Web remanié et des campagnes de marketing ciblant les principaux médias.

La crème sportive de la société, Canna Hemp X™, en collaboration avec Grizzly Griptape, cible un nombre croissant de consommateurs dans les domaines du sport comme le skateboard, le BMX, le snowboard, le motocross et le MMA. Travaillant avec des ambassadeurs de marque dans tous les sports susmentionnés, la société est en train de créer une marque qui résonne auprès des athlètes de tous les niveaux. La société a signé des accords de licence avec les plus grands noms du domaine, notamment Grizzly Griptape et Birdhouse Skateboards™, ce dernier devant lancer en novembre, un baume infusé de CBD co-brandé Birdhouse/Canna Hemp X™. Les campagnes marketing incluront les légendes du skateboard, M. Tony Hawk, M. Clive Dixon, M. David Loy, ainsi que d'autres planchistes de l'équipe Birdhouse et ce, afin de promouvoir cette nouvelle collaboration. La société continue de s'appuyer sur ses programmes d'ambassadeurs et d'influenceurs, dans le but de constituer des équipes dans les principaux sports mentionnés ci-dessus.

Le commentaire de la direction

M. Chris Rebentisch, PDG de la société, a déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer que nous n'avons jamais été dans une meilleure position en tant que société. Nous sommes pleinement capitalisés pour exécuter notre stratégie, sans avoir à lever de capital et sans dette. Avec la mise en service de plusieurs projets qui augmenteront nos revenus au cours des prochains mois, nous continuerons de renforcer notre portefeuille de marques, le plus solide à ce jour, tout en travaillant à la rentabilité. Nous confirmons que la direction n'est au courant d'aucun changement important dans les activités de la société qui expliquerait la récente augmentation de l'activité du marché. Le cours actuel de l'action n'est pas représentatif de la performance de nos opérations. »

M. Brayden Sutton, président du conseil d'administration, a ajouté : « Nous disposons d'un bilan solide qui démontre la force de l'équipe de direction et son expertise en tant qu'opérateurs dans le secteur du cannabis en plus de posséder une longue expérience d'exécution dans le secteur des produits de grande consommation. Nous continuons à construire l'une des plus impressionnantes "Maison de marques" du marché, avec des revenus et une distribution en augmentation. Nous sommes dans une position enviable pour faire face aux pressions du marché jusqu'à ce que le secteur reprenne. Nous croyons également que, dans le paysage changeant de l'industrie du cannabis, des entreprises telles que la nôtre dotées de fondamentaux solides, deviendront la prochaine phase de l'industrie du cannabis, une phase qui se distinguera par des produits de qualité, une sécurité des ingrédients et l'affinité de la marque. »

À propos de 1933 Industries Inc.

1933 Industries Inc. est une société de cannabis intégrée verticalement ayant des activités tant aux États-Unis qu'au Canada. La société, par l'intermédiaire de ses deux filiales, possède des marques de cannabis reconnues ainsi que des actifs et licences nécessaires à la culture, l'extraction et la transformation de cannabis.

Notre portefeuille de marques primées comprend : le cannabis et les concentrés d'AMA, le Canna Hemp™ infusé de CBD, le Canna Hemp X™, et le Canna Fused™. Nos partenaires dans le cadre d'accords de licence incluent notamment : Birdhouse Skateboards™, Blonde™ Cannabis, Denver Dab Co., OG DNA Genetics, PLUGplay, et The Original Jack Herer®.

La société détient également 91 % d'Alternative Medicine Association, LLC (AMA) et 100 % d'Infused MFG LLC.

À propos de Canna Hemp™

La crème apaisante Canna Hemp™ CBD a été nommée « Meilleure crème topique » par Leafy dans la catégorie Best in State : The Top State Specific Products and Experiences of 2018.

http://www.cannahemp.com

https://www.leafly.com/news/strains-products/best-in-state-2018-nevada-cannabis

À propos de Canna HempX™

Le Canna Hemp X™ a été nommé «Meilleure crème topique contre la douleur» par Herb et son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Le Canna Hemp X™ est une crème de récupération sportive à base de CBD, destinée aux athlètes, qui comble le fossé entre la récupération et la performance maximale.

http://www.cannahempx.com

https://herb.co/learn/best-cannabis-products/

Ni le CSE ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du CSE) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Avis concernant les déclarations prospectives: Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L'utilisation de n'importe lequel des mots "anticiper", "continuer", "estimer", "s'attendre" "peut", "va", "projeter", "devrait", "croire" et des expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations regardantes. Bien que la société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles sont fondées les déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, car elle ne peut donner aucune assurance qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futures, elles impliquent par leur nature même des risques et des incertitudes. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux actuellement prévus en raison de nombreux facteurs et risques, notamment de divers facteurs de risque décrits dans les documents d'information de la société, qui peuvent être consultés sous le profil de la société sur www.sedar.com. 1933 Industries ne s'engagent aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

SOURCE 1933 Industries Inc.

Renseignements: Pour plus d'informations, veuillez contacter: Alexia Helgason, Directrice des communications604-674-4756 (ext. 1), alexia@1933industries.com; Chris Rebentisch, PDG et directeur, 604-674-4756 (ext. 1)

