1933 Industries fournit une mise à jour concernant son installation de transformation de chanvre au Nevada

L'installation positionnera la société en tant que leader dans l'un des marchés connaissant la croissance la plus rapide de l'industrie du cannabis

VANCOUVER, le 22 janv. 2020 /CNW/ - 1933 Industries Inc. (la « société » ou « 1933 Industries ») (CSE: TGIF) (OTCQX : TGIFF), une entreprise de produits de cannabis de consommation courante, verticalement intégrée, est heureuse de fournir une mise à jour concernant son installation de traitement du chanvre (le « laboratoire »).

La phase 1

La société a travaillé assidument avec une équipe d'ingénieurs et de chimistes pour développer une installation d'extraction de chanvre personnalisée capable de produire à une échelle industrielle des cannabinoïdes isolés tels que le CBD, le CBG, la CBC et le CBN, ainsi que des huiles sans THC à spectre complet et à large spectre, tout en maintenant une structure de coûts nettement inférieure à celle d'autres installations d'extraction de chanvre comparables. Le laboratoire est conçu pour se conformer aux règles de fabrication du chanvre actuelles et anticipées des États et du gouvernement fédéral et pour répondre aux normes de la certification GMP. La société prend les mesures nécessaires pour assurer la viabilité à long terme du laboratoire et a entrepris un examen obligatoire de l'équipement proposé par les pairs, comme l'exige le comté de Clark.

La portée du projet et les résultats escomptés

Le laboratoire sera situé à côté des installations de culture actuelles de la société à Las Vegas. Le bâtiment existant de 12 160 pieds carrés a reçu les approbations nécessaires pour le nouveau zonage et les permis pour les matières dangereuses des autorités du comté et a obtenu un certificat de gestionnaire de chanvre industriel du programme de chanvre industriel du ministère de l'Agriculture du Nevada (NDA). Les processus d'autorisation ont été complétés pour les inspections du service des incendies et pour celle de la ville ainsi que pour le zonage à risque H-3.

La capacité de traitement mensuelle de l'installation est estimée à environ 68 000 kg (150 000 lb) de biomasse de chanvre permettant de produire 5 000 kg d'huiles à spectre complet ou 4 500 kg d'isolat de CBD.

Les avantages de conception

Le système d'extraction de chanvre à la fine pointe de la FDA a été conçu pour extraire l'huile de CBD avec un taux d'efficacité moyen de 2,3 fois supérieur à la norme actuelle de l'industrie, réduisant ainsi les coûts d'au moins 50 %. Le processus d'extraction d'alcool, associé à un système personnalisé d'extraction liquide, liquide à courte chaîne et à longue chaîne, a été conçu par une équipe d'ingénieurs et de chimistes provenant d'installations réglementées par la FDA dans les industries pharmaceutique, bioplastique et des biocarburants. Le processus a été minutieusement testé avec des résultats positifs dans, entre autres, l'automatisation, l'élimination du refroidissement coûteux, la récupération de tous les solvants et la réduction de l'empreinte carbone à environ 12 fois moins que les autres installations comparables. Le système d'extraction exclusif de la société devrait produire la même qualité d'huile de CBD pour moins de la moitié du coût d'extraction moyen de l'industrie du chanvre qui se situe normalement à 1,50 $/g.

Le laboratoire aura également la capacité de fournir des huiles et des distillats à large spectre de manière constante sans tétrahydrocannabinol (THC), le principal constituant psychoactif du cannabis et l'un des 100 cannabinoïdes identifiés dans la plante. Le traitement garantira que le contenu en THC s'inscrit sous la limite légale actuelle de 0,3 %. Le laboratoire a été spécialement conçu afin de traiter des plantes vivantes, et la société aura la capacité de formuler la teneur en cannabinoïdes dans ses propres composés d'huile et de personnaliser ses mélanges.

La construction et l'implantation de la phase 2

Alors que la société prévoit que l'examen par les pairs requis prendra quatre semaines, des systèmes électriques et mécaniques sont en cours de préparation afin de préparer le bâtiment à recevoir le nouvel équipement. Les améliorations locatives effectuées sur le bâtiment existant et toutes les phases de construction devront être approuvées par le comté de Clark. Le projet durera de 4 à 8 mois, selon les délais de réponse et les approbations de la ville et du comté.

Commentaire de la direction

Le PDG de la société, M. Chris Rebentisch, a déclaré : « Nous avons pris le temps nécessaire pour planifier, préparer et allouer le capital et les ressources nécessaires pour exécuter ce projet qui, selon nous, apportera des rendements plus élevés dans l'avenir. Le laboratoire représente un investissement stratégique pour produire nos propres matières premières et contrôler la qualité des extraits nécessaires à la fabrication de notre gamme de produits de bien-être à base de CBD, Canna Hemp™. Le laboratoire nous permettra également de contrôler nos coûts de production et de mieux positionner nos prix dans les conditions de marché. Nous sommes l'une des rares usines du Nevada qui traitera du chanvre à cette échelle et le produit final pourra être vendu directement aux États-Unis. »

À propos de 1933 Industries Inc.

1933 Industries est une entreprise verticalement intégrée et orientée vers la croissance, qui se concentre sur la culture et la fabrication de produits de cannabis de marque de consommation courante dans une large gamme de formats de produits. Opérant à travers deux filiales, la société contrôle tous les aspects de la chaîne de valeur avec des actifs de culture, d'extraction, de transformation et de fabrication soutenant son portefeuille diversifié de marques de cannabis et de partenaires de licence.

Notre portefeuille de marques primées comprend : le cannabis et les concentrés d'AMA, le Canna Hemp™ infusé de CBD, le Canna Hemp X™, et le Canna Fused™. Nos partenaires dans le cadre d'accords de licence incluent notamment : Birdhouse Skateboards™, Blonde™ Cannabis, Bloom™, Denver Dab Co., Grizzly Griptape, OG DNA Genetics, The Pantry Company, PLUGplay, et The Original Jack Herer®.

La société détient également 91 % d'Alternative Medicine Association, LLC (AMA) et 100 % d'Infused MFG LLC. 1933 Industries continue de se concentrer sur l'industrie légale du cannabis américain en tant qu'opérateur multiétats dans le Nevada, le Colorado et la Californie.

À propos de Canna Hemp™

La crème apaisante Canna Hemp™ CBD a été nommée « Meilleure crème topique » par Leafy dans la catégorie Best in State : The Top State Specific Products and Experiences of 2018.

http://www.cannahemp.com

https://www.leafly.com/news/strains-products/best-in-state-2018-nevada-cannabis

À propos de Canna HempX™

Le Canna Hemp X™ a été nommé « Meilleure crème topique contre la douleur » par Herb et son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Le Canna Hemp X™ est une crème de récupération sportive à base de CBD, destinée aux athlètes, qui comble le fossé entre la récupération et la performance maximale.

http://www.cannahempx.com

https://herb.co/learn/best-cannabis-products/

