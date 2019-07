1933 Industries déménage dans une nouvelle installation de culture de cannabis suite à la réception d'un permis d'occupation multipliant par cinq sa capacité de production actuelle

«L'achèvement de notre nouvelle installation de culture marque une étape importante pour notre filiale AMA (Alternative Medicine Association)» a déclaré Chris Rebentisch PDG de la Société. «Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir emménager dans nos nouvelles installations et de commencer les opérations. Il s'agit d'une multiplication par 5 de notre capacité de culture de cannabis pour alimenter la croissance de nos produits de marque exclusive AMA et pour respecter nos contrats de marque sans nom. La garantie d'un approvisionnement constant en matières premières aura un effet positif sur nos marges ainsi que sur nos revenus futurs et nous permettra d'attirer de nouveaux partenaires.»

Faits saillants de l'installation

Grandeur totale: Le bâtiment, d'une superficie de 67 750 pieds carrés, est réparti sur deux étages et est désigné comme une usine de fabrication légère - M-1. Ce sera l'une des plus grandes installations de culture intérieures de Las Vegas.

Espace de culture: L'installation a été conçue pour abriter 15 salles de floraison, 3 salles de culture en végétation et une salle de clonage. La zone de production initiale sera de 22 100 pieds carrés avec la possibilité de s'étendre sur 18 000 pieds carrés si nécessaire.

Cycle de culture: En moyenne, le cycle de culture est d'environ 15 semaines. Une fois la capacité atteinte avec les 15 salles de fleurs remplies, la Société prévoit récolter environ 1 500 plantes tous les 14 jours pour un volume prévu de 700 à 800 lb de fleur par mois.

Système d'arrosage: Un système Link 4 contrôle le mélange des nutriments (jusqu'à 15 différents nutriments) et l'arrosage des plantes dans chaque pièce, selon une formule prédéfinie, correspondant à chaque stade de croissance. Le système contrôle le système CVC, d'humidification et de déshumidification, ainsi que les niveaux d'oxygène avec des alarmes de sécurité intégrées dans chaque salle de culture.

M. Tim Spencer, directeur de la culture, a déclaré: «Le système Link 4 intègre tous les systèmes de contrôle de l'environnement, ce qui nous permet de suivre tous les points de données entrés dans le processus de culture. Nous pouvons alors conduire nos cultures avec des données plutôt que des opinions subjectives et maximiser réellement le potentiel de l'installation.»

Approvisionnement en eau constant: L'installation comprend un système de stockage d'osmose inversée de 12 000 galons. Cette caractéristique est importante, car l'eau municipale de Las Vegas a une teneur élevée en minéraux et qu'il est essentiel de cultiver avec de l'eau propre pour la santé des plantes. De plus, le volume d'eau stocké permet à la Société d'atténuer les risques d'interruption de service.

Santé des plantes et gestion des maladies: Le climatiseur CVC (volume de réfrigérant variable Daikin) permet à chaque pièce de fonctionner de manière indépendante, sans canalisation construite entre les salles de culture. Avoir une véritable pièce «scellée» augmente les niveaux de CO2 tout en évitant le gaspillage et permet une mise en quarantaine efficace des plantes en cas d'apparition d'une maladie.

Système d'éclairage: Un ballast électronique ajustable DEHPS eFinity de 1 100 W, de 1 000 W à 600 W, offre un meilleur contrôle du spectre de la lumière pour chacune des étapes de culture. L'utilisation d'un contrôleur d'éclairage permet d'intensifier l'intensité lumineuse le matin pour imiter un «lever de soleil» naturel et de baisser lentement la lumière vers «le coucher du soleil», donnant ainsi aux plantes un éclairage plus naturel et produisant les rendements les plus importants possible.

Prochaines étapes

Une fois le transfert de son permis de culture effectué vers la nouvelle installation, 26 variétés de plantes, 5 000 boutures et 200 plantes mères seront transportées pour remplir la nouvelle installation et débuter ses opérations.

Pour voir notre nouvelle installation de culture, veuillez visiter :

https://youtu.be/AofQKcImVJM

À Propos de 1933 Industries Inc.

1933 Industries Inc. est une société de cannabis intégrée verticalement ayant des activités tant aux États-Unis qu'au Canada. 1933 Industries possèdent des actifs autorisés de culture et de production de cannabis tant à des fins médicales qu'à des fins récréatives et possède également des produits de marque exclusive à base de chanvre, des services d'extraction de CBD et une société de conseil spécialisée dans le cannabis. Nos marques exclusives incluent notamment: AMA, Canna Hemp ™, Canna HempX ™, Canna Fused ™, Canna Hemp Paws ™ et Nineteen 33 THC. Birdhouse Skateboards ™, OG DNA Genetics, Denver Dab Co., The Real Kurupt's Moonrock ainsi que Gotti's Gold dans le cadre d'accords de licence.

À Propos de Canna Hemp™

La crème apaisante Canna Hemp™ CBD a été nommée «Meilleure crème topique» par Leafy dans la catégorie Best in State: The Top State Specific Products and Experiences of 2018. La crème antidouleur transdermique primée procure un soulagement ciblé à action rapide contre les zones d'inconfort, lutte contre l'inflammation, soulage les douleurs articulaires arthritiques, les maux de dos, les spasmes musculaires, les tensions, les contusions, les crampes et les maux de tête.

http://www.cannahemp.com

https://www.leafly.com/news/strains-products/best-in-state-2018-nevada-cannabis

À Propos de Canna HempX™

Le Canna Hemp X™ a été nommé «Meilleur produit topique contre la douleur» par Herb et son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Le Canna Hemp X™ est une crème de récupération sportive à base de CBD destinée aux athlètes afin de leur permettre de se concentrer sur la récupération et leur bien-être. Cette crème topique aide à contrer les spasmes musculaires, facilite la guérison des contusions et des blessures et finalement apaise les symptômes de l'arthrite, le Canna Hemp X™ comble le fossé entre la récupération et la performance maximale.

http://www.cannahempx.com

https://herb.co/learn/best-cannabis-products/

Visitez notre site Web au http://www.1933industries.com

Ni le CSE ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du CSE) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Avis concernant les déclarations prospectives: Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L'utilisation de n'importe lequel des mots "anticiper", "continuer", "estimer", "s'attendre" "peut", "va", "projeter", "devrait", "croire" et des expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations regardantes. Bien que la société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles sont fondées les déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, car elle ne peut donner aucune assurance qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futures, elles impliquent par leur nature même des risques et des incertitudes. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux actuellement prévus en raison de nombreux facteurs et risques, notamment de divers facteurs de risque décrits dans les documents d'information de la société, qui peuvent être consultés sous le profil de la société sur www.sedar.com. 1933 Industries ne s'engagent aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

Renseignements: Pour plus d'informations, veuillez contacter: Alexia Helgason, Directrice des communications et relation aux investisseurs, 604-674-4756 (ext. 1), alexia@1933industries.com; Chris Rebentisch, PDG et directeur, 604-674-4756 (ext. 1)

https://1933industries.com/