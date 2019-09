1933 Industries conclut un accord de licence avec PLUGplay et prépare le lancement d'un système de vaporisateur unique au Nevada

VANCOUVER, le 19 sept. 2019 /CNW/ - 1933 Industries Inc. (la «Société» ou «1933 Industries») (CSE: TGIF) (OTCQX: TGIFF), une entreprise de produits de cannabis de consommation courants, verticalement intégrée est heureuse d'annoncer un accord de licence (l'«accord») d'une durée de 12 mois avec PLUGplay, un fabricant basé en Californie, de cartouches de vapes de cannabis possédant du matériel magnétique exclusif.

Les cartouches d'huile de distillat de qualité supérieure de PLUGplay sont dotées de cartouches magnétiques élégantes et de haute qualité ainsi que de piles longue durée. La marque californienne s'est fait un nom non seulement pour son matériel sur mesure, mais également pour son dévouement à la fabrication de concentrés de distillats de qualité supérieure. Selon les termes de cet accord, la filiale de la société, Alternative Medicine Association (AMA) fabriquera du distillat ainsi que des vapes sous la marque PLUGplay, qui seront ensuite distribués dans les dispensaires du Nevada.

La technologie de pointe en matière d'huile et de vaporisateur de PLUGplay offre une expérience subtile et pratique. «Notre mission était de fabriquer un produit de vape de premier ordre qui se démarquerait parmi les autres», a déclaré M. Jon Lee, vice-président du développement commercial chez PLUGplay.

Il ajouta : «Nous sommes des artistes de l'extraction engagés dans la fabrication de concentrés de distillats de qualité supérieure et sommes conscients que le marché a besoin de matériel qui fournirait aux consommateurs un accès discret et facile au bien-être. Nous pensons que les huiles pour vape sont en train de devenir le moyen optimal pour introduire le cannabis auprès des consommateurs à la recherche d'alternatives naturelles avec des huiles de cannabis et des batteries fiables pour une expérience unique. La combinaison d'huiles de qualité supérieure et de batteries longue durée constitue une combinaison gagnante.»

Chris Rebentisch, PDG de 1933 Industries, a déclaré: «PLUGplay s'associe seulement avec des cultivateurs et des transformateurs qui répondent à des normes extrêmement élevées en matière de culture et de fabrication, et nous partageons la même vision. Nous respectons scrupuleusement les réglementations et les normes définies par l'État du Nevada et proposons à nos partenaires une installation de culture à la fine pointe, des souches supérieures, des services d'extraction rigoureux, des produits constants et une distribution dans l'État. Nous continuons d'attirer auprès de nos marques des pionniers ayant une réputation déjà bien établie dans ce domaine. »

À propos de PLUGplay

Profondément enracinés dans l'industrie du cannabis médicinal, les fondateurs de PLUGplay sont impliqués depuis plus d'une décennie dans la culture, l'extraction de l'huile et de concentré, apportant aux masses leurs expériences concernant le cannabis. PLUGplay travaille en partenariat avec des fermes de cannabis qui répondent aux normes élevées présentement en vigueur. Seules les fleurs sans pesticides sont autorisées à être transformés. Les cartouches Plug fournissent un aperçu des technologies de fabrication modernes avec une variété de produits de cannabis conçus pour répondre aux besoins diversifiés de la communauté. Les piles Play pour vapes offrent un mécanisme unique pour la vaporisation du cannabis.

À propos de 1933 Industries Inc.

1933 Industries Inc. est une société de cannabis intégrée verticalement ayant des activités tant aux États-Unis qu'au Canada. La société, par l'intermédiaire de ses deux filiales, possède des marques de cannabis reconnues ainsi que des actifs et licences nécessaires à la culture, l'extraction et la transformation de cannabis. Dans le but de fournir des produits de bien-être naturels, notre portefeuille de marques primées comprend: le cannabis et les concentrés AMA, le Canna Hemp™ infusé de CBD, le Canna Hemp X™, et le Canna Fused™. Nos partenaires dans le cadre d'accords de licence incluent notamment : Birdhouse Skateboards™, Blonde™ Cannabis, Denver Dab Co., Gotti's Gold, Kurupt Moonrocks, OG DNA Genetics, PLUGplay, The Original Jack Herer®.

La société détient également 91% d'Alternative Medicine Association, LC (AMA) et 100% d'Infused MFG.

À propos de Canna Hemp™

La crème apaisante Canna Hemp™ CBD a été nommée «Meilleure crème topique» par Leafy dans la catégorie Best in State: The Top State Specific Products and Experiences of 2018.

http://www.cannahemp.com

https://www.leafly.com/news/strains-products/best-in-state-2018-nevada-cannabis

À propos de Canna HempX™

Le Canna Hemp X™ a été nommé «Meilleure crème topique contre la douleur» par Herb et son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Le Canna Hemp X™ est une crème de récupération sportive à base de CBD, destinée aux athlètes, qui comble le fossé entre la récupération et la performance maximale.

http://www.cannahempx.com

https://herb.co/learn/best-cannabis-products/

Ni le CSE ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du CSE) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Avis concernant les déclarations prospectives: Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L'utilisation de n'importe lequel des mots "anticiper", "continuer", "estimer", "s'attendre" "peut", "va", "projeter", "devrait", "croire" et des expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations regardantes. Bien que la société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles sont fondées les déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, car elle ne peut donner aucune assurance qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futures, elles impliquent par leur nature même des risques et des incertitudes. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux actuellement prévus en raison de nombreux facteurs et risques, notamment de divers facteurs de risque décrits dans les documents d'information de la société, qui peuvent être consultés sous le profil de la société sur www.sedar.com. 1933 Industries ne s'engagent aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

SOURCE 1933 Industries Inc.

Renseignements: Pour plus d'informations, veuillez contacter: Alexia Helgason, Directrice des communications, 604-674-4756 (ext. 1), alexia@1933industries.com; Chris Rebentisch, PDG et directeur, 604-674-4756 (ext. 1)

Related Links

https://1933industries.com/