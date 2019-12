1933 Industries annonce ses résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2020

VANCOUVER, le 30 déc. 2019 /CNW/ - 1933 Industries Inc. (la « société » ou « 1933 Industries ») (CSE: TGIF) (OTCQX : TGIFF), une entreprise de produits de cannabis de consommation courants, verticalement intégrée, est heureuse d'annoncer ses résultats financiers du premier trimestre 2020 (« T1 ») pour la période terminée le 31 octobre 2019. Tous les montants exprimés sont en dollars canadiens.

Commentaire de la direction

Au premier trimestre, la société a continué de se concentrer sur la constitution de son portefeuille de produits de consommation de cannabis en y ajoutant de nouvelles marques déjà bien établies sur le marché du Nevada et en lançant ses propres produits co-marqués dans de nouveaux marchés verticaux. En tant qu'entreprise axée sur la croissance, 1933 Industries s'est également concentrée sur l'expansion de ses infrastructures qui, lorsqu'ils seront pleinement opérationnels, fourniront les matières premières nécessaires pour soutenir leurs marques et augmenter leurs marges. Au cours du premier trimestre, la branche culture de la société, Alternative Medicine Association (« AMA »), a supervisé le premier cycle de croissance des plants de cannabis dans sa nouvelle installation agrandie de Las Vegas. AMA a également lancé l'expansion de son usine d'extraction à Las Vegas. Elle a également conclu un accord de gestion avec une compagnie basée en Californie, donnant ainsi à la société un accès à la culture et à la fabrication dans le plus grand marché du cannabis aux États-Unis.

Les revenus totaux pour le premier trimestre se sont élevés à 3,9 millions de dollars, en baisse de 26 % par rapport au trimestre précédent, principalement en raison de la baisse des parts de marché relativement aux ventes de vapoteuses et de distillats sur le marché récréatif du Nevada. Le vapotage représente 25 % des ventes de cannabis au Nevada et selon la firme d'analyse économique New Frontier, alors que la baisse à l'échelle nationale était de 15 % au cours de la première semaine de septembre, au niveau de l'État, le Nevada a enregistré une baisse de 32 % des ventes de vapoteuses.

Les liquidités de la société pour le premier trimestre sont de 14,9 millions de dollars, comparativement à 17,6 millions de dollars au 31 juillet 2019, soit une diminution de 15 %. Les liquidités actuelles par action demeurent avantageuses. Le fonds de roulement était de 21,4 millions de dollars, comparativement à 22,5 millions de dollars au trimestre précédent, une légère baisse de 4,9 %. L'actif total s'élevait à 61,4 millions de dollars, comparativement à 61,7 millions de dollars au 31 juillet 2019 et à 56 millions de dollars au premier trimestre de 2019. La situation de trésorerie actuelle de la société lui permet de rembourser ses obligations, de financer des projets d'infrastructure et de réaliser son plan de croissance.

Le fabricant des produits de bien-être infusés de CBD de la société, Infused MFG (« Infused »), a continué de progresser et a généré 2,1 millions de dollars de revenus au cours du trimestre. AMA, détenue à 91 %, a généré 1,8 million de dollars de revenus totaux.

La marge brute s'est établie à 2,1 millions de dollars au premier trimestre, en hausse de 156 % par rapport à 815 690 $ au trimestre précédent. L'augmentation du pourcentage de marge brute par rapport à l'exercice précédent est principalement attribuable à la diminution des achats de biomasse provenant de tiers par AMA afin produire des concentrés et des produits finaux. Alors que la société commence à produire des quantités suffisantes de biomasses à partir de sa nouvelle installation, elle prévoit par le fait même d'améliorer considérablement les marges brutes réalisées.

La perte nette de la société a diminué de 33 % par rapport au trimestre précédent, passant de 5,7 millions de dollars ou 0,02 $ au quatrième trimestre 2019 à 3,8 millions de dollars ou 0,01 $ par action au premier trimestre 2020, comparativement à 3,0 millions $ ou 0,01 $ par action au premier trimestre 2019. La diminution de la perte nette résulte de l'efficacité opérationnelle réalisée dans toute l'organisation et de la mise en œuvre de mesures de réduction des coûts à l'échelle de l'entreprise afin de réduire les dépenses. Tous les services de consultation non essentiels ont été supprimés, car la société reste déterminer d'atteindre la rentabilité et d'accroître la valeur pour les actionnaires. La perte de BAIIA ajusté était de 1,8 million de dollars pour le T1 2020, contre 1,0 million de dollars pour le T1 2019. Les dépenses étaient de 5,9 millions de dollars pour le T1 2020 et de 4,7 millions de dollars pour la même période en 2019.

Les principales données financières

Tous les montants exprimés sont en dollars canadiens.

Résultats du premier trimestre de 2020

T1 2020 T4 2019 Revenus 3 881 183 $ 5 244 946 $ Marge brute 2 085 104 $ 815 690 $ Solde des liquidités 14 872 277 $ 17 613 900 $ Perte nette (3 816 298 $) (5 688 420 $) Perte globale (3 962 300 $) (6 589 671 $) Perte de l'EBITDA ajusté (1 827 699 $) (4 287 416 $) Perte de base et perte diluée par action (0,01 $) (0,02 $) Total des actifs 61 358 608 $ 61 654 094 $ Total des dettes 26 033 715 $ 24 465 690 $ Total des capitaux propres 35 324 893 $ 37 188 404 $

Information par filiale

AMA T1 2020 T4 2019 T3 2019 T2 2019 T1 2019 Revenus 1 759 367 $ 2 759 629 $ 1 784 861 $ 1 289 579 $ 2 256 764 $ Marge brute 897 278 $ (887 985 $) (949 925 $) 174 785 $ 702 472 $ Infused









Revenus 2 121 816 $ 3 209 450 $ 2 812 500 $ 2 392 981 $ 2 278 143 $ Marge brute 1 187 828 $ 1 145 789 $ 2 088 367 $ 1 875 522 $ 1 147 955 $

Commentaire de M. Chris Rebentisch, président-directeur général

« Les revenus de la société pour le T1 2020 ont été affectés par des ventes plus faibles que prévu des produits de vapotage, principalement attribuables à l'utilisation généralisée de l'acétate de vitamine E dans les produits du marché noir. Malgré la faiblesse de ce segment, nous prévoyons une reprise des ventes de vapoteuses dans nos filiales AMA et Infused ainsi que la demande dans la chaîne d'approvisionnement de distillats qui devrait se normaliser au Nevada en début 2020. Avec plus de 100 produits distincts parmi 5 gammes de produits dont nous possédons la propriété intellectuelle et 8 partenaires de licence, nous pensons que notre portefeuille et notre gamme de produits diversifiés nous aideront à soutenir notre croissance future. Nos produits continueront d'être différenciés par la qualité de nos ingrédients, notre engagement envers la sécurité et notre diversité de marques de consommation innovantes. Les ventes de cannabis restent fortes au Nevada, atteignant 639 millions de dollars au cours de son exercice clos le 30 juin, selon les chiffres du Nevada Department of Taxation, 80 % des ventes ont lieu dans le comté de Clark. Au cours des deux dernières années d'exploitation, nous avons construit AMA et Canna Hemp™ en tant que marques précieuses et respectées, nous avons attiré les plus grandes marques de l'industrie en tant que partenaires au Nevada, et nous élargissons notre empreinte physique pour bâtir une fondation durable en vue de notre croissance. Notre situation de trésorerie actuelle nous permet de poursuivre nos activités, d'assumer les paiements d'intérêts sur les obligations et de financer nos besoins en capital. Nous sommes convaincus que nous atteindrons une croissance significative en 2020, poussée par notre production de cannabis accrue au Nevada, notre entrée à court terme sur le marché californien, la distribution accrue sur de nouveaux marchés pour notre gamme Canna Hemp™ et le développement de produits pour appuyer nos accords de licence. »

Les développements majeurs du T1 2020

Le 15 août 2019, la société a annoncé qu'elle avait signé une entente de services de gestion pour fournir des services opérationnels et comptables, ainsi que la gestion générale et la supervision de Green Spectrum Trading Inc., titulaire d'une licence commerciale de cannabis médicinal et récréatif dans l'État de Californie.

Le 20 août 2019, la société a annoncé qu'elle avait commencé le transfert de plants de cannabis vers sa nouvelle installation de culture à Las Vegas après une longue période de tests sur tout le système. Afin de vérifier que les plantes reçoivent des quantités exactes de nutriments et d'humidité, l'installation a été équipée d'une automatisation goutte à goutte afin de standardiser les techniques de culture et de mettre en œuvre des systèmes d'arrosage et d'alimentation efficaces en gardant à l'esprit la réduction des déchets.

après une longue période de tests sur tout le système. Afin de vérifier que les plantes reçoivent des quantités exactes de nutriments et d'humidité, l'installation a été équipée d'une automatisation goutte à goutte afin de standardiser les techniques de culture et de mettre en œuvre des systèmes d'arrosage et d'alimentation efficaces en gardant à l'esprit la réduction des déchets. Le 10 septembre 2019, la société a annoncé la signature d'un accord de licence pour le lancement de Blonde™, une marque californienne haut de gamme faisant son entrée au Nevada . Aux termes de l'accord d'un an, la filiale de la société, AMA, reçoit les droits exclusifs de cultiver les fleurs, de fabriquer des joints préroulés, des vapoteuses et des cartouches de résine sous la marque Blonde™ en vue de la distribution aux dispensaires agréés du Nevada .

. Aux termes de l'accord d'un an, la filiale de la société, AMA, reçoit les droits exclusifs de cultiver les fleurs, de fabriquer des joints préroulés, des vapoteuses et des cartouches de résine sous la marque Blonde™ en vue de la distribution aux dispensaires agréés du . Le 19 septembre 2019, la société a annoncé un accord de licence avec la société californienne PLUGplay, un fabricant de cartouches de cannabis pour vapoteuses avec un matériel magnétique unique, pour une durée de 12 mois. Les cartouches d'huile de distillat de première qualité de PLUGplay sont dotées de dosettes magnétiques élégantes et de haute qualité et de batteries longue durée. La marque californienne s'est fait un nom non seulement pour son matériel personnalisé, mais aussi pour son dévouement à la fabrication de concentrés de distillats de première qualité. Aux termes de l'accord, la filiale de la Société, AMA, fabriquera des vapoteuses à distillat et à vapeur sous la marque PLUGplay, pour distribution aux dispensaires du Nevada .

. Le 30 septembre 2019, la société a annoncé qu'elle avait commencé le cycle de floraison de ses plants de cannabis dans sa nouvelle installation de culture intérieure située à Las Vegas , au Nevada . Après le transfert des plants de cannabis vers les nouvelles installations fin août, les plants ont achevé un stade végétatif pendant quatre semaines. Au cours de cette semaine, trois chambres ont débuté leur cycle de floraison prévu pour une durée d'environ huit semaines. La première récolte dans les trois salles initiales est prévue début décembre, avec des récoltes continues par la suite toutes les deux semaines, tout en ajoutant de nouvelles salles de culture dans l'installation pour un total de 15 salles de floraison. Les 26 variétés initiales actuellement sur le site seront complétées par 12 autres souches primées de la Cannabis Cup pour soutenir la production de fleurs et de concentrés de la société de produits AMA de marque et de marques tierces.

, au . Après le transfert des plants de cannabis vers les nouvelles installations fin août, les plants ont achevé un stade végétatif pendant quatre semaines. Au cours de cette semaine, trois chambres ont débuté leur cycle de floraison prévu pour une durée d'environ huit semaines. La première récolte dans les trois salles initiales est prévue début décembre, avec des récoltes continues par la suite toutes les deux semaines, tout en ajoutant de nouvelles salles de culture dans l'installation pour un total de 15 salles de floraison. Les 26 variétés initiales actuellement sur le site seront complétées par 12 autres souches primées de la Cannabis Cup pour soutenir la production de fleurs et de concentrés de la société de produits marque et de marques tierces. Le 22 octobre 2019, la société a annoncé qu'à la suite du lancement de ses produits Cannabis Blonde™ en septembre 2019, il s'agissait de son lancement de marque le plus réussi à ce jour. Après une campagne exclusive de 30 jours avec l'un des plus grands détaillants de dispensaires du Nevada , la marque de luxe Blonde™ Cannabis a fait sa marque dans l'État en vendant tous ses produits lors de ses débuts. Alors que la marque Blonde™ est originaire de Los Angeles , en Californie, le Nevada a été sélectionné pour son lancement en partenariat avec la filiale de la société, AMA.

Les développements survenus après le 31 octobre 2019

Le 4 novembre 2019, la société a lancé son nouveau produit, le Birdhouse CBD Balm de Canna Hemp X™. Le baume à base de CBD a été développé en collaboration avec Birdhouse Skateboards™, ciblant le marché des sports extrêmes.

Le 10 décembre 2019, la société a annoncé la signature d'un accord de licence de deux ans entre AMA et The Pantry Company Inc. (« Pantry »). La Société commencera la construction d'une cuisine commerciale certifiée GMP, qui sera située dans les installations d'extraction de la société à Las Vegas , au Nevada . La société prévoit commencer la production des produits Pantry à la mi-2020.

, au . La société prévoit commencer la production des produits Pantry à la mi-2020. Le 12 décembre 2019, la société a annoncé un deuxième accord de licence avec OG DNA Genetics (« DNA »). L'accord accordera à 1933 Industries une licence pour la marque DNA en vue de la production et la vente de produits à base de CBD dérivés du chanvre. L'accord permet à DNA de tirer parti du vaste réseau de distribution de la société, qui compte plus de 800 points de vente aux États-Unis.

Une première récolte complétée

La société annonce qu'elle a achevé la première récolte de plants de cannabis de sa nouvelle installation de culture à Las Vegas. Deux zones ont été récoltées, donnant environ 450 livres de fleurs séchées ainsi que 250 livres de fleurs fraîches congelées, qui seront utilisées pour produire des huiles et du distillat en vrac, ainsi que de la résine pour sa gamme de produits de cannabis haut de gamme. Le prochain cycle de croissance débutera à la mi-janvier pour une prochaine récolte prévue fin mars. Une fois à pleine production, la société prévoit récolter tous les 10 à 14 jours. AMA cultive 26 variétés ainsi que 12 souches gagnantes de la Cannabis Cup provenant du partenaire de licence de la société, OG DNA Genetics, tout en menant des activités de R et D et de recherches de phénotypes avant d'introduire une variété spécifique.

M. Rebentisch a fait remarquer : « Nous avons beaucoup appris de notre première récolte dans cette nouvelle installation, en prenant le temps d'ajuster et de perfectionner nos systèmes automatisés, d'échelonner une distribution optimale d'eau et de nutriments à nos plantes et d'assurer le processus de séchage idéal afin de favoriser le plein potentiel génétique des fleurs. Nos procédés artisanaux de coupe à la main et de maturation du cannabis, sans aucune présence chimique utilisée dans notre culture en intérieur, différencient nos produits sur le marché et offrent à nos consommateurs des produits de cannabis sûrs de qualité supérieure dans une large gamme de formats de produits. »

À propos de 1933 Industries Inc.

1933 Industries Inc. est une société de cannabis intégrée verticalement ayant des activités tant aux États-Unis qu'au Canada. La société, par l'intermédiaire de ses deux filiales, possède des marques de cannabis reconnues ainsi que des actifs et licences nécessaires à la culture, l'extraction et la transformation de cannabis.

Notre portefeuille de marques primées comprend : le cannabis et les concentrés d'AMA, le Canna Hemp™ infusé de CBD, le Canna Hemp X™, et le Canna Fused™. Nos partenaires dans le cadre d'accords de licence incluent notamment : Birdhouse Skateboards™, Blonde™ Cannabis, Denver Dab Co., OG DNA Genetics, The Pantry Company, PLUGplay, et The Original Jack Herer®.

La société détient également 91 % d'Alternative Medicine Association, LLC (AMA) et 100 % d'Infused MFG LLC. 1933 Industries continue de se concentrer sur l'industrie légale du cannabis américain en tant qu'opérateur multiétats dans le Nevada, le Colorado et la Californie.

À propos de Canna Hemp™

La crème apaisante Canna Hemp™ CBD a été nommée « Meilleure crème topique » par Leafy dans la catégorie Best in State : The Top State Specific Products and Experiences of 2018.

À propos de Canna HempX™

Le Canna Hemp X™ a été nommé « Meilleure crème topique contre la douleur » par Herb et son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Le Canna Hemp X™ est une crème de récupération sportive à base de CBD, destinée aux athlètes, qui comble le fossé entre la récupération et la performance maximale.

