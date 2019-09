1933 Industries annonce le début du cycle de floraison dans sa nouvelle installation dédiée à la culture du cannabis de Las Vegas

Suite au transfert des plants de cannabis vers notre nouvelle installation à la fin du mois d'août, les plants ont terminé une phase de végétation d'une durée de quatre semaines. Le cycle de floraison débutera cette semaine dans trois salles distinctes, et ce, pour une durée approximative de huit semaines. La première récolte de ces trois salles est prévue pour le début décembre, puis les récoltes se poursuivront toutes les deux semaines, tandis que de nouvelles salles de culture seront ajoutées dans notre installation pour un total de 15 salles de floraison. Les 26 variétés actuellement présentes dans l'usine seront complétées par 12 variétés supplémentaires, toutes primées par le Cannabis Cup, afin de soutenir la production de cannabis séchés et de concentrés pour les produits de marque AMA et pour des marques de tierce partie.

M. Tim Spencer, directeur de la culture, a déclaré: «Nos plants performent très bien dans notre nouvelle installation à la fine pointe et nous continuons constamment d'apprendre et d'améliorer nos processus. L'installation est spécifiquement construite avec une technologie intégrée de contrôle élevé ainsi qu'une automatisation permettant de cultiver du cannabis de haute qualité à grande échelle qui est à la fois constant et avec une efficacité garantie.» Il ajouta également: «L'augmentation de la production fournira un approvisionnement suffisant et constant pour la production de nos produits de marque AMA ainsi que pour celle de nos partenaires tels que Blonde™ Cannabis, OG DNA Genetics, Jack Herer et PLUGplay.»

«Nous sommes ravis des progrès réalisés à ce jour pendant que nous augmentons notre capacité de production à Las Vegas au cours des prochains mois, et ce, en vue d'atteindre une production stable. Ce modèle pourrait être reproduit dans des installations futures situées dans d'autres États », a déclaré M. Chris Rebentisch, PDG. «Nous sommes des opérateurs éprouvés dans le secteur du cannabis et nous nous positionnons pour exploiter pleinement le potentiel de ce secteur, non seulement en maximisant nos capacités de culture et d'extraction, mais également en construisant un solide portefeuille de marques figurant à la tête de l'industrie, attrayantes pour les consommateurs et offrant des marges importantes pour la société.»

À propos de 1933 Industries Inc.

1933 Industries Inc. est une société de cannabis intégrée verticalement ayant des activités tant aux États-Unis qu'au Canada. La société, par l'intermédiaire de ses deux filiales, possède des marques de cannabis reconnues ainsi que des actifs et licences nécessaires à la culture, l'extraction et la transformation de cannabis.

Notre portefeuille de marques primées comprend: le cannabis et les concentrés d'AMA, le Canna Hemp™ infusé de CBD, le Canna Hemp X™, et le Canna Fused™. Nos partenaires dans le cadre d'accords de licence incluent notamment: Birdhouse Skateboards™, Blonde™ Cannabis, Denver Dab Co., OG DNA Genetics, PLUGplay, et The Original Jack Herer®.

La société détient également 91% d'Alternative Medicine Association, LLC (AMA) et 100% d'Infused MFG LLC.

À propos de Canna Hemp™

La crème apaisante Canna Hemp™ CBD a été nommée «Meilleure crème topique» par Leafy dans la catégorie Best in State: The Top State Specific Products and Experiences of 2018.

http://www.cannahemp.com

https://www.leafly.com/news/strains-products/best-in-state-2018-nevada-cannabis

À propos de Canna HempX™

Le Canna Hemp X™ a été nommé «Meilleure crème topique contre la douleur» par Herb et son Guide to the Best Cannabis Products on the Planet. Le Canna Hemp X™ est une crème de récupération sportive à base de CBD, destinée aux athlètes, qui comble le fossé entre la récupération et la performance maximale.

http://www.cannahempx.com

https://herb.co/learn/best-cannabis-products/

Ni le CSE ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du CSE) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Avis concernant les déclarations prospectives: Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L'utilisation de n'importe lequel des mots "anticiper", "continuer", "estimer", "s'attendre" "peut", "va", "projeter", "devrait", "croire" et des expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations regardantes. Bien que la société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles sont fondées les déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, car elle ne peut donner aucune assurance qu'elles se révéleront exactes. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futures, elles impliquent par leur nature même des risques et des incertitudes. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux actuellement prévus en raison de nombreux facteurs et risques, notamment de divers facteurs de risque décrits dans les documents d'information de la société, qui peuvent être consultés sous le profil de la société sur www.sedar.com. 1933 Industries ne s'engagent aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

SOURCE 1933 Industries Inc.

Renseignements: Alexia Helgason, Directrice des communications, 604-674-4756 (ext. 1), alexia@1933industries.com; Chris Rebentisch, PDG et directeur, 604-674-4756 (ext. 1)

