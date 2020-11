19 novembre - L'AREQ souligne la Journée internationale des hommes, sous le thème « Rêver encore »

QUÉBEC, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) souligne cette année la Journée internationale des hommes sous le thème « Rêver encore ». Que l'on soit jeune, adulte ou plus âgé, il importe de rêver encore et de continuer d'avoir des projets et des aspirations. La réalisation de nos rêves est souvent guidée par les valeurs qui nous sont chères : la dignité, l'équité, la justice, l'égalité et la solidarité.

« Pour l'AREQ, cette thématique rappelle aussi la situation de vulnérabilité qui peut survenir avec le vieillissement. La pandémie nous a révélé beaucoup d'âgisme dans notre société, et nous avons voulu illustrer que, peu importe l'âge, nous avons le droit de rêver encore à un monde meilleur », souligne Lise Lapointe, présidente de l'AREQ.

Une affiche ainsi qu'un webinaire avec Jean-Pierre Charbonneau



Pour l'occasion, l'AREQ a produit une affiche qui illustre un homme qui rêve à travers tous les âges. De plus, le comité national des hommes a organisé un webinaire animé par Jean-Pierre Charbonneau, journaliste à La Presse et au Devoir de 1971 à 1975 et député à l'Assemblée nationale du Québec pendant près de 20 ans. Ce sont plus de 200 personnes aînées qui se sont inscrites à cette conférence en ligne, un véritable succès!

« Pour nous, à l'AREQ, nous voulons mettre l'accent sur le positif. Même avec l'âge, il est possible et souhaitable de rêver encore, même dans cette période difficile où les aînés souffrent beaucoup de la pandémie. C'est le message qu'on veut lancer aux hommes aînés et à l'ensemble de la société », ajoute Marcel Leroux, responsable du comité national des hommes de l'AREQ.

La condition des hommes aînés à l'AREQ



Depuis 2005, l'AREQ s'intéresse aux enjeux qui touchent spécifiquement les hommes au Québec, particulièrement ceux qui touchent la santé et le bien-être des hommes retraités et aînés. L'AREQ poursuit donc encore aujourd'hui son travail de sensibilisation et de mobilisation en matière de santé et bien-être des hommes, entre autres en diffusant auprès de ses membres les plus récents travaux de recherche.

