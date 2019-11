19 novembre, Journée internationale des hommes : Partageons nos forces

QUÉBEC, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) revient en force en cette édition 2019 de la Journée internationale des hommes pour partager un nouveau thème et deux nouvelles affiches qui mettent cette fois l'accent sur l'échange de connaissances et de compétences entre deux générations : Partageons nos forces.

Deux affiches thématiques

L'une illustre un homme aîné partageant sa passion pour la pêche avec son petit-fils.

L'autre démontre un petit-fils qui aide son grand-père à utiliser l'ordinateur.

C'est dans un souci de continuité que l'édition 2019 nous ramène aux notions de partage (qui rappelle le désir des hommes de l'AREQ de recevoir, mais aussi de donner à leurs proches et aux gens de leur entourage) et de force (qui fait référence à toutes ces connaissances, ces compétences et ces années d'expérience que cumulent ces hommes et dont ils souhaitent tant faire profiter ceux qui les suivent).

La condition des hommes aînés à l'AREQ

Depuis 2005, l'AREQ s'intéresse aux enjeux qui touchent spécifiquement les hommes au Québec, particulièrement ceux qui touchent la santé et le bien-être des hommes retraités et aînés. L'AREQ poursuit donc encore aujourd'hui son travail de sensibilisation et de mobilisation en matière de santé et bien-être des hommes, entre autres en diffusant auprès de ses membres les plus récents travaux de recherche.

À propos de l'AREQ

Fondée en 1961, l'Association des retraitées et des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) compte plus de 59 000 membres dans l'ensemble des régions du Québec. L'AREQ est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE AREQ (CSQ) - Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec

Renseignements: Samuel Labrecque, conseiller en communications, Cell : 418 802-1357, Courriel : labrecque.samuel@areq.lacsq.org

Related Links

www.areq.lacsq.org