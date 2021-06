187e édition de la Fête nationale du Québec - Que la Fête commence !

MONTRÉAL, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - En partenariat avec le gouvernement du Québec, le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), et la porte-parole de la Fête, Marie-Mai, invitent le public à prendre part aux quelques centaines d'activités offertes dans le cadre de cette 187e édition de la Fête nationale, sous le thème « Vivre le Québec tissé serré ». Pour tout connaître sur la programmation, le public est invité à consulter le site Internet officiel, soit le fetenationale.quebec et à suivre les actualités sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram.

« Notre fête nationale est une occasion formidable de célébrer tout ce qui fait de nous des Québécois, comme la richesse de notre histoire et l'unicité de notre culture. C'est aussi le moment d'exprimer notre fierté à l'égard de ce que nous sommes : un peuple créatif, qui fait preuve d'ouverture et d'entraide. Je félicite les organisateurs de toutes les régions pour leur excellent travail et je souhaite à tous les Québécois et Québécoises de profiter des célébrations pour faire le plein d'activités culturelles et festives, tout en appréciant le talent de nos artistes », mentionne la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy.

« C'est avec enthousiasme et fierté que j'invite les Québécoises et Québécois à célébrer leur identité et leur culture les 23 et 24 juin. Tous ont une envie commune en ces jours de festivités : chanter, danser et crier notre foi en l'espérance d'un Québec « tissé serré ». Si la chanson est le langage de l'âme, soyons toutes et tous en cette Fête nationale, les poètes d'aujourd'hui et de demain », a affirmé Thérèse David, présidente du Mouvement national des Québécoises et Québécois.

Des centaines de fêtes pour tous les goûts

Partout au Québec, les organisateurs ont redoublé d'efforts et de créativité pour offrir une programmation originale et festive. Ils se sont assurés que les activités puissent se dérouler dans le plus grand respect des mesures sanitaires. Les familles pourront ainsi participer à des rallyes historiques, des parcours nature, des ateliers de bricolage, et bien plus, sans oublier les feux d'artifice, et les spectacles en versions virtuelles ou hybrides.

La 187e édition en quelques noms

En rafale, quelques artistes en spectacles les 23 et 24 juin : Radio Radio à Mont-Tremblant, Les Colocs et Marc Déry à Sherbrooke, Marc Dupré à St-Lin-Laurentides, Bleu Jeans Bleu, Émile Bilodeau et Sarah Dufour à Longueuil, Le Vent du Nord à Saint-Hyacinthe, Noir Silence, Vilains Pingouins et les Frères à ch'val à Victoriaville, Québecissime à Dolbeau-Mistassini, David Jalbert et Travis Cormier à Les Escoumins, Ludovick Bourgeois à Saint-Eustache, La Chicane à Salaberry-de-Valleyfield et Qualité Motel à Rouyn-Noranda. Les mots de Michel Marc Bouchard et Joséphine Bacon, livrés comme un dialogue entre deux communautés, par Emmanuel Bilodeau et Jemmy Echaquan Dubé à Laval.

Une programmation riche en fierté et en histoire

Dans la Capitale-Nationale, une programmation mettant à l'honneur l'histoire et l'identité permettra à la population de célébrer. L'ambiance sera à la fête sur plusieurs artères commerciales de la ville, pavoisées de bleu et blanc, à compter du 20 juin. Un parcours historique interactif, Les Sentiers de la fierté nationale, prendra place dans une dizaine de lieux emblématiques de la basse-ville les 24, 25 et 26 juin. Finalement, pour vivre le Lever de drapeaux, ce moment empreint de fierté, rendez-vous le 24 juin dès midi sur le site de la Fête nationale : fetenationale.quebec. Lors de cette cérémonie officielle, dix fleurdelisés seront hissés simultanément, et battront au vent, comme l'expression de la solidarité de notre peuple.

Grand spectacle télévisé de la Fête nationale le 24 juin

En plus des différentes activités et spectacles partout au Québec, le 24 juin dès 20 h, le Grand spectacle de la Fête nationale « Vivre le Québec tissé serré » sera en ondes sur les quatre grands réseaux télévisés (ICI Radio-Canada Télé, Noovo, Télé-Québec et TVA) et sur plusieurs stations du réseau Cogeco. Une grande famille d'animateurs, composée de Cœur de pirate, Louis-Jean Cormier, Sarahmée, Corneille, Charlotte Cardin et Samian, sera entourée de plus de 200 artistes pour nous faire vivre une grande gamme d'émotions. Parmi ceux-ci, retrouvez Robert Charlebois, Fred Pellerin, France D'Amour, Guylaine Tanguay, Pierre Lapointe, Daniel Boucher, et Marie-Mai, porte-parole de cette 187e de la Fête. Un rendez-vous tout en chansons, avec nos plus belles voix tissées serrées ! Pour tout savoir, rendez-vous dans la section Programmation du fetenationale.quebec.

Partenaires de la Fête nationale

En plus du gouvernement du Québec, qui permet l'organisation des festivités, la Fête nationale peut également compter sur la présence de partenaires de choix. Merci à Hydro-Québec et Québecor, partenaires nationaux, à la SAQ, partenaire majeur ainsi qu'à nos partenaires médias, le Journal de Montréal et le Journal de Québec.

Lien vidéo : Appel à la Fête par Marie-Mai, porte-parole de la 187e Fête nationale du Québec

SOURCE MOUVEMENT NATIONAL DES QUEBECOISES ET QUEBECOIS

Renseignements: Karine Cousineau Communications, [email protected], Karine Cousineau, 514 979-4844

Liens connexes

http://mnq.quebec/