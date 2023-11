MONTRÉAL, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Le Tech3Lab de HEC Montréal, le plus important laboratoire universitaire en expérience utilisateur (UX) au monde, a reçu un financement de 18 M$ sur 5 ans, le plus considérable en matière de recherche dans l'histoire de l'École. Ce soutien majeur, qui permettra d'innover en UX et d'accélérer le virage numérique des organisations, démontre l'expertise de pointe, le statut international du laboratoire et son influence en faveur de l'économie québécoise et canadienne.

Le Tech3Lab de HEC Montréal est le plus important laboratoire universitaire en expérience utilisateur (UX) au monde (Groupe CNW/Tech3Lab de HEC Montréal)

Cette somme provient de deux organismes publics subventionnaires - le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et PROMPT -, ainsi que de 13 partenaires : Alloprof, Banque Nationale, BlueYonder Group inc., CAE inc., CN, D-BOX Technologies inc, Deloitte Digital, LRDG inc., Mouvement Desjardins, Radio-Canada, ServiceNow, Sobeys inc., Vidéotron ltée.

Celle-ci contribuera à l'avancement de la recherche en UX, un domaine clé pour le développement de l'économie numérique, qui emploie des outils issus des neurosciences pour réaliser une compréhension riche de l'expérience véritablement vécue par des personnes utilisatrices. Les progrès qui en résulteront profiteront ainsi à de nombreuses organisations, à leur personnel ainsi qu'à d'autres gens en interaction avec la technologie, tels que les consommatrices et consommateurs, les citoyennes et citoyens.

Aider les organisations à accélérer le virage numérique

Les 13 partenaires industriels travailleront étroitement avec l'équipe multidisciplinaire du Tech3Lab de HEC Montréal en fournissant des cas réels. Les avancées et résultats permettront d'optimiser l'UX de leur clientèle et de leur personnel, et ce, dans une grande diversité de secteurs : commerce traditionnel et électronique, télécommunications, banques, transport, approvisionnement, enseignement en ligne, culture et divertissement.

Le financement servira à deux programmes de recherche dirigés par Pierre-Majorique Léger et Sylvain Sénécal, qui incluront 10 autres chercheuses et chercheurs de l'École : l'un vise à aider les organisations à développer des interfaces technologiques faciles à apprendre et à s'assurer que les utilisatrices et utilisateurs sont prêts à les employer; l'autre, à améliorer et à rendre plus accessibles les mesures et méthodes de l'UX, par exemple en offrant la possibilité aux équipes internes de valider des résultats plus rapidement.

Les tests effectués par les spécialistes du Tech3Lab de HEC Montréal analyseront la réaction des utilisatrices et utilisateurs des points de vue émotif et cognitif à l'aide de certains outils, dont : des capteurs physiologiques, des équipements de mesure des expressions faciales, de l'attention visuelle et de la charge cognitive. À l'antenne du laboratoire à l'édifice Hélène-Desmarais, l'équipe utilise des appareils de réalité virtuelle, par exemple pour l'étude avec une très grande précision de l'expérience émotionnelle et cognitive vécue par des membres de la clientèle ou des membres du personnel en interaction avec des technologies.

Former la relève en transformation numérique

Le Tech3Lab de HEC Montréal prépare aussi la relève pour répondre aux défis de demain en matière de transformation numérique. Grâce à ses partenaires industriels, il crée des occasions de formation inégalées, notamment pour les étudiantes et étudiants de la maîtrise en gestion - expérience utilisateur de l'École, qui réalisent leur mémoire dans le cadre de ces partenariats. Bénéficiant de son statut international et de sa capacité d'innovation, le laboratoire attire annuellement en moyenne près d'une centaine d'étudiantes et d'étudiants d'ici et d'ailleurs, tous cycles confondus.

CITATIONS

« Je me réjouis de ce financement historique. Nos chercheuses et chercheurs dans toutes les sphères des sciences de la gestion visent constamment l'excellence et sont animés par une profonde volonté de se dépasser. La recherche et le transfert vers le milieu des affaires et la société sont au cœur de notre mission, et cet apport concrétise les grandes ambitions de HEC Montréal en la matière. »

- Federico Pasin, directeur, HEC Montréal

« Ce financement majeur public et privé contribuera à accélérer nos conclusions de recherche et à rendre l'UX encore plus intuitive et agréable. Nous pourrons innover dans la précision, la rapidité et le caractère diagnostique de nos données recueillies durant nos expérimentations, l'objectif étant de mobiliser les dernières avancées de l'intelligence artificielle pour obtenir des résultats pratiquement en temps réel, pendant l'évaluation de produits et services numériques. »

- Pierre-Majorique Léger, codirecteur du Tech3Lab et professeur titulaire, Département de technologies de l'information, HEC Montréal

« Les technologies de l'information sont omniprésentes dans notre économie. Dans les dernières années, l'UX a revêtu une importance stratégique pour beaucoup d'organisations, dans une diversité de secteurs. Notre recherche les aide à prendre des décisions déterminantes en matière de développement de nouveaux produits et services numériques. »

- Sylvain Sénécal, codirecteur du Tech3Lab et professeur titulaire, Département de marketing, HEC Montréal

« Ce sont des chercheurs comme Pierre-Majorique Léger et Sylvain Sénécal, qui collaborent avec des entreprises et des organisations dans vos communautés pour faire progresser des secteurs qui emploient des milliers de personnes et pour améliorer les produits et services qu'ils offrent partout dans le monde. Au nom du CRSNG, je vous souhaite beaucoup de succès et je me réjouis déjà à l'idée de découvrir, dans les années à venir, les résultats de vos collaborations. »

- Robert Déziel, directeur adjoint, CRSNG

« Le projet du Tech3Lab est un exemple admirable de partenariat collaboratif entre les milieux académique et industriel. En impliquant treize entreprises-partenaires provenant de différents secteurs, le Tech3Lab a réussi un véritable tour de force qui permettra à plusieurs industries de bénéficier des résultats de cette recherche appliquée. Pour PROMPT, dont la mission est de faciliter et de soutenir les projets collaboratifs en innovation, il s'agit d'un très bel exemple de synergie entre les secteurs de la recherche et du privé. »

- Liette Lamonde, directrice générale, PROMPT

Découpage du financement

Le financement de 18 M$ provient de subventions de recherche : 50 % de l'échelon fédéral par le CRSNG, 25 % de l'échelon provincial par l'organisme PROMPT, 25 % de 13 partenaires industriels. Les deux programmes de recherche qui en découlent s'intitulent :

« Améliorer la facilité d'apprentissage des interfaces humain-machine : disponibilité cognitive et expérience d'apprentissage », auquel collaborent la Banque Nationale, CAE inc., CN, LRDG inc., Radio-Canada;

« Améliorer les mesures et méthodes industrielles en expérience utilisateur », avec Alloprof, Vidéotron ltée, Blue Yonder Group inc., D-BOX Technologies inc., Deloitte, Mouvement Desjardins, ServiceNow, Sobeys inc.

Le Tech3Lab de HEC Montréal est un laboratoire spécialisé dans l'évaluation de l'UX en contexte de technologies d'affaires. Les recherches qui y sont menées se caractérisent par l'usage d'outils issus des neurosciences afin de développer une compréhension riche de l'expérience réellement vécue par les personnes en interaction avec la technologie, qu'elles soient consommatrices, employées ou citoyennes. Travaillant en étroite collaboration avec l'industrie, la Chaire en expérience utilisateur et la Chaire de commerce électronique RBC Groupe Financier y cohabitent.

À propos de PROMPT

PROMPT est un regroupement sectoriel en recherche industrielle (RSRI) spécialisé dans le secteur des nouvelles technologies et technologies de l'information. À travers la mise en place de programmes d'accompagnement et de financement (technologies numériques, intelligence artificielle, cybersécurité, quantique...), PROMPT, fiduciaire du ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, favorise la recherche collaborative entre les mondes entrepreneuriaux et scientifiques et propulse l'innovation québécoise pour accroître l'avantage concurrentiel du Québec dans le monde.

À propos du CRSNG

Principal organisme canadien de soutien à l'excellence en découverte et en innovation, le CRSNG appuie les esprits visionnaires, curieux et novateurs qui aspirent à réaliser des percées scientifiques et techniques au bénéfice de notre pays. Il collabore avec les universités, collèges, entreprises, administrations publiques et OBNL pour éliminer les obstacles, créer des possibilités et attirer de nouveaux talents en recherche afin de permettre à la communauté scientifique du Canada de se distinguer.

ANNEXE

Le Tech3Lab de HEC Montréal en chiffres

3 missions : innover, former et transférer

missions : innover, former et transférer 5 départements de l'École participant aux recherches

départements de l'École participant aux recherches 20 chercheuses et chercheurs associés

chercheuses et chercheurs associés 100 étudiantes et étudiants au baccalauréat, à la maîtrise, au doctorat ou au postdoctorat qui y collaborent annuellement

étudiantes et étudiants au baccalauréat, à la maîtrise, au doctorat ou au postdoctorat qui y collaborent annuellement Près de 600 m 2 répartis dans les espaces consacrés aux édifices Côte- Sainte-Catherine et Hélène-Desmarais

répartis dans les espaces consacrés aux édifices Côte- et Hélène-Desmarais 13 salles de laboratoire dont 5 à l'édifice Hélène-Desmarais, au centre-ville

salles de laboratoire dont 5 à l'édifice Hélène-Desmarais, au centre-ville Plus de 10 000 participantes et participants aux études depuis sa création en 2013

SOURCE Tech3Lab de HEC Montréal

Renseignements: Émilie Novales, ARP, Conseillère principale en relation avec les médias, 438 520-3536, [email protected]; Source : Tech3Lab de HEC Montréal, Mariko Dupuis, Agente de projets, [email protected]