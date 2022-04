18 M$ pour lancer la Plateforme d'innovation numérique et quantique - Accélérer la transformation numérique du Québec

SHERBROOKE, QC, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - Créée à l'initiative de l'Université de Sherbrooke et du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, la Plateforme d'innovation numérique et quantique (PINQ2) voit le jour. Cette plateforme de calcul haute performance unique en son genre stimulera un écosystème de projets de recherche collaboratifs entre scientifiques, entreprises et organismes.

Augmenter la collaboration et le transfert technologique entre l'industrie et la recherche, et accélérer la transformation numérique des entreprises en formant les talents de demain : voilà la mission de PINQ2. Centrée sur les valeurs de collaboration, d'équité, d'excellence et de développement durable, la plateforme est appelée à devenir un centre de référence au Québec et au Canada pour faciliter et accélérer l'adoption des technologies numériques.

Cette plateforme pourra mener à bien son rôle en s'associant à un large ensemble de partenaires universitaires et industriels. Elle bénéficie notamment d'un financement de 16 M$ offert par le gouvernement provincial ainsi que d'importants appuis de chefs de file industriels de classe mondiale.

« Le Québec s'impose de plus en plus comme un leader dans les sciences et les technologies quantiques. Pour continuer dans cette voie, on a besoin des technologies les plus avancées, telles que PINQ2, qui permettent d'innover et de créer des liens entre les chercheuses et chercheurs et le milieu entrepreneurial. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Un écosystème collaboratif

« La plateforme, ancrée au Québec et entièrement disponible en infonuagique, permettra d'augmenter le maillage entre la recherche universitaire et les partenaires industriels. En effet, PINQ2 mettra à la disposition des entreprises et des équipes de recherche universitaires une infrastructure de calcul de très haute performance, proche des standards de l'industrie, accompagnée de logiciels professionnels, tout en garantissant la conservation des données au Québec. »

- Vincent Aimez, vice-recteur à la valorisation et aux partenariats à l'Université de Sherbrooke et président du conseil d'administration de PINQ2

PINQ2 offrira des solutions intégrées pour un ensemble de secteurs, par exemple celui de la santé, du développement durable, de l'intelligence artificielle ou des médias numériques. De nombreux partenaires ont déjà démontré leur intérêt à utiliser la plateforme. Des projets pilotes sont en cours, notamment dans le domaine de la simulation industrielle et du machine learning .

Participer à l'essor économique

Que ce soit pour concevoir et élaborer des voies d'innovation en cybersécurité, déployer l'Internet des objets ou encore développer les villes et le transport intelligent, le numérique quantique favorisera grandement le développement de nouvelles technologies.

Dans les prochains mois, PINQ2 proposera une offre de calcul hybride ainsi que l'accès à une infrastructure quantique. La plateforme deviendra un lieu d'expérimentation pour tester les applications du calcul quantique, dont les avancées offriront des outils puissants et rapides, contribuant ainsi à l'essor de plusieurs domaines d'activités, et permettant de démocratiser l'accès à la technologie quantique.

« Par son offre unique et accessible, PINQ2 contribuera à faire évoluer certaines approches et aidera les organisations et tout le Québec à solutionner des problématiques complexes dans plusieurs secteurs. En propulsant l'innovation, PINQ2 deviendra un partenaire incontournable pour aider les entreprises à trouver un maximum de valeur grâce au numérique. »

- Éric Capelle, directeur général de PINQ2

Former la relève

PINQ2 vise à former la relève requise pour développer la maturité numérique de l'industrie québécoise. En appuyant un ensemble de projets collaboratifs avec le secteur universitaire, incluant de nombreux centres de recherche, l'OBNL offrira un milieu d'apprentissage à la fine pointe à de nombreuses personnes étudiantes des cycles supérieurs et à des chercheuses et chercheurs postdoctoraux qui participeront activement aux projets.

Ces ressources humaines hautement qualifiées permettront aux entreprises d'accéder à une position dominante sur le marché et de leur faciliter l'accès aux programmes de financement d'organismes gouvernementaux. C'est grâce à l'éducation et à l'enseignement supérieur que le Québec pourra se déployer en tant que société numérique inclusive, équitable et innovante. PINQ2 appuiera donc plusieurs initiatives pour susciter l'intérêt des jeunes du secondaire et des cégeps envers les métiers numériques.

Un réseau mobilisé

Un projet d'envergure ne se réalisant jamais seul, PINQ2 collaborera activement avec l'écosystème d'innovation du Québec et sera notamment accessible par le biais de projets soutenus par plusieurs organismes provinciaux et fédéraux pour accomplir sa mission, dont Prompt, PRIMA et Mitacs. Ces partenaires pourront notamment ouvrir l'accès à des offres de financement, facilitant ainsi la réalisation des projets de la plateforme PINQ2.

« À travers ses programmes de financement spécialisés pour les nouvelles technologies, notamment dans le secteur numérique, Prompt partage la même vision que PINQ2, souhaitant propulser l'innovation, entre autres par la recherche collaborative, afin de favoriser la création d'une richesse à long terme au sein de la société québécoise. C'est pourquoi nous sommes convaincus que PINQ2, en partenariat avec Prompt, sera porteuse de solutions concrètes pour les secteurs industriel et universitaire du Québec grâce à son offre innovante. »

- Frédéric Bove, directeur général de Prompt

« En tant que pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés, PRIMA Québec soutient des projets d'innovation collaborative. Nous nous réjouissons de la création de PINQ2 qui jouera un rôle clé au Québec pour développer le domaine des matériaux avancés, un secteur stratégique et en plein essor. Nous anticipons déjà les différentes percées découlant du partenariat entre PINQ2 et PRIMA et qui contribueront à la compétitivité du Québec. »

- Marie-Pierre Ippersiel, présidente et directrice générale, PRIMA Québec

« Les infrastructures et approches permettant l'accès aux plus récentes avancées en informatique que propose PINQ2 sont indispensables afin d'assurer que nos industries restent à l'avant-garde de la transformation numérique rendue essentielle à leur compétitivité, et ce, à travers tous les marchés. »

- Jesse Vincent-Herscovici, vice-président, développement des affaires, Mitacs

SOURCE Université de Sherbrooke

Renseignements: Isabelle Huard, conseillère en relations médias, Service des communications, Université de Sherbrooke, [email protected], 819 821-8000, porte 63395