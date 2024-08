16e édition de la Journée du livre haïtien : HAÏTI, TENDRESSE ET NOSTALGIE

Dévoilement d'une programmation riche en couleurs !

MONTRÉAL, le 12 août 2024 /CNW/ - C'est avec un sincère engouement que le Centre N A Rive vous présente la programmation de la 16e édition de la Journée du livre haïtien. Le samedi 17 août, de 11h à 20h, soyez au 6965 Saint-Denis (Montréal, QC), pour ce rendez-vous culturel nourrissant et riche en émotions.

En exclusivité: THOMAS MADIOU

Qui dit « histoire d'Haïti » pense certainement « Thomas Madiou ». En effet, déclinés en plusieurs tomes, ses livres d'histoire sont des références en Haïti, notamment au niveau académique. Quoi de mieux pour représenter le thème de la 16e édition Haïti: tendresse et nostalgie ? Par ces récits, nous nous connectons à des ancêtres vaillants qui, par amour pour Haïti, ont su briser leurs chaînes et amener un nouveau souffle de vie à cette terre bénie. Les amateurs de littérature haïtienne auront la chance inouïe de se procurer ces livres, offerts en exclusivité pour la Journée du livre haïtien.

Programmation détaillée

La programmation préliminaire est maintenant disponible. En voici les grandes lignes :

11h00 - Ouverture des portes. 12h00 - Mot d'ouverture de la directrice générale, accompagnée du président du CA, ainsi que de la porte-parole de la 16e édition, l'artiste multidisciplinaire, Mélanie Demers. 14h00 - Table-ronde d'auteur.e.s en signature, animée par Maguy Metellus , accompagnée par Daniel Lessard au piano. 15h30 - Clin d'œil à René Depestre et Louis-Philippe Dalembert , animé par Frantz Voltaire , Rodney Saint -Éloi et Roxane Ledan . Le documentaire photographique sur l'œuvre de René Depestre se déroule toute la journée. 17h00 - Table-ronde : Langue, littérature et identité créoles, animée par Sosyete Koukouy. 18h30 - Bouquet de culture : poésie, danse et musique, avec notamment Wadner Isidor , Daniel Lessard , et Mélanie Demers.

Le traditionnel Espace Jeunesse, quant à lui, aura lieu dès 13h, animé par Joujou Turenne avec des contes qui attiseront l'imaginaire des jeunes, et les ateliers Neuronix qui les transformeront en véritables petits génies. Pour la programmation complète, voir en annexe.

À propos du Centre N A Rive

Organisme à but non lucratif cinquantenaire, le Centre N A Rive est l'organisateur de l'incontournable Journée du livre haïtien, appuyé par les maisons d'édition CIDIHCA et Mémoire d'encrier.

