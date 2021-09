16 grands créateurs canadiens dévoilent en exclusivité leur vision d'un avenir sans cancer du sein au défilé de mode de Toronto en personne

La collection de cette année, dont le thème est la NOUVELLE Belle Époque, s'inspire de la France au tournant du 20e siècle, où l'innovation repousse les limites, et présente une vision moderne de la période historique de la Belle Époque, caractérisée par une force, une innovation et un optimisme nouveaux après des moments difficiles, comme ceux que nous vivons aujourd'hui.

La Collection Cashmere 2021 sera également diffusée au Canada, pour la toute première fois par le réseau national CTV dans Cashmere Couture for the Cure, une émission de télévision spéciale conçue pour que tous les Canadiens puissent la regarder le vendredi 8 octobre, à 19 h. Le défilé d'une demi-heure pourra également être suivi sur Crave.

Les débuts à la télévision de la Collection Cashmere 2021, animés par Melissa Grelo de The Social et Tyrone Edwards d'Etalk sur CTV, donneront aux passionnés de mode au Canada un aperçu des tenues de haute couture de cette année en feuilles duveteuses de papier hygiénique Cashmere, toutes confectionnées pour des activités de sensibilisation et de collecte de fonds pour la cause du cancer du sein. Le gourou de la mode et styliste extraordinaire internationalement reconnu, Joe Zee, est de retour pour la troisième année consécutive comme responsable de la Collection Cashmere et sera également l'invité de l'émission de télévision spéciale.

Pour le coup d'envoi annuel du mois du cancer du sein en octobre, la collection s'est associée à plus de 200 créateurs de mode canadiens au cours de ses 18 années et a collecté des millions de dollars pour la recherche sur le cancer du sein en faisant des dons à la Société canadienne du cancer (SCC) et à la Fondation cancer du sein du Québec (FCQ), en mettant en vedette les tenues de haute couture originales élaborées au Canada, entièrement confectionnées en feuilles duveteuses et résistantes de papier hygiénique Cashmere, la marque la plus vendue au Canada.

Inaugurer une NOUVELLE ère d'optimisme et de compassion

« Nous observons une forte représentation de la Belle Époque dans notre environnement culturel actuel », déclare Susan Irving, agente de commercialisation principale à Produits Kruger fier fabricant canadien de papier hygiénique Cashmere.

« Notre objectif est de mettre en vedette la force et la résilience des Canadiens grâce à cette collection 2021 plus grande que jamais. Notre thème sur la NOUVELLE Belle Époque permet de nous rappeler l'optimisme et la force dont ont fait preuve les Canadiens pendant ces moments turbulents, et d'honorer la force que démontrent les milliers de femmes touchées par le cancer du sein chaque année. »

La Belle Époque, une période unique de l'histoire de France, se caractérisait par la créativité, l'optimisme, l'élégance et l'innovation après des moments difficiles. De 1880 à 1914, de nombreuses innovations importantes dans la mode sont apparues. Essentiellement, la haute couture est apparue avec les premières robes confectionnées sur commande, notamment une nouvelle silhouette dans la forme de la taille empire et du corsage. Les ruches, la dentelle et les décolletés au carré et en cœur furent les principales tendances de l'époque.

Les 16 créateurs de la Collection Cashmere 2021 : La NOUVELLE Belle Époque

La Collection Cashmere met en vedette des créateurs de mode généreux de renommée mondiale ainsi que leur soutien de la cause par le biais de leur art. Des millions de dollars ont été recueillis pour le cancer du sein au cours de ses 18 années de présentation.

La collection Cashmere 2021 : La NOUVELLE Belle Époque met en vedette 16 créateurs incroyables du Canada :

Anisha Kumar - Brampton, Ontario

- Antonio Ortega Couture - Montréal, Québec

- Montréal, Québec Atelier Volpe - Toronto, Ontario

Dene Couture - Calgary, Alberta

- DISÉIYE - Toronto, Ontario

Donn Sabean - Halifax , Nouvelle-Écosse

- , Nouvelle-Écosse FAUN - Calgary, Alberta

Genia Evelina - Montréal, Québec

- Montréal, Québec GRANDI - Coquitlam , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique House of Gallagher - Toronto, Ontario

Lydia Stewart - Fredericton , Nouveau-Brunswick

- , Nouveau-Brunswick RVNG - Simcoe, Ontario

VANIKA par Vanessa Kiraly - Toronto, Ontario

- Veronica MacIsaac - Halifax , Nouvelle-Écosse

- , Nouvelle-Écosse Whyte Couture - Toronto, Ontario

- Zoba Martin - Toronto, Ontario

Veuillez cliquer ici pour découvrir la biographie, une description des vêtements, des croquis et des estimations des créateurs.

La mode avec compassion

La Collection Cashmere marque le coup d'envoi annuel du mois du cancer du sein en octobre et le retour des activités annuelles de sensibilisation et de collecte de fonds Cashmere pour la Société canadienne du cancer (SCC) et la Fondation cancer du sein du Québec (FCQ). Tout au long du mois d'octobre, vingt-cinq cents par emballage rose de l'édition limitée de papier hygiénique Cashmere vendu iront directement aux efforts de lutte contre le cancer du sein, jusqu'à concurrence de 50 000 $.

Les Canadiens peuvent également collecter des fonds et avoir une influence significative en prenant part à l'initiative Top création. Top cause. VotezMC sur CashmereVoteCouture.com. Votez pour votre création préférée et Cashmere fera un don de 1 $ (jusqu'à concurrence de 15 000 $), au nom du créateur gagnant, aux efforts de lutte de la SCC et de la Fondation du cancer du sein du Québec contre le cancer du sein. Ceux qui votent courront la chance de gagner un prix de 1 500 $ en espèces.

Derrière le rideau de haute couture de papier hygiénique

La collection Cashmere 2021 : La NOUVELLE Belle Époque prend vie grâce au leadership indéfectible et à l'expérience de la mode du responsable de la Collection, Joe Zee. L'animateur, producteur et styliste de célébrités à la télé de renommée internationale porte la collection dans son cœur, en organisant la collection pour la troisième année consécutive. « C'est incroyable de voir des créateurs canadiens de tout le pays se retrouver pour soutenir une cause si importante, avec une créativité et un engagement sans égal », déclare Joe Zee. « L'optimisme et l'élégance si remarquables de la Belle Époque se retrouvent dans les tenues de haute couture de papier hygiénique Cashmere de cette année - tous les Canadiens doivent voir ces robes! ».

La directrice artistique, Erika Larva, une cheffe de file dans la production de défilé de mode au Canada, est de retour pour la quatrième année consécutive pour soutenir la collection de cette année. Reconnue internationalement pour ses nombreuses compétences en tant que productrice, styliste et chorégraphe talentueuse de défilés, Erika apporte de l'innovation à chaque production.

La photographe de mode haute couture Renata Kaveh a immortalisé la Collection Cashmere 2021 : La NOUVELLE Belle Époque dans un magnifique portfolio publié sur CashmereCollection2021.ca. L'illustratrice Monica Smiley a également donné vie aux créations uniques dans un portfolio de croquis passionnant, présenté ici.

MAC Cosmetics et FLOW Haircare, des partenaires de longue date de la collection, ont apporté l'intemporalité et la créativité de la Belle Époque à la photographie et à la piste. Chaque modèle a été accessoirisé avec des bijoux de la créatrice canadienne de bijoux personnalisés, Rita Tesolin.

La Collection Cashmere

Fondée en 2004, la Collection Cashmere internationalement primée offre un important soutien à la communauté de la mode canadienne et à la cause du cancer du sein. Plusieurs des plus grands noms de la mode au Canada ont apporté leur contribution à la collection, notamment Marie Saint Pierre, Greta Constantine, Denis Gagnon, David Dixon, Rudsak, Stephan Caras, Lucian Matis et UNTTLD, pour n'en nommer que quelques-uns.

Cashmere et Produits Kruger

Cashmere, le papier hygiénique le plus vendu au pays, reflète l'engagement continu de Produits Kruger à offrir aux consommateurs le summum des produits en papier de première qualité fabriqués ici, au pays. Produits Kruger est l'un des plus importants fabricants de papier hygiénique au Canada. Il dessert les marchés canadiens avec des marques populaires telles Cashmere, Purex, SpongeTowels et Scotties, et White Cloud aux États-Unis, ainsi que des produits hors foyers à usage commercial et industriel, à l'échelle nationale et aux États-Unis.

Un contributeur de longue date fermement engagé envers la recherche et la sensibilisation à la cause du cancer du sein, Produits Kruger offre son appui à la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS), maintenant connue sous le nom de Société canadienne du cancer (SCC), depuis les tout débuts de la collection, en 2004. L'entreprise est actuellement l'un des cinq partenaires nationales de la SCC soutenant la lutte contre le cancer du sein.

Basée à Toronto et à Montréal, Produits Kruger emploie plus de 2 700 employés et exploite neuf installations de production certifiées FSC® COC (FSC® C-104904) en Amérique du Nord.

Cancer du sein et Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer (SCC) est le seul organisme de bienfaisance national qui vient en aide à des personnes atteintes de tous types de cancer issus de communautés à l'échelle du pays. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons; nous sommes la voix de Canadiens préoccupés par le cancer. Nous finançons des projets de recherche novateurs, offrons un réseau d'aide pour aider les gens à mieux composer avec le cancer, façonnons des politiques en matière de santé visant à prévenir le cancer et à soutenir les personnes touchées par la maladie.

La SCC est le plus important organisme de bienfaisance national dans le financement de la recherche sur le cancer du sein au Canada. Ces investissements en recherche, combinés à une détection précoce et à l'amélioration des traitements, ont permis de diminuer de 44 % le taux de mortalité due au cancer du sein depuis la fin des années 80. Mais il y a plus à faire, puisque le cancer du sein reste le cancer le plus couramment diagnostiqué et la deuxième cause de décès lié au cancer chez les femmes au Canada. Les fonds recueillis grâce à ce partenariat seront investis dans des activités de recherche sur le cancer du sein et des programmes de soutien de la SCC. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/breast/what-is-breast-cancer.

Fondation cancer du sein du Québec

La Fondation cancer du sein du Québec a pour mission de s'engager et d'investir dans la recherche sur le cancer du sein. La Fondation a élaboré de nombreux programmes qui ont des retombées à l'échelle nationale. Depuis plus de 26 ans, elle a recueilli plus de 56,7 millions de dollars de fonds et investi au Québec dans la recherche de pointe, tout en défendant les intérêts des patientes et patients atteints du cancer du sein et de leurs proches. Grâce à la recherche et à l'innovation, au soutien et à l'éducation, elle veille à ce que les personnes atteintes de la maladie et leur famille demeure sa principale mission. Familles, chercheurs, bénévoles et donateurs partagent tous le même espoir, celui d'améliorer le taux de survie des personnes touchées par le cancer du sein grâce à la guérison. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez rubanrose.org, ou suivez la Fondation sur Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

Vous trouverez les ressources médiatiques, les photographies du défilé de mode et les photos publiées à télécharger ici!

La Collection Cashmere 2021 est présentée sur CashmereCollection2021.ca. Consultez la page Facebook des passionnés Cashmere sur Facebook.com/Cashmere , et partagez la Collection Cashmere sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic Cashmere21.

Joe Zee, responsable de la 18e collection annuelle Cashmere 2021, Erika Larva, directrice artistique, Susan Irving, agente de commercialisation principale, Produits Kruger, fabricant du papier hygiénique Cashmere, et les 16 créateurs de la Collection Cashmere sont disponibles pour des entrevues.

SOURCE Kruger Products L.P.

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements ou organiser une entrevue, veuillez communiquer avec : David Marcille à Strategic Objectives, Courriel: [email protected], Tél. : 647- 347-9572