MONTRÉAL, le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - Les grands spectacles et les festivités de la 15e édition du festival Fierté Montréal, présenté par TD, avec une programmation inclusive et diversifiée, auront lieu du 1er au 7 août sur l'Esplanade du Parc olympique, site principal, ainsi que dans le Village et au centre-ville. C'est ce qu'a annoncé Fierté Montréal, qui a dévoilé une première série d'artistes dont la participation au Festival est d'ores et déjà confirmée.

Une fierté en phase avec son temps

« Quel bonheur que de planifier - enfin! - les retrouvailles des communautés 2SLGBTQI+ dans des lieux inclusifs, accessibles et à la hauteur de nos ambitions. Nous planifions une édition résolument festive qui sera marquée par la découverte ou la redécouverte d'artistes d'ici et d'ailleurs, » a dit Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal. « Nous ne manquerons pas de commémorer les luttes et avancées des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, de célébrer des personnes qui nous inspirent par leur engagement et leur audace, de sensibiliser la population aux enjeux auxquels font face nos communautés, et ce, bien sûr, tout en prônant l'équité pour toustes, » a-t-il indiqué. « Aujourd'hui, nous signalons une fierté actuelle, ambitieuse et rassembleuse. »

Une ouverture mémorable en personne!

« Nous sommes ravi.e.s d'accueillir à nouveau les festivalier.ère.s, qui pourront se retrouver entre iels dans un espace iconique, » a pour sa part déclaré Chris Ngabonziza, directeur de la programmation de Fierté Montréal. « Le spectacle d'ouverture promet d'être mémorable puisqu'il réunira le phénoménal auteur compositeur et DJ montréalais d'origine congolaise, Pierre Kwenders et la légendaire Diane Dufresne, première québécoise à remplir le Stade olympique en 1984 lors de son inoubliable concert Magie Rose. » Les deux artistes se produiront sur la grande scène TD sur l'Esplanade du Parc olympique le 3 août prochain à compter de 19h.

Têtes d'affiche internationales

Parmi les autres têtes d'affiche dévoilées, notons l'artiste New-Yorkais.e de performance multimédia et non conformiste de genre Alok, qui se produira le lundi 1er août à 20 h au théâtre Le National, avec un spectacle d'humour inédit explorant les thématiques du genre, la race, les traumatismes, l'appartenance et la condition humaine. L'auteure et compositrice-interprète brésilienne Pabllo Vittar est la drag queen la plus suivie sur les médias sociaux du monde entier avec 35 millions d'adeptes. Reconnue « leader de la prochaine génération » par le magazine TIME, elle s'exécutera lors du spectacle de clôture du festival, le dimanche 7 août à 19 h.

Deux visages d'ici pour la soirée FeminiX

La soirée FeminiX, qui célèbre les femmes de la diversité sexuelle et de genre, mettra entre autres en scène la rappeuse queer et féministe montréalaise Calamine, qui avec un long jeu solo - Boulette Proof - s'est mérité en 2021 le 2e rang du Concours Francouvertes, une des nominations Révélation Radio-Canada et le Prix Félix-Leclerc aux Francos de Montréal. L'auteure et compositrice-interprète de langue atikamekw, Laura Niquay, qui vient de lancer l'album Waska Matisiwin (Cercle de vie), se joint au spectacle pour présenter une œuvre sensible et grandiose, qui nous dévoile mieux que jamais son univers folk-grunge. FeminiX aura lieu le samedi 6 août dès 19 h.

Événements sur l'Esplanade du Parc olympique, dans le Village et au centre-ville

Dans un souci d'améliorer l'expérience festivalière et de répondre à la popularité grandissante du Festival, les spectacles de Fierté Montréal 2022 auront lieu sur le site de l'Esplanade du Parc olympique. Le Festival se déploiera aussi dans le Village, notamment lors des Journées communautaires les 5 et 6 août, rue Sainte-Catherine Est et au centre-ville de Montréal, où se situera le point de départ du Défilé de la Fierté le dimanche 7 août.

« Nous sommes très heureux.euses que Fierté Montréal trouve sa place au Parc olympique, et ce, pour plusieurs années à venir, » indique Sonia Provençal, Directrice, développement commercial et programmation, Parc olympique. « Depuis toujours, le Parc olympique accueille des événements inclusifs et des événements 2SLGBTQI+ à bras ouverts et continuera de le faire.»

À noter : un volet virtuel du festival sera aussi accessible sur les diverses plateformes web de Fierté Montréal. Plus de détails sur la programmation et les artistes seront dévoilés dans les semaines à venir.

Merci à nos partenaires

Fierté Montréal tient à remercier sincèrement ses partenaires sans lesquels le Festival ne pourrait avoir lieu : le Groupe Banque TD, partenaire depuis 2008, le Casino de Montréal, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, le gouvernement du Canada, Tourisme Montréal, Fido, Trojan, la SAQ, la STM, Fugues, le Parc olympique et la SDC Village Montréal.

À propos de Fierté Montréal

Depuis 2007, à l'initiative des communautés 2SLGBTQI+ montréalaises, le festival Fierté Montréal met de l'avant leurs droits et en célèbre la richesse culturelle et les avancées sociales. Ce plus grand rassemblement des personnes de la diversité sexuelle et de genre de la francophonie travaille localement au quotidien et sert de phare d'espoir pour les personnes vivant en terrains hostiles à nos communautés.

Fierté Montréal présente ses activités à Tiohtia:ke, sur le territoire non-cédé de la nation Kanien'kehá:ka. Nous la reconnaissons comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons. Tiohtia:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les Peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise.

