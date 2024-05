15 M$ réaffectés au CALQ pour soutenir les organismes artistiques - Un geste dans la bonne direction

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 15 mai 2024 /CNW/ - Le Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec (RCRCQ) se réjouit des 15 M$ réaffectés au Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) afin de soutenir les organismes artistiques en 2024-2025 via le programme de soutien à la mission. Cette bonification au budget initial annoncée hier permet de combler les attentes urgentes exprimées par le milieu culturel. Le RCRCQ rappelle toutefois que les besoins demeurent criants pour l'ensemble de l'écosystème culturel québécois.

Julie Martineau, présidente du Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec souligne : « Cette annonce faite hier par le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, permettra assurément de donner de l'oxygène à des centaines d'organismes artistiques partout à travers le Québec et représente un soulagement pour leur financement quadriennal. Nous espérons que le ministre continue son travail pour assurer le maintien de la vitalité culturelle qui est au cœur du développement de toutes les régions. »

D'autres investissements nécessaires pour maintenir la vitalité culturelle de toutes les régions

Rappelons que le RCRCQ a constaté que le budget 2024-2025 du gouvernement du Québec prévoyait une baisse du soutien par rapport à l'année précédente. Ces investissements sont nettement inférieurs aux besoins exprimés par le milieu culturel qui évolue dans un contexte difficile. Lors des consultations prébudgétaires, le RCRCQ avait présenté 10 recommandations pour assurer la vitalité des territoires du Québec et concrétiser la politique culturelle du Québec Partout la culture. Ces recommandations comprenaient notamment la prolongation des investissements réalisés depuis la pandémie pour les quatre prochaines années, ainsi que la consolidation des budgets du CALQ et de la SODEC.

Éric Lord, directeur général du RCRCQ mentionne : « Cette réaffectation de 15 M$ au CALQ est un bon début, mais nous constatons qu'il y a encore beaucoup à faire. Si les organismes artistiques peuvent se réjouir aujourd'hui d'avoir été entendus, ce réaménagement du portefeuille du ministère de la Culture et des Communications entrainera certainement des compromis pour d'autres, alors que les besoins sont criants et grandissants partout. Nos autres organismes culturels, nos entreprises et plus particulièrement nos artistes ont aussi besoin d'un soutien urgent et conséquent pour faire vibrer et rayonner les régions. »

À propos du Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec (RCRCQ)

Le RCRCQ regroupe 15 conseils régionaux de la culture (CRC), des équipes comprenant plus de 120 professionnel•les. Ensemble, les CRC représentent plus de 4500 artistes, artisans.es, écrivains.es, organismes artistiques et culturels, partout sur le territoire. La mission du RCRCQ est de concerter, de représenter et d'appuyer les CRC pour favoriser la vitalité artistique et culturelle des territoires du Québec.

