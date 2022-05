15 EMPLOYÉS DONT 3 FEMMES DEVIENNENT ACTIONNAIRES DE TBC

« Le succès de TBC part de la réception jusqu'au patron. Au moment où l'entreprise se trouve en excellente posture, nous voulons récompenser l'effort, la responsabilisation, l'engagement et la loyauté. Pour faire évoluer l'entreprise et faire place à de nouvelles idées, nous avons décidé de permettre à des personnes exceptionnelles de jouer un rôle encore plus grand », a déclaré le président-directeur général de l'entreprise, M. Sébastien Pelletier.

Des 15 employés qui deviennent partenaires, trois sont des femmes, une autre première. Il s'agit de Geneviève Contant, Sonia Deschênes et Sandra Morency.

« Donner une perspective féminine dans un milieu à prédominance masculine constitue une suite logique de notre philosophie d'affaires. Faire évoluer notre organisation dans une société qui valorise l'inclusion, et offrir la chance à tous de se faire valoir, sont en phase avec notre ambition d'être encore meilleurs », a-t-il ajouté.

M. Pelletier et ses partenaires, Vincent Croteau, Rémy Martineau et Mathieu St-Gelais, ont également récompensé l'excellence de la contribution de Jonathan Barbe, François Bouchard, Mathieu Cloutier, Stéphane Côté, Olivier Dumas, Simon Dupont, François Forgues, Éric Lapointe, Mathieu Leduc, Sylvain Lefebvre, Kevin Mathieu et Patrick Vézina en leur offrant aussi un accès au capital-actions de l'entreprise.

« Toutes ces personnes incarnent parfaitement les valeurs de l'entreprise, mais aussi cette culture entrepreneuriale que l'on veut développer », de conclure M. Pelletier.

À PROPOS DE TBC CONSTRUCTIONS

Spécialisée en électromécanique du bâtiment, TBC réalise des mandats de toute envergure dans les domaines industriel, commercial et institutionnel. Certifiée ISO 9001 (International Organisation for Standardisation), TBC relève les défis posés par la construction moderne en innovant sur la base de l'expertise reconnue de ses 400 employés. Fondée à Québec en 1984, TBC investit sur l'amélioration continue et propose une approche multidisciplinaire qui lui confère le titre de référence dans chacune des disciplines.

