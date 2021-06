14e jour de la grève des ingénieurs de la Ville de Montréal : Les chantiers de Montréal sont en péril

MONTRÉAL, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui marque le 14e jour consécutif de la grève générale illimitée des ingénieurs de la Ville de Montréal.

Le SPSPEM n'explique pas la passivité de l'administration Plante devant la multiplication des chantiers et des projets qui sont laissés à l'abandon. Les projets d'infrastructures adoptés au Conseil municipal de juin ne pourront pas être réalisés cette année, à moins d'une entente avec ses ingénieurs. Il en va également de plusieurs projets importants adoptés en mai. En tout, il y a pour 180 M$ de projets d'infrastructures qui sont en péril, particulièrement ceux destinés à la qualité et à l'approvisionnement en l'eau. L'état des routes sera également durement affecté. La grande majorité des travaux de revêtement sont ou seront annulés. Une situation qui plongera inévitablement Montréal dans une logistique insoutenable lorsque viendra le temps de redémarrer ces chantiers.

« Nous savons depuis longtemps que l'administration Plante ne se soucie pas de ses ingénieurs, mais qu'elle adopte la même indifférence pour les Montréalais coincés dans des chantiers perpétuels, ça, c'est très surprenant. Je lance un appel à la raison. » a soutenu Marie-Eve Dufour, présidente du SPSPEM.

Valérie Plante se contredit et offre 0% aux ingénieurs

La mairesse Plante avait déclaré aux médias le 2 juin dernier : « Je souhaite trouver une solution. […] J'espère qu'on va se rencontrer au milieu et on fera tout le travail pour le faire.» Pourtant, depuis le début du conflit de travail, elle n'a jamais bonifié son offre salariale, pas même d'un seul dollar. De leur côté, les ingénieurs sont prêts à négocier mais se butent à une obstination inexplicable.

« Depuis 14 jours, les ingénieurs de la Ville de Montréal manifestent pour le renforcement de l'expertise interne. Nous sommes consternés par l'attitude de l'administration Plante qui demeure complètement insensible à la situation et qui n'a rien changé de son offre depuis le début du conflit. À quand du leadership politique à l'Hôtel de Ville pour régler ce conflit ? » a déclaré Marie-Eve Dufour, présidente du SPSPEM.

À propos du Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal (SPSPEM)

Le SPSPEM regroupe près de 550 professionnels à pratique exclusive à l'emploi de la Ville de Montréal, il représente les arpenteur(e)s-géomètres, les chimistes, les ingénieur(e)s et les médecins-vétérinaires.

Le Syndicat a pour objet l'établissement de relations ordonnées entre employeur et salariés, et entre les membres eux-mêmes, ainsi que l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels de ses membres. L'organisation dénonce depuis de nombreuses années la faiblesse de l'expertise interne de la Ville en matière d'ingénierie.

SOURCE Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal

Renseignements: Personne-ressource: Anna Fernandes, 514-973-6016, [email protected]

