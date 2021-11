Défi d'offre de logement - Fondé sur les données

OTTAWA, ON, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a créé le Défi d'offre de logement, une initiative de 300 millions de dollars sur cinq ans, pour soutenir l'élaboration de solutions en matière d'offre de logements.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a annoncé les 14 bénéficiaires du financement du premier cycle, Fondé sur les données, du Défi d'offre de logement.

Le premier cycle du Défi d'offre de logement, Fondé sur les données, cherchait des solutions pour combler les lacunes dans les données sur le logement, qui sont souvent désuètes, incohérentes et peu accessibles, ce qui rend plus difficile la gestion des problèmes d'offre de logements. Les participants devaient créer des solutions technologiques ou méthodologiques pour améliorer la collecte, le partage, l'analyse et l'intégration des données afin d'améliorer la prise de décision relative à l'offre de logements.

Nous avons reçu 136 solutions et 21 ont été présélectionnées. Les demandeurs ont reçu 200 000 $ chacun pour réaliser un prototype. Quatorze prototypes ont réussi la phase d'évaluation finale, et les demandeurs se partageront une enveloppe de 22,5 millions de dollars pour commencer à mettre en œuvre les solutions suivantes :

Des résumés des bénéficiaires du financement pour le premier cycle du Défi d'offre de logement sont disponibles.

Dans le cadre du 3e cycle du Défi d'offre de logement, Accès Nord : Solutions d'approvisionnement pour le logement dans les régions nordiques et éloignées, la population et les professionnels sont invités à soumettre des idées et des solutions pour améliorer la chaîne d'approvisionnement en matière de logements du Canada dans les régions nordiques et éloignées. La période de présentation des demandes pour ce cycle commence le 12 janvier 2022.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. L'accroissement de l'offre de logements exige une réflexion novatrice et perturbatrice. Le Défi d'offre de logement met de l'avant les meilleures nouvelles idées, appuyées par un financement, afin de les concrétiser. Grâce au cycle Fondé sur les données, nous nous efforçons de stimuler une culture de confiance et d'ouverture au Canada pour encourager l'accessibilité des données sur le logement pour tous. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Nous présenterons bientôt la liste des 29 demandeurs présélectionnés parmi les 167 candidatures reçues dans le cadre du 2 e cycle : Démarrage .

. Nous avons besoin de votre aide dans le cadre du cycle Accès Nord pour éliminer les obstacles de la chaîne d'approvisionnement. En raison des limites de la chaîne d'approvisionnement, les régions nordiques et éloignées doivent assumer certains des coûts les plus élevés pour construire et entretenir des logements. Voici quelques exemples :

pour éliminer les obstacles de la chaîne d'approvisionnement. En raison des limites de la chaîne d'approvisionnement, les régions nordiques et éloignées doivent assumer certains des coûts les plus élevés pour construire et entretenir des logements. Voici quelques exemples : des coûts de transport élevés;



des risques accrus liés aux investissements;



de longs échéanciers;



un accès limité aux ressources et à l'infrastructure

Le cycle Accès Nord dispose d'une enveloppe pouvant atteindre 80 millions de dollars pour financer et mettre en œuvre des idées visant à éliminer ces obstacles.

Pour aider à éliminer les obstacles à l'offre de logements, le budget de 2019 prévoyait 300 millions de dollars sur cinq ans pour lancer un Défi d'offre de logement afin de combler les lacunes en matière d'offre et de trouver de nouvelles solutions pour les Canadiens à la recherche d'un chez-soi abordable.

Le Défi vise à fournir de nouvelles ressources pour trouver des solutions afin d'éliminer les obstacles à l'offre de logements et créer une plateforme pour partager ces modèles avec les collectivités partout au Canada .

. Le Défi permettra également de s'attaquer aux obstacles qui limitent l'offre de logements et minent l'abordabilité, de présenter de nouvelles idées et solutions, et de favoriser la collaboration et les partenariats.

Le Défi est une composante d' Impact Canada , une initiative pangouvernementale qui aidera les ministères à accélérer l'adoption d'approches de financement novatrices pour produire des résultats significatifs pour les Canadiens.

, une initiative pangouvernementale qui aidera les ministères à accélérer l'adoption d'approches de financement novatrices pour produire des résultats significatifs pour les Canadiens. Le Défi d'offre de logement est administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), qui s'est associée à Evergreen pour mettre en place un programme de soutien afin d'aider les demandeurs à trouver les solutions les plus efficaces.

Le Défi s'harmonise avec la Stratégie nationale sur le logement (SNL) et l'objectif de la SCHL, à savoir que d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. La SNL du Canada est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Lancée en 2017, la SNL permettra de construire et de réparer des milliers de logements et d'aider les ménages en leur offrant un soutien à l'abordabilité.

Apprenez-en plus sur le Défi d'offre de logement.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

