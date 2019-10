14 organismes environnementaux canadiens publient les réponses des partis fédéraux à leurs 10 questions sur les priorités en matière d'environnement

OTTAWA, le 1er oct. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, les principaux organismes environnementaux du Canada ont publié les réponses obtenues au sondage auprès des partis fédéraux sur leurs plateformes environnementales portant sur la crise climatique, la biodiversité, les substances toxiques, les déchets et les matières résiduelles. Le sondage a été distribué aux 6 principaux partis politiques et 5 d'entre eux ont répondu : le Bloc québécois, le Parti conservateur du Canada, le Parti vert du Canada, le Parti libéral du Canada et le Nouveau Parti démocratique. Le Parti populaire du Canada n'y a pas répondu.

Le sondage reflète les priorités collectives de 14 organisations environnementales et décrit les mesures requises pour s'attaquer aux questions de protection de l'environnement, de justice économique et de droits de la personne qui touchent les Canadiens et Canadiennes.

Ce sondage non partisan des engagements environnementaux des partis a été élaboré pour aider les Canadiens et Canadiennes à prendre des décisions de vote éclairées.

Sondage intégral : election2019ecosondage.ca

Tableau synthèse des réponses : www. election2019ecosondage.ca/sommaire/

Le sondage reflète les priorités collectives des 14 organisations environnementales suivantes :

Association canadienne du droit de l'environnement

Fondation David Suzuki

Fondation Sierra Club Canada

Ecojustice

Ecology Action Centre

Environmental Defence

Équiterre

Greenpeace Canada

Nature Canada

Pembina Institute

Société pour la nature et les parcs du Canada SNAP

West Coast Environmental Law Association

Wildlife Conservation Society Canada

WWF-Canada

