14 M$ EN CONTRATS OCTROYÉS À DES ENTREPRISES D'ÉCONOMIE SOCIALE POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PLUS JUSTE ET PLUS RESPONSABLE

MONTRÉAL, le 2 févr. 2024 /CNW/ - Le Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal (CESIM) souligne la 7e édition de son initiative L'économie sociale : j'achète! , une initiative qui vise à soutenir les entreprises d'économie sociale pour développer leurs liens d'affaires avec les grandes institutions.

Cette nouvelle édition réunit 28 entreprises d'économie sociale montréalaises participantes ainsi que 37 grandes institutions et entreprises privées qui se sont engagées à faire appel à l'économie sociale dans le cadre de leur approvisionnement.

Lors de la précédente édition, 132 contrats ont été signés entre les entreprises et les institutions participantes pour une valeur de 14 millions de dollars. L'octroi de ces contrats ont, entre autres, contribué à la réinsertion socioprofessionnelle de personnes éloignées du marché du travail, à la lutte pour la sécurité alimentaire et au développement de pratiques plus éco responsables.

Cette 7e édition permettra aux entreprises d'élargir leur réseau d'affaires, de renforcer leurs compétences de commercialisation et de gestion, de découvrir les processus d'achats des institutions, de bénéficier d'une visibilité accrue auprès d'acheteurs potentiels, d'échanger avec leurs pairs et de créer des occasions de collaboration. Placée sous la thématique de l'achat plus que local, cette édition sera ainsi une occasion supplémentaire pour créer des opportunités d'affaires entre les entreprises d'économie sociale et les grandes institutions, grâce à diverses activités de maillages et de réseautage offertes au cours des prochains mois.

Avec plus de 67 000 emplois directs sur l'île de Montréal et 11,7 milliards de revenus générés annuellement, l'économie sociale est une réalité économique incontournable qui contribue de façon significative au développement de la région. Soulignons que l'économie sociale à Montréal, ce sont près de 2800 entreprises d'économie sociale dont 2 030 sont des organisations à but non lucratif (73 %) et 750 sont des coopératives et mutuelles (27 %), 59 % des employé.e.s sont des femmes, 36 % de ceux-ci ont moins de 35 ans et 61 % y travaillent à temps plein.

« Les entreprises d'économie sociale sont essentielles, car elles répondent aux besoins de la population en offrant des emplois, des produits et des services locaux, en plus de soutenir la vitalité économique de la métropole. De plus, elles réinvestissent les profits générés pour le bien de la collectivité. Il est primordial de les soutenir pour qu'elles puissent continuer à jouer leur rôle et rendre Montréal plus dynamique, plus inclusive et plus verte », a souligné Luc Rabouin, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable du développement économique et commercial.

« Nous saluons les 37 grandes institutions et organisations qui ont adhéré à l'initiative "L'économie sociale, j'achète!" en choisissant de s'approvisionner auprès d'entreprises d'économie sociale. Dans le contexte de la transition écologique, il faut intensifier cette dynamique pour encourager les achats auprès de ces entreprises qui, au-delà de leur ancrage local, génèrent par leur mission sociale et leur nature d'entreprise collective, des retombées directes dans la communauté. » souligne madame Édith Cyr, présidente du CESIM.

Le CESIM est l'instance montréalaise de développement en matière d'économie sociale dont la mission est de faire rayonner et d'amplifier ce mouvement. Il a pour mandats de promouvoir et de soutenir l'émergence, le développement et la consolidation d'entreprises et de projets d'économie sociale, tout en favorisant la concertation et les partenariats avec les acteurs locaux et régionaux. Reconnu par l'Agglomération de Montréal, le CESIM agit comme Pôle régional en économie sociale, à l'instar des 21 autres Pôles régionaux du Québec.

Le CESIM tient à remercier la Ville de Montréal et le Gouvernement du Québec pour leur soutien financier. Il salue également l'apport de l'École des entrepreneurs du Québec, son partenaire de formation-coaching dans le cadre de l'initiative L'économie sociale, j'achète!

