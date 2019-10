130e concours de l'Ordre national du mérite agricole - Hommage à des entrepreneurs agricoles du Bas-Saint-Laurent

QUÉBEC, le 18 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Rivière-du-Loup−Témiscouata, M. Denis Tardif, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, est venu féliciter les lauréats régionaux et les gagnants nationaux de l'Ordre national du mérite agricole, ainsi que les lauréats régionaux du Prix La Coop fédérée à l'agroenvironnement, les gagnants nationaux de la Mention spéciale de l'agrotourisme et les gagnants nationaux du Mérite Promutuel Assurance de la prévention, à l'occasion du gala régional du Bas-Saint-Laurent qui se tenait à Rivière du-Loup.

Gagnants Décorations Érablière L'Éveil du printemps - Domaine Acer inc. (Auclair)

Nathalie Decaigny et Vallier Robert 1er rang régional et 3e rang national, catégorie Or

Lauréat régional et gagnant national de la Mention spéciale de l'agrotourisme Ferme Filiber (1976) ltée (Matane)

Gilbert Beaulieu et Johanne Dubé 2e rang régional, catégorie Or Ferme Préross 2011 inc. (Sainte-Luce)

Solange Lebel ainsi qu'Amélie, Julie et Réjean Ross 3e rang régional, catégorie Or Ferme Jean Labrie inc. (Kamouraska)

Bernard Labrie et Julie Plouffe 1er rang régional et 2e rang national, catégorie Argent Ferme Lavoie Banville inc. (Saint-Narcisse-de-Rimouski)

Dominique Brisson ainsi que Bertin, Marie Pier et Virginie Lavoie 2e rang régional et 3e rang national, catégorie Argent

Lauréat régional et gagnant national du Mérite Promutuel Assurance de la prévention 9019-6437 Québec inc. - Ferme Hoelet (La Pocatière)

Claudine Langevin, Louise Langlais, ainsi que Denis et Germain Ouellet 3e rang régional, catégorie Argent Aménagement forestier Beaufor inc. (Biencourt)

Jeannot, Weena et Yvan Beaulieu, Martin Caron, Marie-Ève Cloutier et Marjolaine Jeffrey 1er rang régional et 2e rang national, catégorie Bronze Ferme Alégaric inc. (Saint-Arsène)

Marie-Claude Harton et Éric Michaud 2e rang régional et 3e rang national, catégorie Bronze Vignoble Carpinteri inc. (Saint-Ulric)

Tony Carpinteri et Renée Croisetière 3e rang régional, catégorie Bronze Ferme du Vert Mouton (Saint-Valérien)

Donald Dubé et Laurence Fischer-Rousseau Lauréat régional du Prix La Coop fédérée à l'agroenvironnement

Citations

« Depuis sa création par le premier ministre Honoré Mercier en 1889, l'Ordre national du mérite agricole salue l'engagement, la détermination et le dynamisme des agricultrices et des agriculteurs. Il s'agit de l'une des plus belles traditions du calendrier agricole québécois. En visant l'excellence et en s'améliorant sans cesse pour rester compétitifs, les lauréats de cette année contribuent à la promotion de l'agriculture québécoise dans les régions qu'ils représentent. Je leur adresse mes plus chaleureuses félicitations. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Dans le Bas-Saint-Laurent, le secteur bioalimentaire est un puissant levier de développement qui est responsable de 11 % du PIB régional et du quart de tous les emplois. Il convient de souligner que l'agriculture se porte bien sur ce territoire entre estuaire et montagnes. L'augmentation du nombre de candidatures au concours et leur qualité témoignent de cette vitalité. Les lauréats méritent toute notre admiration. Pour leur persévérance et leur réussite, les concurrentes et les concurrents sont une source d'inspiration pour notre région. »

M. Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup−Témiscouata

Faits saillants

La région du Bas-Saint-Laurent couvre 220 000 km 2 de terre ferme.

de terre ferme. L'agriculture familiale joue un rôle déterminant dans la vitalité des communautés.

On y recense quelque 1 900 entreprises agricoles, dont le tiers se consacre à l'industrie laitière. Viennent ensuite les élevages bovins, porcins et ovins.

Du côté des productions végétales, l'acériculture domine.

