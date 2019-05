13 ans à faire rayonner la relève : Le concours Les Médaillés de la relève permet d'honorer six entreprises québécoises d'exception

MONTRÉAL, le 28 mai 2019 /CNW/ - Une fois de plus cette année, le repreneuriat a été mis à l'honneur dans le cadre de la soirée de gala de la 13e édition du concours les Médaillés de la relève. Pour l'occasion, ce sont plus de 200 personnes qui se sont réunies et jointes au président d'honneur, Serge Harnois, président-directeur général de Harnois Énergies, afin de célébrer ces entreprises québécoises qui ont réussi leur processus de relève.

Des histoires à succès qui inspirent

Que ce soit en matière de relève entrepreneuriale ou de relève familiale, le Québec regorge d'histoires à succès qui méritent d'être reconnues. Cette année encore, le concours organisé par PwC Canada et ses partenaires permet de mettre en lumière des entreprises d'ici qui ont su se démarquer dans divers domaines, tout en faisant rayonner la forte fibre entrepreneuriale qui anime le Québec. Présidé par Martin Deschênes, vice-président du conseil d'administration du Groupe Deschênes Inc., et Serge Beauchemin, entrepreneur et investisseur à succès, le jury a ainsi couronné six entreprises provenant de divers horizons et qui sauront, à coup sûr, inspirer la communauté d'affaires du Québec.

« Quelle fierté de prendre part à une telle initiative qui récompense l'apport clé du repreneuriat dans l'économie québécoise. Chacune à leur manière, ces entreprises ont su se différencier et s'assurer de tirer profit du plein potentiel de leur transfert d'entreprise. J'espère sincèrement que cette soirée et ses gagnants inspireront d'autres entrepreneurs québécois dans la préparation de leur relève, afin d'assurer la pérennité et la croissance des entreprises de notre province », a indiqué Serge Harnois.

« Depuis maintenant 13 ans, Les Médaillés de la relève a permis de mettre en lumière des histoires uniques et exceptionnelles qui démontrent la profondeur et la richesse du paysage entrepreneurial québécois. Une relève d'entreprise ne se réalise qu'une seule fois dans une vie, ces femmes et ces hommes méritent qu'on souligne leur réussite. Aujourd'hui, plus que jamais, le repreneuriat est valorisé par les acteurs du milieu et tout est en place pour accompagner ces entrepreneurs qui se lancent dans l'aventure. Nous ne pouvons que saluer et féliciter les lauréats de cette année qui perpétueront notre tradition, celle d'inspirer la relève de demain! », a indiqué Martine Collins, directrice principale des Services aux sociétés privées chez PwC Canada.

Les différents visages du repreneuriat québécois

Cette année, six entreprises ont remporté les honneurs dans deux catégories distinctes :

Catégorie Relève familiale

Médaillés d'or : ATTRACTION

Julia Gagnon, vice-présidente

Sébastien Jacques, vice-président

Fière d'une expertise familiale unique, bâtie depuis près de 40 ans, Attraction est reconnue comme chef de file canadien de vêtements décontractés. Grâce aux talents de ses 110 employés, l'entreprise conçoit, fabrique et décore des vêtements qui connaissent un rayonnement d'un océan à l'autre. Attraction produit de façon responsable des vêtements qui permettent à ses clients corporatifs de mettre leur image en vedette ou encore aux voyageurs du monde entier de rapporter un souvenir du Canada.

Médaillés d'argent : Groupe Cambli

Véronique Tougas, présidente

Groupe Cambli compte déjà près de 60 ans d'expérience dans la fabrication de véhicules blindés. Cambli est une société québécoise dont le siège social est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle œuvre dans la conception et la fabrication de véhicules de protection pour le transport de valeurs, de véhicules tactiques spécialement conçus pour les interventions policières à haut risque et de véhicules d'aluminium adaptés pour le transport de breuvages au travers la gamme de produits HESSE. En plus d'établir les nouvelles normes sur le marché nord-américain, Groupe Cambli est le fournisseur privilégié de l'industrie du transport de valeurs et est fier de compter parmi sa clientèle les plus grandes sociétés en Amérique et à travers le monde. Leurs véhicules blindés ainsi que leurs systèmes de sécurité intégrés personnalisés sont reconnus mondialement par leurs clients comme étant les plus avancés au monde.

Médaillés de bronze : LAROCHE MÉCANIQUE DU BÂTIMENT

Jennifer Hamel, présidente

Depuis 1966, Laroche mécanique du bâtiment œuvre dans le domaine de la mécanique du bâtiment, et ce, sur l'ensemble du territoire de la province de Québec. Forte de son expérience, l'entreprise est aujourd'hui l'un des plus importants joueurs de son domaine. Au fil des générations, l'entreprise a su se bâtir une expertise variée et constamment renouvelée. Elle compte également sur la précieuse expérience de ses employés qualifiés, tous dévoués au succès des projets qu'elle exécute. Membre de la CMMTQ, de l'ACQ et partenaire certifié Gaz Métro, l'entreprise s'implique auprès du Conseil du bâtiment durable du Canada.

Catégorie Relève entrepreneuriale

Médaillés d'or : Informatique ProContact

Jonathan Legault, président

Fondée en 1991, ProContact est le plus important fournisseur québécois de solutions TI dans le marché de l'Est du Canada. En forte croissance, son équipe de plus de 300 professionnels ne cesse d'innover auprès des entreprises d'ici afin de propulser leur évolution technologique et l'atteinte de leurs objectifs d'affaires. Ainsi, l'entreprise qui maintient sa présence au palmarès Growth 500 du Canadian Business depuis six années consécutives a grimpé au 12e rang du classement canadien « Top 100 Solution Providers » du Channel Daily News en 2019. Accompagnant des clients de tous secteurs et de toutes tailles, ProContact crée et déploie des solutions technologiques bout en bout et sur mesure, ce qui a permis de résoudre les enjeux d'affaires de milliers d'entreprises québécoises. En plus de maîtriser les meilleures technologies des plus grands manufacturiers de l'industrie, ProContact se distingue par son agilité, son expertise et sa forte présence constante dans le marché au cours des 28 dernières années. Son siège social est situé à Québec, et l'entreprise dispose également d'un bureau dans la région de Montréal.

Médaillés d'argent : Moteurs Électriques Laval

Pierre Saucier, président

Depuis sa fondation en 1930, Moteurs Électriques Laval Ltée (MEL) a acquis une réputation de chef de file au Canada. Cette réputation repose en bonne partie sur la grande expertise de son personnel et la diversité de ses produits et services. Initialement spécialisée dans la distribution et la réparation de moteurs électriques, l'entreprise s'est adaptée aux besoins grandissants de l'industrie, et ce, dans un environnement en constante évolution technologique. MEL possède aujourd'hui un département hautement qualifié de service électrotechnique et d'intégration de variateurs de vitesse ABB. MEL offre ainsi la gamme la plus complète de produits et services électrotechniques dans l'industrie, tout en contribuant à un futur propre et efficace. Ayant son siège social situé à Montréal et ses succursales à Québec, Trois-Rivières et Saguenay, MEL offre un réseau de vente chevronné, pouvant satisfaire les demandes les plus exigeantes d'une clientèle toujours croissante.

Médaillés de bronze : Ste-Marie Sport

Luc Marchand, président

C'est en 1968, dans le garage familial, que Claude Ste-Marie fonde l'entreprise avec, comme première concession, des motoneiges Moto-Ski de Bombardier. En 1973, c'est l'arrivée des motos Suzuki. Au fil des années, se sont ajoutés les produits BRP (Sea-Doo, VTT et VCC Can-Am, Ski-Doo, Spyder et Ryker) et les motos et produits mécaniques Honda. Le premier déménagement a eu lieu en 1995 dans un nouveau bâtiment de 12 000 pieds carrés pour passer ensuite à 25 000 pieds carrés avec un agrandissement majeur. C'est en juin 2011, après 45 ans de carrière, que Claude Ste-Marie passe le flambeau à Luc Marchand, employé depuis 1994 et passionné des produits. Luc Marchand a passé par tous les titres et a su faire grandir l'entreprise aux côtés de son ancien propriétaire. Aujourd'hui, huit ans plus tard, Luc Marchand, sa conjointe Kyna Desjardins et leurs employés perpétuent l'image de Ste-Marie Sport et font honneur à son ancien propriétaire.

PwC Canada ainsi que les partenaires du concours, Banque de développement du Canada, Banque Nationale, BCF Avocats d'affaires, la Caisse de dépôt et placement du Québec, HEC Montréal, La Presse+ et Toast Studio, félicitent les lauréats de cette 13e édition. Pour en savoir plus sur ce concours, visitez le www.lesmedaillesdelareleve.com.

