12e édition du concours Les As de la finance - La Section du Québec de FEI Canada lance la période de mise en candidature

MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La section du Québec de FEI Canada est fière d'annoncer le retour de son concours Les As de la finance pour une 12e édition. Les dirigeantes et dirigeants du domaine de la finance œuvrant au Québec sont invité(e)s à déposer leur candidature dès aujourd'hui. Créé en 2011, le concours vise à reconnaître les réalisations professionnelles et l'engagement communautaire des chefs de la direction financière émérites au Québec.

« Le milieu de la finance a été profondément touché par la crise. Nos équipes seront des acteurs clés dans la relance économique, alors que les entreprises cherchent à bâtir le Québec de demain », affirme Martin Lebeau, MBA, CPA, CA, chef de la direction financière, Accedian, et nouveau président de la Section du Québec de FEI Canada. « Ce concours d'envergure représente une opportunité de souligner le travail et les efforts des cadres qui se sont particulièrement illustrées au cours de cette période charnière. »

Les mises en candidature seront acceptées jusqu'au 15 février 2022 à minuit. Les finalistes seront dévoilé(e)s le 5 avril 2022 et les lauréates et les lauréat(e)s seront annoncé(e)s lors du gala Les As de la finance le 4 mai 2022, à l'édifice Jacques-Parizeau. Les règles du concours ainsi que le formulaire de mise en candidature sont disponibles sur le site de FEI Canada sous la section du Québec.

Le concours Les As de la finance comporte trois catégories :

Responsable de la direction financière d'une grande entreprise -- Chiffre d'affaires de plus de 500 M$ et/ou plus de 1 000 employés. La personne candidate doit être en poste depuis au moins deux (2) ans.

-- Chiffre d'affaires de plus de 500 M$ et/ou plus de 1 000 employés. La personne candidate doit être en poste depuis au moins deux (2) ans. Responsable de la direction financière d'une petite ou moyenne entreprise . La personne candidate doit être en poste depuis au moins deux (2) ans.

. La personne candidate doit être en poste depuis au moins deux (2) ans. Relève en finance*

*La personne qui présente sa candidature doit avoir 40 ans ou moins à la date limite de dépôt des candidatures du concours et ne doit pas être à la tête de la direction financière de son entreprise, mais elle peut relever du bureau de la direction financière, c.-à-d. trésorerie, contrôle corporatif, fiscalité, direction financière d'une division, etc.

Un fidèle jury au poste

Pour une troisième année consécutive, le concours accueille le même jury. Ce jury indépendant est composé de professionnels cumulant de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la finance et des affaires :

Suzanne Rancourt , CPA, CGA, IAS.A., administratrice de sociétés (présidente du jury)

, CPA, CGA, IAS.A., administratrice de sociétés (présidente du jury) Lise Croteau , FCPA, FCA, ASC, administratrice de sociétés

, FCPA, FCA, ASC, administratrice de sociétés Katya Laviolette , CRIA, chef de la direction ressources humaines, Prodigy Education

, CRIA, chef de la direction ressources humaines, Prodigy Education Sylvain J. Perron , CPA, CA, président, Clinique Santé Dix30

, CPA, CA, président, Clinique Santé Dix30 François Thibault, CFA, M.Sc., vice-président exécutif, chef de la direction financière et trésorier, Metro

Guy Cormier, président d'honneur du concours

M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, assume le rôle de président d'honneur du concours pour sa 12e édition. À l'emploi du premier groupe financier coopératif au Canada depuis 28 ans, il insuffle dès son arrivée à la présidence en 2016 une culture d'entreprise axée sur les membres et clients. En plus d'avoir créé le Fonds du Grand Mouvement de 250 M$, il contribue à la croissance et au rayonnement de l'organisation d'un bout à l'autre du pays. Fidèle défenseur du modèle coopératif, de la prospérité partagée et d'une économie plus verte, Guy Cormier place l'humain au cœur de ses décisions. Également très impliqué auprès de la jeunesse, il devient le premier parrain d'Academos en 2020 et il agit à titre de mentor auprès des jeunes.

Laurence Sellyn, récipiendaire du Prix Hommage 2022

Le Prix Hommage Les As de la finance est remis par la Section du Québec de FEI Canada à une dirigeante financière ou un dirigeant financier s'étant illustré dans l'ensemble de sa carrière. Ce prix sera remis lors du gala du 4 mai prochain. Le lauréat 2022 de ce prix est M. Laurence Sellyn, qui a œuvré au sein de l'entreprise Gildan Activewear Inc. pendant 16 ans avant de prendre sa retraite en 2015. Depuis, il fournit des services de conseil à des chefs d'entreprise et est administrateur chez Loop Industries. Au cours de sa carrière, M. Sellyn a agi comme contrôleur corporatif chez Domtar Inc., avant de devenir chef de la direction financière et vice-président, finances et développement corporatif, chez Wajax Inc., puis chef des finances et des affaires administratives chez Gildan Activewear Inc. Il a siégé sur les conseils d'administration de Cascade Inc. et d'Héritage Montréal, en plus de nombreux comités d'organisations caritatives. M. Sellyn est comptable professionnel agréé et détient une maîtrise en langues modernes et littérature de l'université Oxford. Il a remporté le prix de chef de la direction financière de l'année du Canadian Business Magazine en 2005.

Le récipiendaire du Prix Hommage est désigné par les membres du conseil d'administration de la Section du Québec de FEI Canada, ainsi que par les membres du comité́ organisateur du concours, soit :

Marc Godin , MBA, CFA, chef de la direction financière, Northstar (Président du comité́)

, MBA, CFA, chef de la direction financière, Northstar (Président du comité́) Évelyne Blain, CPA, CMA, directrice, Développement des affaires, Ordre des CPA du Québec

François Boulanger, CPA, CA, vice-président exécutif et chef de la direction financière, CGI

Vincent Dunberry , CPA, CA, CBV, directeur principal, Placements privés, CDPQ

, CPA, CA, CBV, directeur principal, Placements privés, CDPQ Mathieu Hébert, CPA, CA, trésorier, TC Transcontinental

Normand Lebeau , président, Mandrake Vézina Lebeau

, président, Mandrake Vézina Lebeau Dany Lehoux , MBA, directrice principale, développement des affaires, PwC

, MBA, directrice principale, développement des affaires, PwC Frédérik Palaez, B.ENG, MBA, CRM, FCIP, R.I.B. (ONT), associé directeur - bureau de Montréal, BFL Canada

Monica Rocheleau , directrice générale, FEI Canada, Section du Québec

Nous tenons à remercier nos généreux commanditaires, qui rendent possible la tenue du concours Les As de la finance et le gala de dévoilement des lauréat(e)s: BFL Canada, PwC, Mandrake Vézina Lebeau, l'Ordre des CPA du Québec, et la CDPQ.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle de cadres exerçant des fonctions de direction financière qui compte plus de 1 100 membres et 12 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada.

La Section du Québec est la seule association de la province qui s'adresse exclusivement aux cadres de la finance qui évoluent dans des industries variées. L'association offre à ses près de 200 membres une opportunité unique d'échanger et de réseauter avec des collègues qui partagent et comprennent leur réalité et leurs enjeux. Elle leur permet aussi de se développer professionnellement, par le biais de conférences et d'ateliers, et de transmettre leur expertise à la relève, par l'entremise du nouveau programme de mentorat. La profession y est aussi célébrée, notamment lors de la remise de prix annuelle Les As de la finance.

Les nombreux événements de la Section du Québec de FEI Canada sont rendus possibles grâce à la collaboration de précieux partenaires solidaires que nous remercions : BFL Canada, CDPQ, Ordre des comptables professionnels agréés (CPA), Mandrake Vézina Lebeau, PwC, Deloitte, Banque Nationale Marchés financiers, Robert Half Canada, Dollarama, EY, KPMG, Marsh Canada, Randstad Canada, Sun Life, Talinko, Willis Towers Watson, Corpay, Voyages Encore, Finmetrix, Mazars, Unixia groupe conseils, Bank of America, La Presse.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://www.feicanada.org/chapters/quebec ou LinkedIn.

