Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien et député de Laurier--Sainte-Marie, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal, ont annoncé un prêt à faible coût de plus de 20 millions de dollars du gouvernement fédéral pour la construction de la Rose des vents, un projet de l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE), qui comptera 123 logements destinés en priorité à une clientèle étudiante à Montréal.

Cet investissement du gouvernement du Canada est rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

La Ville de Montréal participe également au projet avec une contribution de 4,3 millions de dollars. Les deux autres partenaires financiers du projet sont la Fiducie du Chantier d'économie sociale du Québec et le Réseau d'investissement social du Québec.

La Rose des vents, un immeuble de six étages, sera situé près de tous les services dans l'écoquartier Technopôle Angus de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie. Ce projet novateur vise la certification environnementale LEED Platine et fera partie d'une « boucle énergétique » avec les autres immeubles de l'écoquartier. Cette boucle énergétique permettra de réduire considérablement l'utilisation en eau potable et en énergie de l'ensemble de ce quartier.

L'UTILE est une entreprise d'économie sociale dédiée au développement, à l'étude et à la promotion du logement étudiant au Québec. Son but est de répondre à un besoin non comblé en offrant des appartements abordables et de qualité pour la population étudiante au Québec.

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, de nombreux étudiants à Montréal auront bientôt un logement abordable près de leur établissement d'enseignement. Cela leur permettra de se concentrer sur leurs études et de se bâtir un avenir prometteur. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Grâce à cet investissement du Fonds national de co-investissement du gouvernement du Canada, nous améliorons la qualité de vie des étudiants et faisons de notre ville un meilleur endroit où vivre. Lorsque les gens ont un logement sûr et stable, ils acquièrent la confiance nécessaire pour réussir et réaliser leur potentiel. Des projets comme celui-ci témoignent de la force des partenariats et de ce qui peut être accompli lorsque nous travaillons ensemble à un objectif commun. » - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien et député de Laurier--Sainte-Marie

« L'habitation est une priorité pour notre administration. La réalisation prochaine de La Rose des vents, un projet de 123 logements destinés en priorité aux étudiantes et étudiants de Montréal, viendra non seulement répondre à un besoin criant pour du logement abordable dans un quartier central de la métropole, mais elle s'inscrit aussi dans la relance verte et inclusive qui s'y amorce, grâce à la certification LEED Platine visée. La Ville de Montréal est fière d'y investir 4,3 M$ et continuera de travailler pour améliorer l'accès à des logements sociaux, abordables et familiaux à Montréal. » - Valérie Plante, mairesse, Ville De Montréal

« Avec la construction de ce second projet, l'UTILE démontre qu'il est possible de développer des projets ambitieux, abordables et durables qui améliorent l'accès au logement et la qualité de vie de la population étudiante. Grâce à la confiance de nos partenaires, l'UTILE fait un pas de plus vers une réponse structurante au besoin grandissant de logement étudiant. Nous planchons actuellement sur des projets dans plusieurs villes étudiantes au Canada. » - Laurent Levesque, co-fondateur et directeur général de l'UTILE

« La collaboration avec l'équipe de l'UTILE marque un jalon important dans le développement d'unités résidentielles au Technopôle Angus. Avec ses unités familiales et abordables, ses commerces de proximité, ses services à la communauté et ses entreprises, la venue d'étudiants dans un projet de résidence sur le site renforce la mixité tant souhaitée et apporte une richesse inestimable pour faire d'Angus un quartier inclusif et tout à fait unique à Montréal. » - Christian Yaccarini, président et chef de la direction, Société de développement Angus

Le bâtiment Rose des vents de l'UTILE réalisera des économies d'énergie de 41,7 % et une réduction de 56% des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015.

2015. 37 logements seront loués à un loyer équivalent à 78 % du loyer médian du secteur. Dans le cadre du FNCIL, l'abordabilité doit être maintenue pendant au moins 20 ans. L'UTILE vise à maintenir l'abordabilité du projet de façon permanente. Ces logements seront loués en priorité à des étudiants vivant une situation de précarité économique.

Tous les espaces communs du bâtiment seront sans obstacle et 26 logements seront accessibles. Les logements accessibles seront loués en priorité à des personnes à mobilité réduite.

Les logements seront loués en priorité à des étudiants, mais pas de manière exclusive. Ainsi, des individus non-étudiants ainsi que des familles pourront également habiter le projet.

Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Pour aider les Canadiens à trouver des logements abordables, le budget de 2021 propose d'ajouter 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Dans le budget de 2021, il est proposé de verser 750 millions de dollars en financement existant dans le cadre du FNCIL jusqu'en 2021- 2022 et 2022-2023. Cela accélérera la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 logements. Un montant de 250 millions de dollars du financement existant sera également affecté pour soutenir la construction, la réparation et les coûts d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en centre d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Le versement de ces fonds aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le genre.

2022-2023. Cela accélérera la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 logements. Un montant de 250 millions de dollars du financement existant sera également affecté pour soutenir la construction, la réparation et les coûts d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en centre d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Le versement de ces fonds aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le genre. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

L'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE) est la seule organisation au Québec qui se spécialise dans le développement, l'opération, la promotion et la recherche sur la question du logement étudiant abordable. L'entreprise d'économie sociale est derrière plusieurs projets, dont trois éditions du sondage PHARE, la plus grande enquête sur les conditions de vie étudiantes au Québec. L'UTILE opère actuellement un immeuble de 90 logements situé en face du Parc Lafontaine à Montréal.

