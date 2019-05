12 projets pour soutenir la qualité des services offerts en milieu familial dans la région de la Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - Pour soutenir la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance en milieu familial dans la région de la Chaudière-Appalaches, le gouvernement du Québec annonce une aide financière de près de 266 000 $ pour la réalisation de 12 projets par des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial.

La ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Eve Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe. Cette aide financière découle d'un montant total de près de 3 M$ qui permettra la réalisation de 133 projets, répartis dans toutes les régions du Québec.

Citations

« Je suis très heureuse d'annoncer cette aide financière qui permettra de réaliser 12 projets dans la région de la Chaudière-Appalaches pour soutenir les services de garde éducatifs à l'enfance. Ceux-ci sont des lieux de développement importants pour nos enfants, il est donc primordial d'investir pour assurer la qualité des services offerts à nos enfants. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« La qualité des services de garde éducatifs à l'enfance est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous appuyons la mise en œuvre de projets qui visent à soutenir la qualité dans l'ensemble du réseau des services de garde subventionnés, y compris la garde en milieu familial. Grâce à cette aide financière, 133 nouveaux projets se concrétiseront, favorisant encore davantage le développement du plein potentiel de nos tout-petits. Je remercie d'ailleurs tous les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial qui les réaliseront pour leur engagement à l'égard de l'amélioration continue des services offerts aux enfants. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants

Tableau des projets retenus pour la région de la Chaudière-Appalaches :

Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial Titre du projet Subvention accordée CPE AU PALAIS DES MERVEILLES Sortons avec Flocon! 22 917,72 $ CPE À LA BONNE GARDE L'approche réflexive et la gestion des émotions 21 500,00 $ CPE L'ESCALE INC. Cœur à Cœur 2 24 239,09 $ CPE LE PETIT TRAIN INC. Regard sur ma mission éducative 13 602,80 $ CPE VIRE-CRÊPE Partage des pratiques gagnantes en vidéo 25 000,00 $ CPE PETIT TAMBOUR Ensemble, accompagnons les pas de la petite enfance 25 000,00 $ BCGMF RAYONS DE SOLEIL Apprendre à vivre ensemble, un jeu d'enfant 17 068,08 $ CPE LES COQUINS Ateliers formatifs au soutien et à l'application du programme éducatif 21 418,82 $ DE LA MRC DE MONTMAGNY Un coffret "Soutien pour la qualité" 23 500,00 $ DES PETITS POMMIERS Du processus de l'intervention éducatif jusqu'au dossier éducatif 22 294,71 $ CPE AU JARDIN DE DOMINIQUE INC. Petits et grands, bougeons de la tête aux pieds! 23 500,00 $ BCGMF DES APPALACHES Planifier pour optimiser le parcours de l'enfant 25 000,00 $

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 558-6039, Antoine.deladurantaye@mfa.gouv.qc.ca; Marc Fréchette, Attaché de presse de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, 418 241-8841