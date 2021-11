12 prix et bourses - L'OOAQ récompense ses membres

MONTRÉAL, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) dévoile les récipiendaires des prix de l'Ordre pour l'année 2021.

Cette année encore, la remise des prix de l'Ordre s'est déroulée de manière virtuelle. Les capsules, sous forme de discussion avec Paul-André Gallant, président de l'OOAQ, ont été mises en ligne sur le site Web de l'Ordre.

Ces remises de prix permettent à l'OOAQ de reconnaître l'excellence de ses membres, de souligner leur contribution remarquable aux professions d'orthophoniste et d'audiologiste ainsi que leur apport à la mission première de l'Ordre, soit la protection du public.

Lauréate du prix Mérite du CIQ : Isabelle Cabot, audiologiste

Madame Isabelle Cabot a été récompensée pour ses réalisations remarquables au sein de sa profession, de l'Ordre et du système professionnel. Pendant plus de 10 ans, son implication en tant que membre du conseil d'administration de l'Ordre a été déterminante dans des moments de profonds changements. Sous sa gouverne un comité de gouvernance et d'éthique a été implanté et un code d'éthique des administratrices et administrateurs a été mis en place. Elle a de plus contribué au rayonnement de la profession d'audiologiste en s'assurant de sa place au sein de l'Ordre et des programmes de formation destinés à ces professionnelles et professionnels.

Lauréate du prix Germaine-Huot : Jocelyne Lévesque, orthophoniste

Madame Jocelyne Lévesque a été récompensée pour son apport majeur dans le développement et dans le rayonnement de la profession d'orthophoniste. Au cours de sa carrière, elle s'est dévouée auprès de multiples clientèles, toujours en accordant une importance centrale au bien-être des patientes, des patients ainsi que de son entourage, et ce, en participant en parallèle à plusieurs comités consultatifs et groupes de travail où elle a fait briller l'importance de l'orthophonie.

Lauréate de la bourse Raymond-Hétu : Pascale Dubois, orthophoniste

Madame Dubois a reçu la bourse Raymond-Hétu 2021 pour sa participation à la Virtual International Association for the Study of Child Language (IASCL) 2021 Conference en juillet dernier. Participant au symposium intitulé Adolescents with Language Disorders : International Perspectives on Supporting the Transition to Adulthood regroupant plusieurs chercheures et chercheurs internationaux s'intéressant au trouble développemental du langage (TDL), la lauréate a pu présenter les résultats de son projet de recherche doctorale portant sur le rôle de soutien à l'autonomie et de la motivation dans la transition école-emploi des jeunes adultes ayant un TDL.

Lauréates du prix Innovation-Desjardins : L'équipe d'orthophonistes du Centre de services scolaire de la Capitale

L'équipe d'orthophonistes du Centre de services scolaire de la Capitale a été récompensée pour la création, en avril 2020, du site Web orthophoniealamaison.com, un projet novateur et d'envergure qui regroupe l'ensemble des informations nécessaires à la stimulation langagière des enfants. Que ce soit des conseils généraux, des stratégies de stimulation dans la vie quotidienne, des idées d'activités ou encore des jeux, ce site Web est un excellent outil de référence pour les parents du Québec et même d'ailleurs.

Lauréates et lauréats du partenariat de recherche OOAQ-REPAR

Le programme de partenariat en recherche entre l'OOAQ et le Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation (REPAR) du Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQ-S) encourage des projets de recherche en orthophonie et en audiologie qui visent l'amélioration de la pratique clinique et la qualité des services à la population en matière de troubles de la communication. En 2021, ce partenariat a permis de remettre deux bourses.

Madame Kim Foisy, audiologiste, sa cochercheure, madame Sylvie Auger, et ses cochercheurs, messieurs Maxime Maheu et Don Luong Nguyen ont été récompensés pour le projet Combining traditional and virtual reality to enhance vestibular compensation in unilateral vestibular hypofunction.

Madame Marie-Hélène Lavoie, orthophoniste, sa cochercheure, madame Stéphanie Gosselin-Lefebvre, et son cochercheur, monsieur Joël Macoir se sont vu décerner une bourse pour leur projet Contribution du DTLA pour l'identification précoce de l'aphasie en phase aigüe de l'AVC.

Lauréates et lauréat de la quatrième bourse ACCÈS-SPV

Les bourses Accès-SPV visent à encourager la créativité, le dynamisme et l'engagement des membres de l'OOAQ dans la réalisation d'un projet contribuant à l'accessibilité aux services en orthophonie ou en audiologie pour des populations vulnérables du Québec. La dernière et quatrième bourse a été décernée aux audiologistes Catherine Bordeleau et Jessica Tremblay et à l'orthophoniste Cimon Chapdelaine.

Mesdames Bordeleau et Tremblay ainsi que monsieur Chapdelaine ont reçu une bourse Accès-SPV pour un projet de capsules d'information visant l'intégration professionnelle des personnes malentendantes. Ce projet, en plus d'accroître l'accessibilité aux services, a le potentiel de faire rayonner la profession d'audiologiste auprès du grand public. De plus, il permet de sensibiliser les différents milieux de travail aux défis auxquels les personnes malentendantes peuvent faire face tout en brisant l'isolement de celles-ci.

Lauréates des prix Cardozo-Coderre

Les prix Cardozo-Coderre sont décernés à des finissantes et finissants en orthophonie ou en audiologie d'une université québécoise. Ils reconnaissent l'engagement social et préprofessionnel que ces derniers ont manifesté au cours de leur parcours scolaire. Les lauréates sont mesdames Bianka Turmel (orthophonie), Josiane Lachapelle (orthophonie), Olivia Scully (audiologie), Julie Poulin (orthophonie) et Romy Daniel Ben-tchavtchavadze (orthophonie).

« L'OOAQ tient à souligner la contribution remarquable des récipiendaires ainsi que leur apport à la mission première de l'Ordre qu'est la protection du public. Je les félicite pour l'innovation, le dynamisme et l'engagement dont elles et ils font preuve. Leur travail contribue au rayonnement de nos professions à travers le Québec et même au-delà », a déclaré Paul-André Gallant.

À propos de l'OOAQ

L'OOAQ contribue à l'amélioration de la qualité de vie de la population québécoise en s'impliquant dans différents dossiers publics en lien avec la santé et l'éducation. Comptant plus de 480 audiologistes et 3000 orthophonistes, l'Ordre a pour mission d'assurer la protection du public au regard du domaine d'exercice de ses membres soit l'audition, le système vestibulaire, le langage, la voix, la parole, la communication et leurs troubles. Il est notamment chargé de contrôler l'accès aux professions d'orthophoniste et d'audiologiste, de soutenir le maintien et le développement de la compétence de ses membres et de surveiller leur exercice professionnel.

