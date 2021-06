11e édition du Défi Entreprises : un succès malgré la pandémie!

7 500 Participants de partout au Canada relèveront le Défi

QUÉBEC,, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - Pour la deuxième année consécutive, le Défi Entreprises présenté par Beneva, née du regroupement de La Capitale et SSQ Assurance, en collaboration avec Rouge, se tiendra de façon virtuelle. Au total, ce sont 7 500 participants provenant de plus de 200 entreprises canadiennes, principalement du Québec, qui prendront part à l'une des 6 épreuves au programme : 5 km, 10 km, Zumba, Yoga, Cardio Fit et Spinning.

Pour s'adapter à la situation sanitaire, le Défi Entreprises a mis à la disposition des participants une panoplie d'outils pour se préparer au Défi. L'application Nolio, pour aider les participants qui font de la marche ou de la course, l'application Petit Bambou, pour aider les participants à prendre soin de leur santé mentale, et une foule de vidéos que les participants ont pu visionner pour s'entraîner à la maison. « Nous nous réjouissons du fait que ces outils aient permis aux participants d'effectuer plus de 3 millions de minutes d'activité physique pendant la période de préparation, ce qui rejoint directement la mission du Défi Entreprises qui est de contribuer à la mise en mouvement et de favoriser la santé! », explique Daniel Riou, fondateur du Défi Entreprises.

Le 12 juin prochain, les épreuves finales de Zumba, Yoga, Cardio Fit et Spinning se dérouleront de façon virtuelle. Les participants inscrits au forfait expérience et prenant part au 5 ou au 10 km, à la marche ou à la course, ont jusqu'au 13 juin pour compléter de manière autonome l'un des 5 parcours officiels proposés dans les villes de Québec, Montréal, Gatineau, Trois-Rivières et Saguenay, le tout dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Beneva, née du regroupement de La Capitale et SSQ Assurance, est heureuse d'agir comme partenaire présentateur de cette 11e édition du Défi Entreprises. « Comme assureur et comme employeur, nous sommes à même de constater l'importance d'une saine hygiène de vie de même que les nombreux bienfaits que procure la pratique du sport et de l'activité physique sur la santé, tant physique que mentale. Beneva est fière de contribuer au succès du Défi Entreprises et d'avoir l'opportunité, à travers ce partenariat, d'encourager d'autres entreprises à emboiter le pas en faisant de la santé de leurs employés une priorité », a affirmé Martin Robert, vice-président exécutif et leader - Talent, culture et communication de Beneva.

DES PARTICIPANTS ENGAGÉS

Si autant de gens participent au Défi chaque année, c'est notamment grâce aux centaines d'ambassadeurs qui relayent l'information au sein de leur entreprise et qui encouragent leurs collègues à bouger davantage. Les organismes Les Petits Frères et Moisson Outaouais bénéficieront d'ailleurs cette année de l'implication des entreprises et de la générosité des participants, alors que plus de 21 000 $ ont été amassés jusqu'à maintenant au profit des deux organismes.

Enfin, l'équipe du Défi Entreprises continue de faire preuve d'engagement envers sa communauté en encourageant la conception ainsi que la production locales de la médaille officielle du Défi Entreprises 2021, fabriquée à partir de retailles de métal ici à Québec.

A PROPOS DU DÉFI ENTREPRISES

Le Défi Entreprises est un programme d'activité physique simple, abordable et efficace en milieu de travail, qui vise à améliorer la performance, l'esprit d'équipe et la qualité de vie dans les entreprises de Gatineau, Québec, Montréal, Trois-Rivières et Saguenay. Depuis sa création à Québec en 2011, le Défi Entreprises a aidé plus de 70 000 participants à devenir plus actifs, en plus d'amasser plus de 500 000 $ en dons pour des organismes à but non lucratif de la province. L'événement en est à sa 11e édition.

Le Défi Entreprises est présenté par Beneva, née du regroupement de La Capitale et SSQ Assurance, en collaboration avec Rouge.

Défi Entreprises | www.defientreprises.com/ | Facebook | #DéfiEntreprises

SOURCE Défi Entreprises actives

Renseignements: Pour information supplémentaire: CONTACT MÉDIA: Daniel Riou, [email protected], C 418 925 9147