11e coup de sonde de la CCMM : les entreprises répondantes du Grand Montréal identifient leurs priorités en vue du budget du gouvernement fédéral

MONTRÉAL, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile les faits saillants de son coup de sonde visant à identifier les priorités des entreprises en vue du prochain budget du gouvernement du Canada. Les 483 répondants au sondage ont également été questionnés sur l'ampleur des défis qui attendent leur organisation, notamment en matière d'innovation, de financement et de main-d'œuvre, de commerce interprovincial et international et d'aide sectorielle à prévoir pour les secteurs les plus touchés par la crise.

Investir massivement dans la relance et assurer une saine gestion des finances

Le coup de sonde a permis de souligner plusieurs priorités que les entreprises souhaitent retrouver dans le prochain budget du gouvernement du Canada. Investir massivement dans la relance de l'économie figure au premier rang des actions auxquelles le gouvernement du Canada devrait accorder la priorité (55,8 % des répondants). 43,4 % des personnes sondées croient que le gouvernement devrait accélérer le virage vers une économie plus sobre en carbone, alors que 42 % penchent pour la bonification de mesures pour stimuler l'investissement des entreprises.

Questionnés quant à la gestion des finances publiques, 85,5 % des répondants soutiennent qu'il est essentiel que le gouvernement du Canada se dote d'une stratégie de retour à l'équilibre budgétaire. Plus de la moitié (55,4 %) estiment que ce retour devrait s'effectuer d'ici dix ans, alors que 36,8 % l'envisagent plutôt d'ici cinq ans.

Adopter rapidement des programmes d'aide sectorielle

Le déploiement de mesures d'aide pour soutenir le centre-ville de Montréal et les secteurs fortement touchés par la crise demeure une grande préoccupation pour bon nombre de répondants. À preuve, 86,6 % affirment que la relance du centre-ville de Montréal doit figurer au cœur des priorités du gouvernement du Canada. Parmi les secteurs d'activité qui nécessitent une aide ciblée, la restauration et l'hôtellerie (89,4 %), le tourisme (85,8 %) et l'aérospatiale (83 %) figurent en tête de liste, selon les répondants.

Miser sur l'innovation pour favoriser la relance

Les consultations réalisées dans le cadre du mouvement Relançons MTL ont permis au milieu des affaires d'identifier de nombreuses pistes d'action pour orienter la relance de l'économie de la métropole. À l'occasion du coup de sonde, les répondants ont pu se prononcer sur les pistes d'action identifiées dans le cadre de l'exercice qui devraient constituer une priorité pour le budget fédéral. Catalyser l'innovation par des politiques publiques et des initiatives adaptées et flexibles figure en tête de liste des réponses (48,2 % des répondants).

Les répondants ont également identifié les principaux freins à l'innovation rencontrés au sein des entreprises. On retrouve au premier rang les défis en matière de recrutement de personnel qualifié (41,2 % des répondants), alors que les difficultés d'accès au financement (fonds propres, capitaux externes et fonds d'amortissement) arrivent au deuxième rang (40,4 % des répondants).

Faciliter le commerce interprovincial et international

Appelés à se prononcer sur l'état de leurs activités sur les marchés canadien et international, les répondants estiment en forte majorité (87 %) que l'élimination des obstacles aux échanges entre les provinces devrait représenter une priorité pour le gouvernement canadien. Enfin, plus du quart des personnes sondées (27 %) soulignent que la crise liée à la COVID-19 a eu pour effet de reporter de six mois à un an le déploiement de leurs activités sur les marchés internationaux.

La collecte de données pour ce sondage s'est échelonnée du 8 au 11 février 2021. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain continuera de sonder les membres de son réseau sur une base régulière au cours des prochaines semaines.

