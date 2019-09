116 000 $ amassés au profit de la Fondation de l'ITHQ lors de la 16e édition du Grand Dîner de la rentrée

Ce grand dîner gastronomique, qui a rassemblé quelque 120 convives, était concocté par 13 étudiants finissants du programme Signature ITHQ Formation internationale en cuisine et gastronomie. Les invités ont pu apprécier un repas comptant pas moins de dix plats regroupés en sept services, en plus des six bouchées haut de gamme servies lors du cocktail . Chaque étudiant présentait, au menu, sa recette coup de cœur retenue lors de son stage de douze semaines dans des restaurants étant, pour la plupart, étoilés Michelin.

Les vins étaient, quant à eux, présentés et servis par onze finissants du programme Formation internationale en service et sommellerie de restaurant, fraîchement revenus de leur stage de quatorze semaines dans des vignobles français et de grands restaurants.

« Le Grand Dîner de la rentrée, organisé par la Fondation de l'ITHQ, permettra à nos étudiants et diplômés de poursuivre leurs ambitions. Je tiens à remercier tous les invités de cette soirée. Ils sont désormais de fiers partenaires d'une industrie qui fait rayonner le Québec à travers le monde! » -- Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ

La directrice générale de la Fondation de l'ITHQ, Paloma Fernandez, a pour sa part tenu à remercier tous les partenaires et les convives présents de leur appui, essentiel à la réussite de cette soirée-bénéfice et au soutien de la mission de l'ITHQ.

Partenaires financiers et collaborateurs

Des partenaires prestigieux ont, cette année encore, apporté leur soutien financier afin de faire de cet événement un vif succès. Partenaires Privilège : La Coop Fédérée, IGA et la Société des alcools du Québec. Partenaire associé : Les Casinos du Québec.

À propos de la Fondation de l'ITHQ

Créée en 2003, la Fondation de l'ITHQ est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'organiser des activités de financement dans le but de soutenir le développement de l'ITHQ, incluant celui de ses étudiants, de ses professeurs et de ses outils pédagogiques, ainsi que son rayonnement à titre d'établissement d'excellence. Depuis 2003, la Fondation a remis près de deux millions de dollars en bourses aux étudiants et aux diplômés de l'Institut.

Fonds de soutien à l'entrepreneuriat

La Fondation de l'ITHQ a créé le Fonds de soutien à l'entrepreneuriat en 2009 avec comme objectif de favoriser l'innovation et l'entrepreneuriat dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Passion Entrepreneur a vu le jour en 2019 grâce à ce fonds.

