111 places subventionnées seront créées en services de garde éducatifs à l'enfance dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 26 août 2021 /CNW Telbec/ - En poursuivant toujours l'objectif de répondre aux besoins importants des familles, le ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, au nom du ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a annoncé aujourd'hui que deux projets seront réalisés dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Cette annonce est le résultat de l'appel de projets lancé l'an dernier par le ministre de la Famille pour la création de nouvelles places subventionnées en services de garde éducatifs à l'enfance (SGEE).

Cet appel de projets visait précisément les territoires où le manque de places était le plus criant. Au total, 194 projets répartis dans 13 régions administratives permettront de créer 9 014 places dans un délai de 24 mois. Celles-ci aideront à résorber une partie du déficit de places dans le réseau des SGEE.

Dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, les SGEE qui ont obtenu de nouvelles places sont les suivants :

TERRITOIRE BUREAU COORDONNATEUR (TBC) INSTALLATION MUNICIPALITÉ NOMBRE DE PLACES MRC de La Côte-de-Gaspé CPE Le Voyage de mon Enfance Gaspé 31 MRC de La Côte-de-Gaspé CPE Le Voyage de mon Enfance Gaspé 80 Total : 111 places

« Je suis très heureux de voir l'engouement que cet appel de projets a suscité dans nos services de garde éducatifs à l'enfance. Notre gouvernement avait lancé cet appel de projets pour viser précisément les régions où le manque de places est le plus criant. Aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir dire que 9 014 nouvelles places de qualité seront offertes aux parents de partout au Québec dans les prochaines années. Dans certaines régions, le soupir de soulagement sera grand. Non seulement les services de garde éducatifs à l'enfance favorisent le développement du plein potentiel de nos tout-petits, mais ils permettent également aux parents de contribuer à l'économie québécoise. Nous mettons les bouchées doubles pour développer notre réseau, qui est à l'avant-garde sur la scène mondiale, et les résultats sont là. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Notre région était en déficit criant de places subventionnées. L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour nos familles qui pourront bientôt profiter de cette centaine de nouvelles places dans nos services de garde éducatifs à l'enfance. La situation des parents de jeunes enfants n'est pas évidente en ce moment, et chaque geste posé pour résorber le problème de manque de places doit être souligné. Notre gouvernement est en action et pose des gestes significatifs pour régler ce problème. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Les services de garde éducatifs à l'enfance retenus ont 24 mois pour créer les nouvelles places.

Cet appel de projets s'inscrit dans le Plan d'accélération de l'accessibilité des places en services de garde éducatifs à l'enfance, annoncé en 2019, qui comporte plusieurs mesures concrètes pour la réalisation des projets de places subventionnées.

L'appel de projets visait à créer des places dans les territoires de bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial qui sont actuellement les plus en déficit.

