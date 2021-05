11,5 M$ pour soutenir la relance des entreprises d'économie sociale.

MONTRÉAL, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Réseau d'investissement social du Québec (RISQ) est heureux d'annoncer le déploiement de nouveaux produits financiers adaptés pour la relance des entreprises d'économie sociale. La mise en place de ces nouveaux outils et l'ajustement des produits existants est possible grâce à une recapitalisation de 11,5 millions de dollars sur deux ans octroyée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation.

C'est dans ce cadre que la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, annonce aujourd'hui l'octroi de ces capitaux au RISQ pour la création du Fonds Transition et la bonification du Fonds Émergence.

« En offrant des services de proximité qui répondent aux besoins des individus et des collectivités, les entreprises d'économie sociale contribuent activement à la vitalité économique de toutes les régions. Elles ont donc un rôle important à jouer dans la relance partout au Québec. Les aides financières que notre gouvernement annonce aujourd'hui arrivent à point nommé pour aider les entreprises d'économie sociale à se relever de la crise et à se restructurer pour favoriser leur pérennité. » Marie-Eve Proulx

L'impact sera collectif.

Dévoilé en novembre dernier dans le cadre du plan d'action gouvernemental en économie sociale (PAGES) 2020-2025, ce soutien financier a permis au RISQ de revoir l'ensemble de ses politiques d'investissement afin d'adapter des mesures pouvant soutenir davantage les entreprises d'économie sociale tout au long de leur parcours, de l'émergence, à la croissance tout comme dans leur transition.

Montants de financement plus élevés pour réaliser diverses études pour la mise en place de projet, meilleurs taux d'intérêt, modalités encore plus flexibles, nos produits existants ont été bonifiés et 2 nouveaux produits font leur entrée pour ainsi contribuer au succès des entreprises collectives.

Fonds Transition

Le Fonds Transition a pour objectif de soutenir les entreprises d'économie sociale existantes qui entament un processus de transformation afin de s'adapter à la réalité postpandémie. Pour appuyer le déploiement de leur projet de relance, elles pourront obtenir un prêt d'un montant maximal de 150 000 dollars avec des conditions souples de remboursement.

Un projet pilote s'insère au Fonds Transition pour répondre aux besoins plus spécifiques de projets à fort potentiel de croissance et/ou d'innovation portés par des entreprises en prédémarrage, démarrage ou en expansion. Ce financement, basé sur le revenu de l'entreprise, pourra s'élever jusqu'à 250 000 dollars.

Fonds Émergence

Le Fonds Émergence vise à répondre aux besoins des entreprises d'économie sociale de moins de trois ans d'existence qui sont au stade de prédémarrage. Elles peuvent ainsi obtenir un prêt maximal de 100 000 dollars assorti de conditions souples de remboursement pour appuyer la réalisation de leur projet.

Maintenant, quatre fonds offrant cinq produits financiers permettront de répondre aux nouveaux besoins et enjeux auxquels les entreprises collectives font face.

« Nous sommes fiers que le RISQ ait été identifié par le ministère de l'Économie et de l'Innovation comme un acteur essentiel dans la relance économique. Nous sommes privilégiés de faire partie de la solution et ainsi prendre part à cette transition vers une relance, que nous espérons, plus solidaire. C'est avec plaisir que nous mettrons à profit plus de 20 ans d'expertise en finance solidaire. » - Richard Gravel, Président, Réseau d'investissement social du Québec

« Que ce soit l'environnement, la vitalité des collectivités, l'autonomie alimentaire, l'achat local, le numérique, les inégalités sociodémographiques, des défis démographiques ou économiques, les entreprises collectives sont les mieux adaptées pour trouver des solutions innovantes face aux défis actuels. Ce soutien est ainsi une confirmation que le gouvernement croit qu'elles sont la clé pour répondre aux enjeux actuels et que le RISQ est un allier pour les appuyer dans leurs projets. » - Philippe Garant, Directeur général, Réseau d'investissement social du Québec

À propos du Plan d'action gouvernemental en économie sociale

Le PAGES 2020-2025 est doté d'une enveloppe de 137 millions de dollars, dont 15 millions de dollars serviront à favoriser la relance postpandémie. Les différentes mesures de ce Plan visent entre autres à offrir 3 500 activités d'accompagnement et de financement aux entreprises d'économie sociale ainsi qu'à générer des investissements de l'ordre de 520 millions de dollars d'ici 2025.

À propos du Réseau d'investissement social du Québec

Rappelons que le RISQ a été créé en 1997 afin de répondre à un besoin criant de mettre à disposition des outils financiers mieux adaptés pour les entreprises d'économie sociale. Dans ce même esprit, il a toujours mis la collaboration et le développement de partenariat au centre de ses actions. Ce fonds de capital de risque contribue ainsi, grâce à son expertise, à l'essor des entreprises d'économie sociale du Québec en offrant des outils financiers accessibles, adaptés à leurs particularités et aux différentes phases de leur développement.

