10G$ POUR LA SANTÉ ET L'ÉDUCATION - La CAQ déconnectée des priorités des Québécois.es

MONTRÉAL, le 26 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Déclaration de Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle :

« Aujourd'hui, au Québec, il est temps de prendre soin de notre monde. En tant que mère de famille de trois enfants, tout comme vous, la pandémie a été une réelle prise de conscience sur nos priorités collectives.

« Quand je parle au monde sur le terrain, nos priorités c'est notre santé, c'est notre santé à nous et à celle de nos proches, c'est notre santé mentale collective, c'est l'éducation de nos enfants. Bref, c'est tout sauf une dépense de 10 milliards pour creuser un trou dans notre fleuve.

« Le tunnel de François Legault est à 10 milliards d'années-lumière des besoins des Québécois.es. Sous un gouvernement Anglade, chaque dollar prévu pour ce projet sera investi en santé et en éducation. Sous un gouvernement Anglade, on ne parlerait plus de ventilation dans nos écoles, on ne parlerait plus de chirurgies reportées et on ne parlerait plus d'hôpitaux fermés. Ce serait réglé!

« Pour nous il y a un avant et un après pandémie. Nous, nous en avons pris la pleine mesure. »

Plan pour la mobilité pour Québec et Lévis :

« Par ailleurs, nous sommes conscients des enjeux de mobilité qui sont présents sur le territoire de la Capitale-Nationale. C'est pourquoi nous nous engageons à présenter avant l'élection une stratégie de mobilité moderne pour les villes de Québec et de Lévis.

« C'est important d'améliorer la mobilité pour les résident.e.s de Québec et Lévis, mais pour y arriver, il faut utiliser nos ressources de manière efficace. Le projet de troisième lien caquiste est pharaonique et très risqué. Avant l'élection, nous vous proposerons une approche moderne qui favorisera le transport en commun et répondra à une amélioration de la fluidité du transport. »

