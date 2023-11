10e Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes - JQSBEH

Elle vise à attirer l'attention sur l'importance de valoriser la demande d'aide au masculin et à promouvoir un puissant réseau de ressources panquébécois disponibles pour les hommes

Pour aider les hommes à transformer leur vécu : Parler, ça fait du bien.

QUÉBEC, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Dans un monde où l'adaptation est plus que nécessaire et où les enjeux sociaux semblent prendre une place grandissante, il est impératif de parler des statistiques préoccupantes qui concernent les hommes et les garçons au Québec.

Chez les garçons et les jeunes hommes

Plus du tiers des garçons, de maternelle (35,6 %) sont touchés par des difficultés et sont qualifiés de « vulnérables » comparativement à 21,6 % des filles. Au niveau de l'éducation collégiale, un jeune homme sur deux obtient son diplôme contrairement à 66 % chez les jeunes femmes. Chez les jeunes de moins de 25 ans, les hommes sont plus nombreux à avoir une consommation abusive d'alcool et de drogues avec un taux de 54 %.

Chez les hommes adultes et en général

Les hommes sont trois fois plus nombreux en proportion à se suicider. Durant la pandémie, 21 % des hommes ayant une orientation sexuelle autre qu'hétérosexuelle ou homosexuelle ont songé sérieusement à s'enlever la vie comparativement à 13 % chez les hommes homosexuels et à 4% pour l'ensemble des hommes. Pour les personnes en situation d'itinérance, la proportion des hommes est de 89 %. Près de 85 % des places en prison sont occupées par des hommes et plus de 80% des nouveaux admis en détention sont peu scolarisés, c'est-à-dire qu'ils mentionnent avoir une scolarité de niveau secondaire ou primaire. Dans plus de 9 cas sur 10, l'auteur présumé de l'agression sexuelle est un garçon ou un homme et 91 % des victimes sont des femmes.

Chez les hommes âgés

Un grand-père sur cinq considère que l'existence de dynamiques familiales difficiles nuit aux contacts avec leurs petits-enfants. Enfin, en 2022, l'espérance de vie des hommes était de 80,5 ans comparativement à 84,1 ans pour les femmes, un écart de 3,6 ans.

La sensibilisation face à ces statistiques inquiétantes est d'une grande importance sociale. Au Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH), nous rêvons d'une société capable d'agir en prévention, de faire front devant les risques et d'éviter les drames, pour le bien-être de toutes les personnes : les hommes et leur entourage, tant les femmes que les enfants. En nous préoccupant de ses indicateurs de santé, nous pourrions agir significativement sur :

La scolarisation des garçons

Le taux de suicide

La violence familiale et les homicides conjugaux

Le nombre d'actes criminels

Le nombre d'individus incarcérés

L'espérance de vie

Parler, ça fait du bien - 10e Journée québécoise pour la santé et bien-être des hommes

C'est ainsi qu'en réponse à ces problématiques sociales, et ce depuis 10 ans, le RPSBEH propose 10 jours de sensibilisation dans le cadre de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes. Malgré l'ampleur de la tâche, la 10e JQSBEH propage un message positif qui vise à attirer l'attention sur l'importance de valoriser la demande d'aide au masculin et à promouvoir un puissant réseau de ressources pour les hommes en difficulté à travers le Québec. C'est l'occasion de braquer les projecteurs sur plus de 100 partenaires engagés dans la promotion du bien-être et de la santé des hommes. Le thème, « Parler, ça fait du bien », met en lumière l'importance de favoriser l'expression des besoins et des émotions chez les hommes. Il est essentiel de briser les stéréotypes qui ont longtemps entravé la communication, l'expression et l'écoute des réalités vécues par les hommes.

Le microsite alecoutedeshommes.com met en évidence les ressources disponibles pour eux. Il permet aux hommes et à leurs proches d'identifier et d'accéder rapidement aux ressources disponibles dans leur région. « Les organismes du réseau du RPSBEH sont habiletés à accompagner les hommes dans leurs besoins. Ils offrent des services spécifiques aux hommes et sont bien ancrés dans leur communauté. Chaque ressource est là pour accompagner les hommes à transformer son vécu en quelque chose de positif. Demander de l'aide et se confier, c'est un acte audacieux et payant! », témoigne Edmond Michaud, président du RPSBEH.

La 10e JQSBEH offre une opportunité exceptionnelle de sensibiliser la population aux difficultés vécues par les hommes et de faire avancer le dialogue autour de leur santé et leur bien-être. Rejoignez le mouvement afin de propager le message « Parler, ça fait du bien », du 10 au 19 novembre. « Ces 10 jours de campagne se veulent un moment dans l'année où nous lançons un message d'espoir aux hommes et à leurs proches. Il existe des solutions et des ressources conçues pour eux. », ajoute Annick Bellavance, directrice générale du RPSBEH. À compter du 10 novembre, des messages seront diffusés sur les réseaux du RPSBEH afin de susciter la demande d'aide de la part des clientèles masculines. La population est invitée à relayer ces messages afin de rejoindre le plus grand nombre d'hommes possible et leur entourage bienveillant.

Pour en savoir plus :

alecoutedeshommes.com

https://www.rpsbeh.com/19-novembre-2023.html

https://www.facebook.com/RPSBEH

https://www.instagram.com/rpsbeh/

https://www.linkedin.com/company/rpsbeh

À propos du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes - RPSBEH

Le RPSBEH est un organisme dédié à la promotion de la santé et du bien-être des hommes au Québec. Il rassemble plus de 100 partenaires et organisations engagés dans cette mission. Les valeurs poursuivies par le Regroupement s'inscrivent dans une perspective générale d'action considérant qu'aider les hommes, c'est aussi aider les familles, les enfants et la société, constat bien documenté par la recherche et les pratiques sociales.

Note : Les statistiques énoncées sont tirées de différentes sources qui seront fournies sur demande.

