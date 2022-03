10e anniversaire des Prix de reconnaissance des bénévoles de VSP - Lancement des mises en candidature

« L'engagement des bénévoles est toujours essentiel, mais encore plus apprécié après deux ans de pandémie. Les Prix de reconnaissance, c'est une occasion de dire merci aux nombreux bénévoles de notre arrondissement. Je suis très fière d'inviter les organismes partenaires de l'Arrondissement à proposer des candidatures pour cette dixième édition. J'espère que les candidatures seront nombreuses puisque chaque moment et chaque geste bénévole contribuent à donner l'espoir d'un avenir meilleur et méritent d'être soulignés », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.