10e anniversaire de PME MTL : une décennie d'impact économique ancré localement

152M$ investis au service des entreprises et des collectivités montréalaises

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - PME MTL, le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal, célèbre cette année son 10e anniversaire, soulignant une décennie d'engagement envers le développement économique local.

« PME MTL a prouvé sa valeur au fil des années en se positionnant comme un véritable partenaire de développement pour les entrepreneur(e)s et les communautés locales. Les résultats exceptionnels de ces 10 dernières années - 152 millions de dollars investis, par le biais de prêts et de subventions, ainsi que 3 800 entreprises accompagnées en moyenne annuellement - témoignent de l'efficacité de ce modèle d'accompagnement de proximité. Le réseau PME MTL incarne bien notre vision d'un développement économique innovant et durable qui profite à tous les quartiers montréalais », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Une décennie de PME MTL : un effet croissant et multiplicateur sur l'économie

Depuis sa création, le réseau PME MTL a démontré son rôle crucial dans l'écosystème entrepreneurial montréalais. Grâce à l'accompagnement, les entreprises financées par l'organisme affichent un taux de survie de 86 %. De 5 M$ octroyés en 2015, les investissements annuels du réseau PME MTL atteignent plus de 30 M$. Ces investissements dans les entreprises locales permettent le maintien et la création de près de 4 000 emplois par année en plus de créer de la valeur pour les quartiers montréalais.

Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes :

Accompagnement annuel moyen : plus de 3 800 entreprises par année

152 M$ Chaque dollar investi par PME MTL génère 3,36$ de PIB (Étude d'impact économique du Fonds PME MTL (2016-2021) menée par RCGT

Agilité d'un réseau ancré dans les quartiers pour faire face aux défis sociaux, politiques et économiques

L'ancrage local de ses six pôles de services répartis sur le territoire de l'agglomération montréalaise offre une proximité essentielle pour anticiper les besoins des entreprises et agir proactivement face aux enjeux changeants de l'économie. En 2020, l'organisation a notamment déployé des aides financières d'urgence pour soutenir les entreprises confrontées aux défis de la pandémie, démontrant l'agilité et la résilience du Réseau. Cette flexibilité a permis de maintenir un accompagnement continu et d'accorder, entre 2020 et 2022, un montant total de 204 M$ en prêts et subventions d'urgence, ainsi que des soutiens financiers servant à appuyer la relance économique. En 2025, face à l'instabilité économique provoquée par les menaces de tarifs douaniers sur les produits canadiens imposés par les États-Unis, PME MTL offre un accompagnement personnalisé aux entreprises montréalaises ainsi que des programmes de subventions dédiés.

« À titre d'organisme de développement économique, PME MTL a démontré sa capacité d'adaptation pour aider les entreprises locales à faire face aux crises de la dernière décennie et demeurera leur allié, quel que soit le contexte économique. Notre ancrage dans les quartiers et notre service à échelle humaine constituent la clé d'une croissance durable et adaptée aux réalités des communautés d'affaires, des travailleurs et des résidents de la métropole. Grâce à notre réseau de 120 spécialistes et à nos outils de financement diversifiés, nous participons activement au dynamisme des quartiers et contribuons à créer des écosystèmes entrepreneuriaux résilients », soulignent les directrices générales et directeurs généraux des six pôles de services de PME MTL, Annie Bourgoin, Marie-Claude Dauray, Sarah Dahmani, Marc-André Perron, Nathalie Robitaille et Gilbert Samaha.

Le renouvellement de l'entente avec la Ville de Montréal en 2024, accompagné d'un investissement de 36,7 M$, confirme la confiance accordée au modèle PME MTL et assure la continuité de sa mission pour les années à venir.

Quelques témoignages d'entrepreneur(e)s :

« PME MTL est un partenaire stratégique qui croit en la mission de l'entreprise et avec qui je veux grandir à long terme. » ─ Anie Rouleau, The Unscented Company

« Si je devais résumer PME MTL en un mot, ce serait : soutien. » ─ Nicolas Schafer, Fabrique Essentielle

« Si je devais décrire PME MTL en un mot, ce serait : incontournable. PME MTL est un organisme essentiel pour une entreprise d'économie sociale comme la nôtre. » ─ Mansib Rahman, Coopérative Radish

« C'est pas juste un accompagnement financier, c'est un accompagnement humain aussi qu'on reçoit avec PME MTL. » ─ Naysan Saran , CANN Forecast

Source : Vidéo 10 ans PME MTL

Des projets structurants qui transforment les quartiers

Au-delà du soutien direct aux entreprises, PME MTL s'implique dans des projets de développement qui redéfinissent le visage de Montréal :

Le projet de Lab entrepreneurial Saint-Michel - PME MTL Centre-Est - illustre parfaitement le rôle central et visionnaire de PME MTL pour développer des communautés. Ce projet pilote visait à développer l'entrepreneuriat et la rétention scolaire auprès des jeunes de 14 à 21 ans du quartier Saint-Michel, et a été développé en partenariat avec PME MTL Centre-Est, le Quartier des arts du cirque, le CJE Centre-Nord et les intervenants des organismes communautaires jeunesse de Saint-Michel, membres de la table de concertation jeunesse du poste de quartier 30 du SPVM.

« Le Lab m'a permis de comprendre que l'entrepreneuriat n'est pas seulement une aventure individuelle, mais un chemin collectif. J'y ai appris que chaque idée se renforce dans l'échange et que l'engagement de mon entreprise dans la communauté est une responsabilité autant qu'une opportunité. Cette expérience m'a donné la conviction que mon futur d'entrepreneur reposera sur la créativité, la résilience et surtout, la volonté de bâtir avec et pour les autres. » mentionne Carl Nicolas, étudiant en secondaire 5 à l'école Joseph-François-Perrault, participant au Lab entrepreneurial Saint-Michel et fondateur de l'entreprise de vêtements de sport Grind Up Mentality.

Fermes en ville - PME MTL Centre-Ouest : propulsée par PME MTL Centre-Ouest, en collaboration stratégique avec le Laboratoire sur l'Agriculture urbaine (AU/LAB) et La Table Ronde, le Collectif de la gastronomie québécoise, la première édition de Fermes en Ville visait à faire découvrir tout ce qui pousse à Montréal, connecter fermes et entrepreneur(e)s en gastronomie et démontrer que l'industrie de l'agriculture urbaine est un moteur économique, gourmand et durable pour la métropole. Ce sont plus de 34 fermes et restaurants basés sur l'île, 17 partenaires, 60 acheteurs, et 200 clients des secteurs socio-économiques qui ont fait rayonner l'agriculture urbaine lors de la Semaine de l'agriculture urbaine, du 2 au 7 septembre 2025.

Fonds d'initiatives locales (FIL) Village - PME MTL Centre-Ville : né de la Stratégie d'intervention collective pour le Village issue d'une vaste consultation citoyenne en 2022, le FIL Village est un fonds unique qui soutient des initiatives visant à améliorer la qualité de vie dans ce secteur et encourage l'émergence de projets à impact socioéconomique, culturel et durable portés par des OBNL et coopératives locales. La première édition a permis de soutenir cinq initiatives innovantes, dont la toute première Fête de quartier du Village qui a rassemblé la communauté sur la nouvelle place du Village, et les « 5 à 7 horticoles » de Sentier urbain qui transforment les espaces verts en véritables lieux de rencontre interculturelle.

Synergie Montréal - PME MTL Est-de-l'Île : Synergie Montréal a permis d'accompagner plus de 3000 PME dans l'optimisation de leurs ressources grâce aux principes de l'économie circulaire, ayant comme impact le détournement de 5000 tonnes de matière résiduelles de l'enfouissement ou du recyclage, 6 000 tonnes de GES évités et plus de 12 M$ de revenus ou d'économies de coûts générés par les synergies créées. Cette initiative réalisée en partenariat avec la Ville de Montréal, vise à optimiser l'utilisation des ressources sur le territoire montréalais par le biais de l'économie circulaire.

Canal de Lachine 4.0 - PME MTL Grand-Sud-Ouest : un projet de revitalisation urbaine axé sur l'industrie 4.0, désigné « zone d'innovation métropolitaine » dans le PUM 2050. Sa vision comporte des projets axés sur la mobilité, le développement durable et l'innovation. Un des projets phares est la Station C, une pépinière d'entreprises qui, grâce à un financement de 400 000 $ obtenu en 2024, offre une réponse concrète à la flambée des coûts des locaux industriels avec des loyers abordables aux jeunes entreprises manufacturières.

L'Écoquartier Lachine-Est - PME MTL Ouest-de-l'Île : un projet de revitalisation de 70 hectares offrant un potentiel de 223 000 mètres carrés d'activité économique, alliant patrimoine industriel et développement durable.

Un événement pour souligner les 10 ans de PME MTL

Le 9 septembre, à l'hôtel de ville de Montréal, un événement protocolaire soulignant les 10 ans de PME MTL avait lieu en présence de monsieur Luc Rabouin, responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur au comité exécutif de la Ville de Montréal, d'élus, de l'équipe de PME MTL et d'entrepreneurs ayant bénéficié du soutien de l'organisme au cours de la dernière décennie.

À propos de PME MTL

Créé par la Ville de Montréal pour soutenir le développement économique local, le réseau PME MTL est composé de six pôles de services répartis sur le territoire de l'agglomération montréalaise. Spécialiste en accompagnement et en financement des entreprises, PME MTL stimule l'innovation et contribue au dynamisme des quartiers montréalais en mobilisant les collectivités locales. Il assure la gestion de fonds d'investissement pour favoriser la création d'emplois et la croissance durable.

Pour plus d'informations, visitez pmemtl.com

Cliquez ici pour accéder au dossier de presse.



