100e anniversaire de Tourisme Montréal : la CCMM rend hommage à une organisation phare pour la vitalité de la métropole

MONTRÉAL, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion du centième anniversaire de Tourisme Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain tient à souligner la contribution exceptionnelle de cet organisme au développement économique et au rayonnement de la métropole.

« À travers sa longue histoire, Tourisme Montréal a développé une marque forte pour Montréal. Ses efforts de promotion ont permis à la métropole de se tailler une place parmi les destinations les plus prisées à l'échelle mondiale. Les nombreux atouts, tels que la richesse de son offre culturelle et la qualité de ses installations pour les rassemblements et congrès en tous genres, sont désormais reconnus internationalement. Cette notoriété permet d'attirer chaque année un nombre record de visiteurs et de touristes d'affaires et elle génère des retombées économiques très importantes pour la métropole », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Je tiens à saluer le travail de Tourisme Montréal pour enrichir l'écosystème local. L'organisme a contribué à la réalisation de plusieurs projets emblématiques de la métropole, notamment la création du Quartier des spectacles et le Palais des congrès. Véritable catalyseur, Tourisme Montréal interagit avec un vaste réseau de partenaires tels qu'Aéroports de Montréal et l'Administration portuaire pour soutenir l'essor de l'industrie touristique et permettre la réalisation des nombreux événements qui font la renommée de Montréal », a poursuivi M. Leblanc.

« La Chambre est fière d'avoir contribué il y a cent ans à la création de Tourisme Montréal. L'organisme est aujourd'hui un pilier de l'économie métropolitaine. Je salue le leadership d'Yves Lalumière et l'engagement de son équipe, qui ont permis à Montréal de devenir, au cours des dernières années, une destination incontournable pour le tourisme d'agrément comme pour le tourisme d'affaires », a conclu M. Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

