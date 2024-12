100 nouvelles places subventionnées pour les familles de Nicolet

NICOLET, QC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, et le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, ont annoncé aujourd'hui la conversion de 100 places non subventionnées en places subventionnées à la Garderie Éducative du Faubourg Inc. à Nicolet. L'annonce a été faite à la garderie en présence de la mairesse de Nicolet, Mme Geneviève Dubois, et de la propriétaire de la garderie, Mme Melissa McMahon. Cette conversion des places est en vigueur depuis le 1er décembre dernier.

La région du Centre-du-Québec, au 30 septembre 2024, comptait 7 848 places à 9,10 $ par jour alors que 24 projets sont en cours de réalisation. À terme, les familles de la région du Centre-du-Québec auront accès à 8 410 places subventionnées.

Des milliers de places converties depuis le lancement du Grand chantier pour les familles

Lancé en octobre 2021, le Grand chantier pour les familles a permis la conversion de 8639 places en date du mois de septembre 2024. Dans le cadre de l'appel de projets pour la conversion lancé à l'été 2024, 19 projets ont été autorisés, ce qui représente 1159 places réparties dans 10 régions du Québec. Par ailleurs, actuellement, un projet pilote de conversion de garderies non subventionnées en CPE est en cours pour finaliser la conversion de 182 places. Cela portera à 9 980 le nombre de places converties.

Ainsi, 80 % des places offertes dans le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance sont maintenant offertes au coût de 9,10 $ par jour. Ces places abordables permettent d'assurer une plus grande équité entre les familles du Québec. Les travaux se poursuivent pour compléter le réseau.

Citations :

« Les familles du Québec peuvent se réjouir de cette annonce. Elles pourront accéder à une place en service de garde éducatif à l'enfance à 9,10 $ par jour, tout en ayant l'assurance que leurs enfants seront entre de très bonnes mains. Cette annonce confirme de plus que notre Grand chantier pour les familles donne des résultats concrets : nous créons plus de places pour répondre aux besoins des parents, et nous convertissons plus de places non subventionnées pour offrir des services à un tarif abordable. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

« Au moment où Nicolet connaît une forte croissance, la conversion de 100 places est une excellente nouvelle pour les familles d'ici. Ainsi, les parents auront la chance d'inscrire leur enfant dans un service de garde éducatif à l'enfance à prix abordable offrant un environnement sain, bienveillant et éducatif. Je remercie toutes les personnes qui ont participé, de près ou de loin, au développement et à la concrétisation de ce projet. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

« Nous lancions en décembre 2021 notre initiative de soutien financier pour aider les garderies de notre territoire, et j'estime que cette démarche aura servi de levier pour la réalisation de cette conversion. Oui, les services de garde sont de compétence provinciale, mais je suis certaine que la ministre et le député y ont vu une collaboration pour l'avenir de nos tout-petits. Cette transition n'est pas seulement un changement administratif, mais un réel engagement en faveur de l'équité sociale qui traduit bien notre désir d'innover humainement. »

Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet

« Cette annonce avant les fêtes réjouit nos 80 familles, qui ont enfin accès au tarif unique pour leurs enfants! On espérait cette conversion depuis tellement d'années; c'est un rêve qui se réalise pour nous et pour notre équipe! Nous avons eu la grande nouvelle le 29 octobre dernier, et nous offrons des places subventionnées depuis le 1er décembre. Disons qu'on n'a pas perdu de temps. Je remercie toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin pour que cette conversion soit possible aussi rapidement. Nous nous engageons à conserver notre identité en tant que milieu, à offrir les mêmes services à nos familles et à toujours élever la qualité éducative pour les enfants. Nous sommes maintenant, à notre grand bonheur, une garderie privée subventionnée pouvant accueillir 100 enfants. »

Melissa McMahon, propriétaire de la Garderie Éducative du Faubourg Inc.

Faits saillants :

Les 19 projets autorisés bénéficieront d'un investissement additionnel de plus de 68 millions de dollars sur une période de cinq ans, comme annoncé par le gouvernement du Québec lors du dernier budget en mars 2024.

Plus de 17 500 places subventionnées sont actuellement en réalisation, soit près de 450 projets partout au Québec.

