100 nouvelles places à 9,10 $ pour les familles des Plaines

TERREBONNE, QC, le 8 juill. 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, était accompagnée aujourd'hui par la députée des Plaines, Mme Lucie Lecours, ainsi que par le maire de Terrebonne, M. Mathieu Traversy, pour inaugurer la deuxième installation de la garderie subventionnée Les Poussins de Lune. La nouvelle installation, située à Terrebonne, permettra d'accueillir 100 enfants, dont 25 poupons.

Ce nouveau projet a donné lieu à l'embauche de 26 personnes qui offriront des services de qualité aux enfants. De plus, la propriétaire de la garderie, Mme Josée Deschênes, collabore étroitement avec la Clinique Santé 360, une clinique multidisciplinaire qui offre des services professionnels spécialisés, notamment en ergothérapie et en orthophonie pour les enfants ayant des besoins particuliers.

Mentionnons aussi que Les Poussins de Lune collabore avec Enfance Libre Lanaudière, un organisme communautaire qui offre des ateliers aux enfants de 4 et 5 ans sur la prévention de la violence et la promotion des droits des enfants. Il s'agit d'une première pour l'organisme, qui n'intervenait auparavant qu'en milieu scolaire.

En février 2024, le gouvernement a annoncé une initiative permettant la création de milliers de places en services de garde éducatifs à l'enfance en quelques semaines seulement. Par cette « voie rapide », des installations existantes ou en construction peuvent bonifier leur permis de quelques places afin de maximiser l'utilisation de l'espace de leurs locaux. Ainsi, la garderie Les Poussins de Lune, qui devait initialement réaliser un projet de 80 places, dont 20 pour les poupons, a pu bonifier son offre à 100 places, dont 25 pour les poupons. Ce sont ainsi plus de familles des Plaines qui pourront profiter des services d'une garderie à coût réduit.

Citations :

« C'est une journée importante pour les familles des Plaines. La garderie Les Poussins de Lune offrira un service essentiel aux familles de la région et permettra à une centaine de parents de retourner sur le marché du travail. En pleine période d'inflation, une place en garderie à 9,10 $ donne une bouffée d'oxygène aux familles. Les enfants seront en sécurité dans une installation de qualité avec des membres du personnel passionnés par la petite enfance. Je profite de l'occasion pour saluer le travail de toutes celles et de tous ceux qui ont rendu possible la réalisation de ce beau projet, et je souhaite de merveilleux moments aux enfants ainsi qu'à l'ensemble du personnel. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie et députée de Verchères

« L'ouverture de cette nouvelle installation de la garderie Les Poussins de Lune est une excellente nouvelle pour les parents des Plaines. Ainsi, 100 enfants de la ville de Terrebonne auront la chance de faire leurs premiers pas dans la vie au contact d'un personnel éducateur qui a à cœur leur épanouissement et leur bien-être. Je sais que les enfants y seront accueillis avec professionnalisme, bienveillance et respect. Je remercie toutes les personnes qui ont participé, de près ou de loin, au développement et à la concrétisation de ce projet. »

Lucie Lecours, députée des Plaines

« Cet événement marque une étape importante pour les familles de la région et, plus particulièrement, pour les 100 enfants que nous accueillons dans cette nouvelle installation. Le fondement de cette garderie subventionnée repose sur une vision claire : offrir un environnement sécuritaire de qualité, stimulant et chaleureux où chaque enfant peut s'épanouir. Nous avons mis tout notre cœur et toute notre énergie dans la conception de cet espace de vie pour nos enfants. Notre équipe, composée de personnes qualifiées et dévouées, se consacre à l'accompagnement et au développement global de chaque enfant individuellement. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Votre soutien, votre travail acharné et votre dévouement ont été essentiels pour transformer cette vision en réalité. Merci également aux familles qui nous font confiance en nous confiant ce qu'elles ont de plus précieux : leurs enfants. »

Josée Deschênes, propriétaire de la garderie Les Poussins de Lune

« Trouver une place en garderie s'avère un véritable défi pour de nombreuses familles. Je me réjouis donc de l'ouverture de cette nouvelle installation qui permettra à plusieurs parents de poursuivre leurs études ou leur cheminement de carrière tout en sachant que leurs enfants évoluent dans un milieu éducatif de qualité. Terrebonne compte l'un des taux les plus élevés de jeunes familles, c'est pourquoi je suis heureux de savoir que 100 enfants de plus pourront bénéficier d'un milieu stimulant et sécuritaire, entourés de professionnels de la petite enfance qui ont à cœur leur développement. Je remercie d'ailleurs Mme Deschênes d'avoir choisi La Plaine pour établir sa deuxième installation. »

Mathieu Traversy, maire de Terrebonne

Faits saillants :

Le garderie Les Poussins de Lune offre aux familles 100 places subventionnées, dont 25 pour les enfants de 18 mois et moins.

Mise sur pied en octobre 2023, la voie rapide permet l'ajout de quelques places aux permis de services de garde qui sont déjà en activité et qui peuvent accueillir quelques enfants additionnels sans travaux majeurs ou agrandissement.

Liens connexes :

Pour obtenir de l'information sur le développement du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, consultez Québec.ca.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

Facebook https://www.facebook.com/FamilleQuebec

X https://twitter.com/FamilleQuebec

LinkedIn https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Catherine Pelletier, Attachée de presse de la ministre de la Famille, 450 204-5158, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]