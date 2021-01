100 M$ pour le développement de l'industrie québécoise du capital de risque - Lancement du Concours des fonds d'amorçage du Québec

QUÉBEC, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Teralys Capital en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, et Fondaction lancent aujourd'hui le Concours des fonds d'amorçage du Québec. Cette initiative d'investissement en capital de risque totalise 100 millions de dollars, dont 50 millions proviennent du gouvernement.

Ce partenariat vise à favoriser la création de fonds d'investissement dans des secteurs stratégiques et innovants ainsi qu'à encourager l'émergence de nouveaux gestionnaires de fonds québécois afin de soutenir le développement d'une industrie privée et performante en capital de risque.

Au cours des trois prochaines années, il est prévu de créer, au sein de secteurs à fort potentiel de croissance, un minimum de trois fonds d'amorçage dans lesquels tous les partenaires investiront. La contribution du gouvernement se fera par l'entremise d'Investissement Québec, qui agira à titre de mandataire.

Un comité de sélection regroupant des représentants de chacun des partenaires financiers déterminera annuellement le ou les fonds d'investissement gagnants selon des critères précis, tels que les stratégies d'investissement, les forces, l'expérience et l'expertise des gestionnaires. L'engagement du commandité de même que sa capacité à attirer des capitaux privés et à établir des liens avec les principaux acteurs de la chaîne de financement seront également considérés.

« Les fonds d'investissement issus de ce concours permettront d'accompagner une nouvelle génération d'entrepreneurs, lesquels créeront des emplois de qualité ainsi que de la richesse à long terme. Cette initiative est cohérente avec notre vision du développement économique, dont l'une des priorités vise à combler les carences dans la chaîne de capitaux de nos entrepreneurs. J'encourage les investisseurs du milieu privé à nous soumettre leurs propositions et à contribuer directement à la réussite des futurs fleurons québécois. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Le Fonds de solidarité FTQ est un acteur important du secteur québécois du capital de risque et un partenaire de la première heure du gouvernement du Québec quant au soutien aux initiatives en démarrage d'entreprise. Par notre investissement dans le Concours des fonds d'amorçage du Québec, nous renouvelons notre appui aux gestionnaires de fonds émergents et aux entrepreneurs, qui contribuent à bâtir une économie québécoise plus forte. »

Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ

« L'accès au capital à valeur ajoutée est primordial pour la réussite de l'entrepreneuriat technologique québécois, qui est au cœur de la mission de Teralys Capital. Nous sommes fiers de nous associer à cette initiative par le biais de notre programme consacré aux fonds d'amorçage québécois. En mettant à profit son expertise de bâtisseurs d'écosystèmes et en accompagnant ces gestionnaires émergents dans l'implantation des meilleures pratiques, Teralys Capital poursuit pleinement sa volonté de stimuler l'ensemble de l'industrie du capital de risque au Québec. »

Jacques Bernier, associé principal de Teralys Capital

« Fondaction collabore avec plus d'une cinquantaine de fonds d'investissement partenaires et spécialisés. Nous savons à quel point la qualité et la diversité des fonds d'amorçage sont des facteurs essentiels à la santé de cet écosystème de financement. Nous sommes convaincus que ce concours permettra de faire ressortir l'expertise et la capacité d'innovation des investisseurs québécois et qu'il sera bénéfique à la vitalité de notre économie. »

Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction

« En tant qu'association représentant l'industrie du capital d'investissement au Québec, Réseau Capital salue cette initiative structurante, tant sur le fond que sur la forme. Ce partenariat entre des chefs de file de notre industrie et le gouvernement renforcera l'offre et l'expertise en capital de risque au Québec au stade de l'amorçage et contribuera concrètement au soutien d'entreprises en démarrage dans des secteurs clés de notre économie. »

Guillaume Caudron, président-directeur général de Réseau Capital

Faits saillants :

Les candidats disposeront d'une période de 60 jours à partir de la date officielle de lancement du concours pour déposer une demande formelle et complète.

Les propositions soumises dans le cadre du concours devront notamment démontrer leur capacité à créer des fonds d'investissement innovants et pérennes.

Ceux-ci devront être basés sur des stratégies d'investissement au stade de l'amorçage et s'adresser à des entreprises de secteurs stratégiques insuffisamment couverts par la chaîne de financement actuelle.

Les nouveaux fonds seront gérés en tant que sociétés en commandite privées, en concordance avec les meilleures pratiques de l'industrie du capital de risque.

