100 000 $ attribués à la Coupe nord-américaine FIS de ski acrobatique - Stepup Freeski Tour

QUÉBEC, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde 47 500 $ à la Coupe nord-américaine FIS de ski acrobatique pour la réalisation de son événement, le « Stepup Freeski Tour », qui se tiendra du 15 au 20 mars 2022 à la station de ski Stoneham, clôturant ainsi un parcours dans quatre stations de la province.

Destination Québec cité contribue également à ce projet à la hauteur de 50 000 $, alors que la Société de développement économique (SDE) de La Jacques-Cartier octroie la somme de 2 500 $.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ainsi que le directeur de Destination Québec cité, M. Robert Mercure, et le président de la SDE de La Jacques-Cartier et maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, M. Pierre Dolbec, en ont fait l'annonce.

Cette compétition réunira des athlètes de calibre international de trois disciplines de ski acrobatique, soit la descente acrobatique (slopestyle), le grand saut (big air) et la demi-lune. Les retombées économiques sont estimées à plus de 1,2 million de dollars pour Stoneham et ses secteurs environnants.

Citations :

« Des compétitions de cette envergure sont une excellente vitrine pour notre Capitale-Nationale ainsi qu'une source appréciable de motivation pour nos jeunes skieurs adeptes de haute voltige. Votre gouvernement se réjouit de soutenir cet événement qui, en plus de couronner nos championnes et champions, contribue au dynamisme et à la renommée de notre région. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La pratique des sports d'hiver est une façon pour nous d'embrasser notre nordicité et de profiter de la beauté des paysages hivernaux de chez nous. Le circuit unique du Stepup Freeski Tour, dont la beauté inspire les skieurs libres de partout, constitue une occasion en or pour nos jeunes de se dépasser et de faire leur place parmi les plus grandes vedettes mondiales de ce sport enlevant. J'en profite pour saluer le travail des organisateurs de cette compétition d'envergure et je souhaite aux athlètes qui y participeront tout le succès mérité. Votre détermination et vos nombreux efforts pourront porter fruit! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Quelle fierté de recevoir la Coupe nord-américaine FIS de ski acrobatique - Stepup Freeski Tour dans Chauveau! Notre circonscription regorge d'endroits prisés pour tenir des événements sportifs d'envergure. Bienvenue aux athlètes d'ici et d'ailleurs et bon succès à tous. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau et Whip adjoint du gouvernement

« Québec a su se positionner sur l'échiquier international comme destination de prédilection pour les événements sportifs, et l'accueil de l'étape ultime de la Coupe nord-américaine FIS de ski acrobatique le prouve très bien. Nous sommes heureux d'accueillir dans notre destination des athlètes pour qui l'amour de l'hiver est indéniable et qui sauront démontrer à tous que la région de Québec est un véritable terrain de jeu à échelle humaine pour les amateurs de sports hivernaux. »

Robert Mercure, directeur, Destination Québec cité

« Une compétition de cette envergure témoigne de la position incontournable de la région de La Jacques-Cartier pour la tenue d'événements de ce type. Il s'agit non seulement d'une vitrine exceptionnelle pour faire rayonner notre région, mais aussi pour inspirer tous nos jeunes citoyens qui seront impressionnés par les prouesses des athlètes. »

Pierre Dolbec, président de la SDE de La Jacques-Cartier et maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Faits saillants :

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur les activités du Secrétariat à la Capitale-Nationale, suivez-le sur Twitter :

https://twitter.com/SCN_Qc

Ministère de l'Éducation :

https://www.facebook.com/quebeceducation

https://twitter.com/EducationQC

https://www.linkedin.com/company/339645

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw

Pour en savoir plus sur les activités de loisir et de sport, suivez le ministère de l'Éducation et le Secrétariat à la condition féminine sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/auqconbouge/

https://www.youtube.com/channel/UCoMdtXs_Fw9o_8ASqKGTNew

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Renseignements: Sources : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 514 560-0244; Alice Bergeron, Attachée de presse de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 418 997-4093; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]